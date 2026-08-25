Özellikle Gece Tüketenler Yaşadı: Yoğurda 1 Kaşık Eklemek Yetiyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28989...
Gece acıkınca tatlı ve abur cubura yönelmek yerine yoğurdunuza ekleyeceğiniz bir kaşık chia tohumu daha doyurucu bir alternatif olabilir. Lif açısından zengin olan chia tohumu, yoğurdun protein içeriğiyle birleşerek gece boyunca tokluk hissini destekleyebilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gece saatlerinde acıkıyor, tatlı veya abur cubur tüketme isteğinize engel olamıyorsanız yoğurdunuza ekleyeceğiniz küçük bir dokunuş işinize yarayabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Chia Tohumu Neden Yoğurtla Birlikte Tüketiliyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın