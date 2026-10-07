İslam Memiş Yatırımcıları Uyardı: Kritik Tarih 21 Ekim! "Piyasalarda Sert Dalgalanma Olacak"

İslam Memiş'e göre her ayın ikinci haftasında olduğu gibi bu kez de ABD'de açıklanacak enflasyon rakamları piyasaların gündemini belirleyecek. Verinin ardından ibre, 21 Ekim'de toplanacak Fed'in faiz kararına dönecek.

Uzman isim, piyasaların Fed kararını şimdiden fiyatlamaya başladığını belirterek, 25 baz puanlık bir faiz artırımı beklendiğini ifade etti.

İslam Memiş'in sözleri şöyle: 'Önümüzdeki hafta her ayın ikinci haftası olduğu gibi Amerika'da açıklanacak enflasyon rakamları önemli. 21 Ekim'de Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Piyasalarda Fed'in faiz kararı fiyatlanmaya başlandı. Yani 25 baz puanlık faiz artırımı olabilir, piyasalarda bekleniyor.'

Memiş, ABD'deki veri akışının yalnızca hisse senedi piyasalarını değil, değerli metallerden tahvillere ve petrole kadar geniş bir alanı etkileyebileceğine de dikkat çekti.