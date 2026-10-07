Son Olarak Eşref Rüya'da Rol Alan Ünlü İsim, Anne Yarısı Dizisine Dahil Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
NOW'un salı akşamlarındaki iddialı dizisi Anne Yarısı'nda kadro hareketliliği hız kesmiyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre İbrahim Kendirci'nin ardından ekibe sürpriz bir isim daha katıldı. Üstelik bu kez gelen isim, doğrudan Ali'nin geçmişinden çıkıp geliyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anne Yarısı, ilk bölümünden bu yana yeni sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anne Yarısı'na son olarak Esra Şahin dahil oldu. Şahin, Eşref Rüya'nın ardından Ali'nin liseden ilk aşkı Bahar'ı oynayacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın