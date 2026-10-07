İslam Memiş Yatırımcıları Uyardı: Kritik Tarih 21 Ekim! "Piyasalarda Sert Dalgalanma Olacak"
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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Ekim'in ikinci ve üçüncü haftasının piyasalar için kritik olacağını söyledi. Memiş, önümüzdeki hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri ile 21 Ekim'deki Fed faiz kararının altın ve gümüşte sert dalgalanma yaratacağını belirtti; kısa vadede gram altın için 6.570-7.000 lira bandını işaret etti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Önce ABD enflasyon verisi, ardından 21 Ekim'de Fed kararı geliyor: İslam Memiş iki hafta üst üste sert dalgalanma bekliyor.
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Tahvil faizleri %5,38'i test etti, petrol 100 dolar sınırından uzaklaşmıyor: Değerli metaller baskı altında.
Ons altında takip edilen bant belli: Aşağıda 4.070, yukarıda 4.370 dolar.
Kapalıçarşı'da gram altın 6.582 liradan işlem görüyor: Memiş kısa vadede 6.570-7.000 lira aralığını bekliyor.
"Ekim ayı içerisinde altın ve gümüşte sert dalgalanmalar göreceğimiz bir dönem karşımızda olacak."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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