Çocuğunuza Asla Söylememeniz Gereken 7 Cümle

1. 'Ağlama, Büyükler Ağlamaz.'

Çocuğa ağlamanın veya üzülmenin yanlış olduğunu söylemek, duygularını bastırması gerektiği mesajını verebilir. Oysa ağlamak, çocukların yoğun duygularını dışa vurma yollarından biridir.

Duyguyu ortadan kaldırmaya çalışmak yerine çocuğun ne hissettiğini anlamasına yardımcı olmak daha sağlıklı bir yaklaşım olabilir. 'Üzgün olduğunu görüyorum, istersen bana anlatabilirsin' gibi bir ifade, çocuğun duygusunu kabul ederken kendisini güvende hissetmesini de sağlar.

2. 'Kardeşine Bak, O Asla Böyle Yapmıyor.'

Çocuğu kardeşiyle kıyaslamak, ebeveynlerin davranış değiştirmek amacıyla başvurduğu ancak ters tepebilen yöntemlerden biri.

Bu tür karşılaştırmalar kardeşler arasında rekabeti artırabilir ve çocuğun kendisini yetersiz hissetmesine neden olabilir. Bunun yerine doğrudan davranışa odaklanmak ve çocuğun neyi değiştirmesi gerektiğini açıkça anlatmak daha yapıcıdır.

Örneğin 'Kardeşin bunu yapıyor, sen neden yapamıyorsun?' demek yerine 'Oyuncaklarını toplaman gerekiyor, bunu birlikte yapabiliriz' denebilir.

3. 'Böyle Yaparsan Seni Sevmem.'

Bu ifade, çocuğun yaptığı davranış ile ebeveyninin sevgisini birbirine bağlamasına neden olabilir.

Çocuğun davranışını eleştirmek elbette mümkündür ancak bunu çocuğun kişiliğinden ayırmak önemlidir. 'Böyle davranman doğru değil' demek ile 'Seni sevmiyorum' demek arasında çocuk açısından büyük bir fark bulunur.

Çocuk, hata yaptığında bile ebeveyninin sevgisinin devam ettiğini bilmeye ihtiyaç duyar. Sınır koymak ile sevgiyi geri çekmek aynı şey değildir.

4. 'Korkacak Bir Şey Yok.'

Çocuk korktuğunda yetişkinlere çok küçük veya anlamsız görünen bir durum onun için gerçekten büyük olabilir.

'Korkacak bir şey yok' demek iyi niyetli olsa da çocuğun yaşadığı duyguyu geçersiz hissettirebilir. Bunun yerine 'Korktuğunu görüyorum, ben yanındayım' demek hem duyguyu kabul eder hem de çocuğa güven verir.

Çocuğun korkusunu hemen ortadan kaldırmaya çalışmak yerine, korkusunu anlamasına ve zamanla başa çıkmasına yardımcı olmak daha işlevsel olabilir.

5. 'Büyüyünce Anlarsın.'

Çocukların dünyayı anlamlandırmasının en önemli yollarından biri soru sormaktır. Sürekli olarak 'Büyüyünce anlarsın' cevabını vermek, çocuğun merakını desteklemek yerine sorularının gereksiz olduğu düşüncesine kapılmasına neden olabilir.

Elbette her konuyu çocuğun yaşına uygun şekilde anlatmak mümkün olmayabilir. Ancak sorusunu tamamen geçiştirmek yerine anlayabileceği bir açıklama yapmak, merakını ve öğrenme isteğini destekler.

6. 'Çok Drama Yaratıyorsun.'

Çocuğun yaşadığı bir duyguyu 'abartı' veya 'drama' olarak nitelendirmek, onun kendi hislerini anlamasını zorlaştırabilir.

Çocuğun öfkesinin, üzüntüsünün veya korkusunun yetişkine göre fazla görünmesi, bu duygunun çocuk açısından gerçek olmadığı anlamına gelmez. Burada önemli olan duyguyu kabul etmekle davranışı onaylamayı birbirinden ayırmaktır.

'Çok abartıyorsun' demek yerine 'Bu durum seni gerçekten çok kızdırmış, ne olduğunu anlatmak ister misin?' demek iletişimin kapısını açık tutabilir.

7. 'İyi Çocuklar Böyle Yapmaz.'

'İyi çocuk' ve 'kötü çocuk' şeklindeki ifadeler, çocuğun yaptığı davranışla kendi kişiliğini birbirine karıştırmasına neden olabilir.

Çocuk hata yaptığında 'Ben kötü bir çocuğum' sonucuna varmak yerine, yaptığı davranışın yanlış olduğunu ve bunu nasıl düzeltebileceğini öğrenmelidir.

Bu nedenle 'Sen kötü bir çocuksun' veya 'İyi çocuklar bunu yapmaz' demek yerine 'Yaptığın davranış doğru değildi, bunu nasıl düzeltebiliriz?' demek daha sağlıklı bir yaklaşım sunar.