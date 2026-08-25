Psikolojiye Göre Stresle Daha İyi Başa Çıkan İnsanların 6 Ortak Özelliği

Stresle başa çıkma konusunda en önemli faktörlerden biri, yaşanan olayın nasıl değerlendirildiği. Psikologlar Richard Lazarus ve Susan Folkman'ın geliştirdiği bilişsel değerlendirme yaklaşımına göre stres, yalnızca olayın kendisinden değil, kişinin o olayı nasıl yorumladığından da etkileniyor.

Örneğin önemli bir sunum bazı kişiler için büyük bir tehdit gibi algılanırken, başka biri bunu kendini gösterme fırsatı olarak değerlendirebiliyor. Benzer şekilde Alia Crum'ın stres algısı üzerine çalışmaları da stresin kişinin zihnindeki anlamının, deneyimin kendisini etkileyebileceğine işaret ediyor.

Stresle daha iyi başa çıkan kişiler bu nedenle baskıyı her zaman 'tehlike' olarak değerlendirmek yerine, bazen bir meydan okuma veya çözülmesi gereken bir problem olarak görebiliyor.

Duygularını Bastırmak Yerine Düzenliyorlar

Stresli insanların yaptığı en yaygın hatalardan biri, olumsuz duyguları tamamen bastırmaya çalışmak. Ancak duyguları yok saymak, onların ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.

Duygu düzenleme üzerine çalışan psikolog James Gross'un araştırmaları, kişinin yaşadığı olayın anlamını yeniden değerlendirmesinin stres tepkisini azaltabileceğini gösteriyor. Buna karşılık duyguları sürekli bastırmak, kişinin fizyolojik stres düzeyini artırabiliyor.

Stresle daha sağlıklı başa çıkan kişiler korku, öfke veya kaygı hissetmedikleri için güçlü görünmüyor. Tam tersine, bu duyguları fark edip anlamlandırmaya ve gerektiğinde bakış açılarını değiştirmeye daha yatkın oluyorlar.