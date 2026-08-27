Uykusuzluğa Karşı 20 Dakikalık Şaşırtıcı Çözüm: En Az Uyku Kadar Etkili!
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Kaynak: https://www.indyturk.com/node/781690/...
Uykusuz bir gecenin ardından ayakta kalmak ve odaklanmak hiç kolay değil. Ancak yeni bir araştırma, yalnızca 20 dakikalık egzersizin, uykusuzluğun hafıza üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabileceğini ortaya koydu. Üstelik araştırmacılara göre bu kısa egzersiz, bazı durumlarda 90 dakikalık şekerleme kadar etkili olabilir.
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Uzun süre uykusuz kaldığınızda enerjiniz kadar hafızanız ve dikkat becerileriniz de olumsuz etkilenebiliyor.
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Katılımcıların hafızasını değerlendirmek için kendilerine çeşitli görüntüler gösterildi ve üç gün sonra bu görüntüleri hatırlamaları istendi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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