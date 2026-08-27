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Uykusuzluğa Karşı 20 Dakikalık Şaşırtıcı Çözüm: En Az Uyku Kadar Etkili!

Uykusuzluğa Karşı 20 Dakikalık Şaşırtıcı Çözüm: En Az Uyku Kadar Etkili!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 11:13
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Uykusuz bir gecenin ardından ayakta kalmak ve odaklanmak hiç kolay değil. Ancak yeni bir araştırma, yalnızca 20 dakikalık egzersizin, uykusuzluğun hafıza üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabileceğini ortaya koydu. Üstelik araştırmacılara göre bu kısa egzersiz, bazı durumlarda 90 dakikalık şekerleme kadar etkili olabilir.

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/781690/...
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Uzun süre uykusuz kaldığınızda enerjiniz kadar hafızanız ve dikkat becerileriniz de olumsuz etkilenebiliyor.

Uzun süre uykusuz kaldığınızda enerjiniz kadar hafızanız ve dikkat becerileriniz de olumsuz etkilenebiliyor.

Ancak yeni bir araştırma, yalnızca 20 dakikalık egzersizin uykusuzluğun bilişsel performans üzerindeki bazı etkilerini azaltabileceğini ortaya koydu.

McGill Üniversitesi'nden araştırmacılar, 54 sağlıklı genç yetişkinin katıldığı deneyde katılımcıları 30 saat boyunca uyanık tuttu. Ardından katılımcılar üç gruba ayrıldı: Bir grup 20 dakika bisiklet sürdü, ikinci grup 90 dakika uyudu, üçüncü grup ise herhangi bir müdahalede bulunmadan bekledi.

Katılımcıların hafızasını değerlendirmek için kendilerine çeşitli görüntüler gösterildi ve üç gün sonra bu görüntüleri hatırlamaları istendi.

Katılımcıların hafızasını değerlendirmek için kendilerine çeşitli görüntüler gösterildi ve üç gün sonra bu görüntüleri hatırlamaları istendi.

Sonuçlar, 20 dakikalık egzersizin hafıza performansını koruma açısından 90 dakikalık uyku kadar etkili olabileceğini gösterdi.

Araştırmacılara göre egzersiz ve uyku bunu farklı mekanizmalar üzerinden gerçekleştiriyor. Uyku, beynin toparlanmasına ve yeni bilgilerin işlenmesine yardımcı olurken egzersiz, uykusuzluk sırasında beynin mevcut kaynaklarını daha verimli kullanmasını sağlayabiliyor.

Araştırmanın ortak yazarlarından Marc Roig, uyku kaybının düşünme ve günlük işlevler üzerinde ciddi etkileri olduğunu, ancak insanların her zaman daha fazla uyuyabilecek koşullara sahip olmadığını belirtti. Kısa süreli egzersizin ise özellikle çalışma hayatında pratik bir alternatif olabileceğine dikkat çekti.

Çalışmada 30 veya 60 dakikalık kısa uykuların, 90 dakikalık uykuyla aynı toparlayıcı etkiyi göstermediği de görüldü. Egzersiz veya uyku yapmayan kontrol grubundaki katılımcılar ise diğer gruplara kıyasla hafıza testinde yaklaşık yüzde 22 daha düşük performans sergiledi.

Ancak araştırmacılar önemli bir noktayı özellikle vurguluyor: Egzersiz uykunun yerini tutmuyor. 20 dakikalık hareket, özellikle vardiya çalışanları veya kısa molaları olan kişiler için uykusuzluğun bazı bilişsel sonuçlarını geçici olarak hafifletmeye yardımcı olabilecek bir yöntem olarak değerlendiriliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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