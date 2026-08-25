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Özellikle Gece Tüketenler Yaşadı: Yoğurda 1 Kaşık Eklemek Yetiyor

Özellikle Gece Tüketenler Yaşadı: Yoğurda 1 Kaşık Eklemek Yetiyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 15:19
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Gece acıkınca tatlı ve abur cubura yönelmek yerine yoğurdunuza ekleyeceğiniz bir kaşık chia tohumu daha doyurucu bir alternatif olabilir. Lif açısından zengin olan chia tohumu, yoğurdun protein içeriğiyle birleşerek gece boyunca tokluk hissini destekleyebilir.

Kaynak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28989...
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Gece saatlerinde acıkıyor, tatlı veya abur cubur tüketme isteğinize engel olamıyorsanız yoğurdunuza ekleyeceğiniz küçük bir dokunuş işinize yarayabilir.

Gece saatlerinde acıkıyor, tatlı veya abur cubur tüketme isteğinize engel olamıyorsanız yoğurdunuza ekleyeceğiniz küçük bir dokunuş işinize yarayabilir.

Son dönemde popülerliği artan chia tohumu, yüksek lif içeriği nedeniyle özellikle yoğurtla birlikte tüketilen pratik besinlerden biri haline geldi.

Chia tohumunun yoğurtla birlikte tüketilmesi, tek başına mucizevi bir etki yaratmasa da daha doyurucu bir ara öğün oluşturabilir. Özellikle gece atıştırmalıklarında yüksek şeker ve kalori içeren seçenekler yerine tercih edildiğinde beslenme düzenine katkı sağlayabilir.

Chia Tohumu Neden Yoğurtla Birlikte Tüketiliyor?

Chia Tohumu Neden Yoğurtla Birlikte Tüketiliyor?

Chia tohumu; lif, bitkisel protein, omega-3 yağ asitleri ve çeşitli mineraller içeren bir besin. En dikkat çekici özelliği ise yüksek miktarda lif barındırması. Sıvıyla temas ettiğinde jel kıvamına gelen chia tohumu, tüketildiğinde daha uzun süre tokluk hissedilmesine yardımcı olabilir.

Bu nedenle bir kâse yoğurda yaklaşık bir yemek kaşığı chia tohumu eklemek, özellikle akşam saatlerinde daha doyurucu bir alternatif oluşturabilir. Güncel haberlerde de bu karışımın gece atıştırmalığı olarak öne çıktığı görülüyor.

Gece Açlığını Kontrol Etmeye Yardımcı Olabilir

Gece tüketilen yoğurdun içerdiği protein ile chia tohumunun lif içeriği bir araya geldiğinde daha doyurucu bir ara öğün ortaya çıkabilir. Chia tohumunun sıvıyı emerek jel oluşturması, sindirimin daha yavaş gerçekleşmesine ve tokluk hissinin uzamasına katkıda bulunabilir.

Bu durum özellikle gece televizyon karşısında atıştırma alışkanlığı olan kişiler açısından önem taşıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, chia tohumunun doğrudan yağ yaktırdığı veya gece boyunca metabolizmayı hızlandırdığı düşüncesine kapılmamak. Böyle bir etkiyi gösteren güçlü insan çalışmaları bulunmuyor.

Lif İçeriği Sindirim Sistemini Destekliyor

Chia tohumunun öne çıkan özelliklerinden biri de lif bakımından zengin olması. Yeterli sıvı tüketimiyle birlikte liften zengin beslenmek, bağırsakların düzenli çalışmasına katkı sağlayabilir.

Ancak fazla miktarda chia tüketmek tersine şişkinlik, gaz veya karın rahatsızlığına neden olabilir. Bu nedenle miktarı bir anda artırmak yerine ölçülü tüketmek ve gün boyunca yeterli su içmek gerekiyor. Güncel haber kaynaklarında da özellikle fazla tüketimin sindirim sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılar yer alıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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