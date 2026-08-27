Uykusuzluğa Karşı 20 Dakikalık Şaşırtıcı Çözüm: En Az Uyku Kadar Etkili!

Sonuçlar, 20 dakikalık egzersizin hafıza performansını koruma açısından 90 dakikalık uyku kadar etkili olabileceğini gösterdi.

Araştırmacılara göre egzersiz ve uyku bunu farklı mekanizmalar üzerinden gerçekleştiriyor. Uyku, beynin toparlanmasına ve yeni bilgilerin işlenmesine yardımcı olurken egzersiz, uykusuzluk sırasında beynin mevcut kaynaklarını daha verimli kullanmasını sağlayabiliyor.

Araştırmanın ortak yazarlarından Marc Roig, uyku kaybının düşünme ve günlük işlevler üzerinde ciddi etkileri olduğunu, ancak insanların her zaman daha fazla uyuyabilecek koşullara sahip olmadığını belirtti. Kısa süreli egzersizin ise özellikle çalışma hayatında pratik bir alternatif olabileceğine dikkat çekti.

Çalışmada 30 veya 60 dakikalık kısa uykuların, 90 dakikalık uykuyla aynı toparlayıcı etkiyi göstermediği de görüldü. Egzersiz veya uyku yapmayan kontrol grubundaki katılımcılar ise diğer gruplara kıyasla hafıza testinde yaklaşık yüzde 22 daha düşük performans sergiledi.

Ancak araştırmacılar önemli bir noktayı özellikle vurguluyor: Egzersiz uykunun yerini tutmuyor. 20 dakikalık hareket, özellikle vardiya çalışanları veya kısa molaları olan kişiler için uykusuzluğun bazı bilişsel sonuçlarını geçici olarak hafifletmeye yardımcı olabilecek bir yöntem olarak değerlendiriliyor.