Psikolojiye Göre Stresle Daha İyi Başa Çıkan İnsanların 6 Ortak Özelliği
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Stres hayatın kaçınılmaz bir parçası olsa da herkes yoğun baskı karşısında aynı tepkiyi vermiyor. Bazı insanlar kriz anlarında sakinliğini koruyup daha hızlı toparlanırken, bazıları stresin altında kolayca tükenebiliyor. Peki bu farkın nedeni ne? Psikoloji araştırmaları, stresle daha iyi başa çıkan insanların bazı ortak düşünme ve davranış biçimlerine sahip olduğunu gösteriyor.
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Stres hayatın kaçınılmaz bir parçası olsa da herkes baskı altında aynı tepkiyi vermiyor.
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Strese Farklı Bir Anlam Yüklüyorlar
Stresin en yıpratıcı taraflarından biri, kişinin kendisini tamamen çaresiz hissetmesi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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