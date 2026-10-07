Son Olarak Eşref Rüya'da Rol Alan Ünlü İsim, Anne Yarısı Dizisine Dahil Oldu!

Kızılcık Şerbeti'nin senaristlerinin yeni göz bebeği Anne Yarısı, daha ilk bölümüyle sosyal medyanın dilinde. Dizi, sekiz yıl önce yaşanan büyük bir kaybın ardından yolları bir çocuk üzerinden kesişen Ali ile Zeynep'in hikâyesini anlatıyor. Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu'nun başrolleri paylaştığı yapım, her bölümle yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemeyi de başardı.

Dermancıoğlu'nun şivesi izleyiciyi ikiye böldü, Burcu Özberk'in 'korku' sahnesi üzerine iddialar havada uçuştu. Dizinin Kanal 7'nin Emanet'ine benzetilmesi bile başlı başına gündem oldu. Kısacası Anne Yarısı, yeni sezonun güçlü iddialarından biri olarak öne çıktı. Ekip de boş durmuyor; kadroya peş peşe yeni isimler ekleniyor.