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Son Olarak Eşref Rüya'da Rol Alan Ünlü İsim, Anne Yarısı Dizisine Dahil Oldu!

Son Olarak Eşref Rüya'da Rol Alan Ünlü İsim, Anne Yarısı Dizisine Dahil Oldu!

Eşref Rüya
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.10.2026 - 07:35
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NOW'un salı akşamlarındaki iddialı dizisi Anne Yarısı'nda kadro hareketliliği hız kesmiyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre İbrahim Kendirci'nin ardından ekibe sürpriz bir isim daha katıldı. Üstelik bu kez gelen isim, doğrudan Ali'nin geçmişinden çıkıp geliyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Anne Yarısı, ilk bölümünden bu yana yeni sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri oldu.

Anne Yarısı, ilk bölümünden bu yana yeni sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin senaristlerinin yeni göz bebeği Anne Yarısı, daha ilk bölümüyle sosyal medyanın dilinde. Dizi, sekiz yıl önce yaşanan büyük bir kaybın ardından yolları bir çocuk üzerinden kesişen Ali ile Zeynep'in hikâyesini anlatıyor. Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu'nun başrolleri paylaştığı yapım, her bölümle yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemeyi de başardı.

Dermancıoğlu'nun şivesi izleyiciyi ikiye böldü, Burcu Özberk'in 'korku' sahnesi üzerine iddialar havada uçuştu. Dizinin Kanal 7'nin Emanet'ine benzetilmesi bile başlı başına gündem oldu. Kısacası Anne Yarısı, yeni sezonun güçlü iddialarından biri olarak öne çıktı. Ekip de boş durmuyor; kadroya peş peşe yeni isimler ekleniyor.

Anne Yarısı'na son olarak Esra Şahin dahil oldu. Şahin, Eşref Rüya'nın ardından Ali'nin liseden ilk aşkı Bahar'ı oynayacak.

Anne Yarısı'na son olarak Esra Şahin dahil oldu. Şahin, Eşref Rüya'nın ardından Ali'nin liseden ilk aşkı Bahar'ı oynayacak.

Peki Anne Yarısı'na dahil olan yeni isim kim? Birsen Altuntaş'ın haberine göre İbrahim Kendirci'nin ardından kadroya Esra Şahin katıldı. Genç oyuncuyu son olarak Kanal D'nin Eşref Rüya dizisinde izlemiştik. Daha önce de Kanal 7'nin Esaret dizisindeki Defne rolüyle akıllarda kalmıştı. Şimdi rotasını NOW'a çevirdi.

Gelelim asıl merak edilen kısma: Anne Yarısı'nda Bahar kimdir? Esra Şahin'in canlandıracağı Bahar, Ali'nin liseden ilk aşkı. Evlenmiş, boşanmış ve küçük kızıyla tek başına kalmış. Babasını kaybettikten sonra zor günler geçirmiş, üstüne bir de sorumsuz bir eski eşi var. Elinde bir tek hediyelik eşya dükkânı kalmış ve o dükkân onun son çaresi. Tek derdi ise kızıyla birlikte hayata tutunmak.

Ali'nin hayatı zaten yeterince karışıkken geçmişten gelen ilk aşkın kapıyı çalması, işleri iyice karıştıracak gibi. Bahar'ın hangi bölümde ekrana geleceği ise henüz açıklanmadı. Kadroya Esra Şahin'le birlikte Selin Dumlugöl de 'Songül' rolüyle dahil oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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