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İslam Memiş Yatırımcıları Uyardı: Kritik Tarih 21 Ekim! "Piyasalarda Sert Dalgalanma Olacak"

İslam Memiş Yatırımcıları Uyardı: Kritik Tarih 21 Ekim! "Piyasalarda Sert Dalgalanma Olacak"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.10.2026 - 07:33
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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Ekim'in ikinci ve üçüncü haftasının piyasalar için kritik olacağını söyledi. Memiş, önümüzdeki hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri ile 21 Ekim'deki Fed faiz kararının altın ve gümüşte sert dalgalanma yaratacağını belirtti; kısa vadede gram altın için 6.570-7.000 lira bandını işaret etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Önce ABD enflasyon verisi, ardından 21 Ekim'de Fed kararı geliyor: İslam Memiş iki hafta üst üste sert dalgalanma bekliyor.

Önce ABD enflasyon verisi, ardından 21 Ekim'de Fed kararı geliyor: İslam Memiş iki hafta üst üste sert dalgalanma bekliyor.

İslam Memiş'e göre her ayın ikinci haftasında olduğu gibi bu kez de ABD'de açıklanacak enflasyon rakamları piyasaların gündemini belirleyecek. Verinin ardından ibre, 21 Ekim'de toplanacak Fed'in faiz kararına dönecek.

Uzman isim, piyasaların Fed kararını şimdiden fiyatlamaya başladığını belirterek, 25 baz puanlık bir faiz artırımı beklendiğini ifade etti. 

İslam Memiş'in sözleri şöyle: 'Önümüzdeki hafta her ayın ikinci haftası olduğu gibi Amerika'da açıklanacak enflasyon rakamları önemli. 21 Ekim'de Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Piyasalarda Fed'in faiz kararı fiyatlanmaya başlandı. Yani 25 baz puanlık faiz artırımı olabilir, piyasalarda bekleniyor.'

Memiş, ABD'deki veri akışının yalnızca hisse senedi piyasalarını değil, değerli metallerden tahvillere ve petrole kadar geniş bir alanı etkileyebileceğine de dikkat çekti.

Tahvil faizleri %5,38'i test etti, petrol 100 dolar sınırından uzaklaşmıyor: Değerli metaller baskı altında.

Tahvil faizleri %5,38'i test etti, petrol 100 dolar sınırından uzaklaşmıyor: Değerli metaller baskı altında.

İslam Memiş, ABD tahvil faizlerindeki yüksek seyrin ve petrolün 100 dolar çevresinde dolaşmasının altın ile gümüş üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü söyledi. Geçen hafta %5,38 seviyesini test eden Amerikan tahvil faizlerinin %5,18'e gerilediğini, ancak gücünü koruduğunu anlattı.

Petrol tarafında ise jeopolitik gerilimlerin sürdüğünü hatırlatan Memiş, fiyatların 100 doların altına sarksa da bu seviyeden uzaklaşmak istemediğini kaydetti. Ona göre bu tablo altın ve gümüşün yanı sıra endüstriyel metalleri de baskı altında tutuyor.

Ons altında takip edilen bant belli: Aşağıda 4.070, yukarıda 4.370 dolar.

Ons altında takip edilen bant belli: Aşağıda 4.070, yukarıda 4.370 dolar.

Teknik görünümü de özetleyen İslam Memiş, ons altında aşağı yönde 4.070 dolar, yukarı yönde ise 4.370 dolar seviyelerini izlediklerini açıkladı. Sürecin tamamında bu aralığın kritik önem taşıyacağını vurguladı.

İslam Memiş'in ifadesi şu şekilde: 'Teknik tarafta aşağıda 4.070 dolar, yukarıda ise 4.370 dolar bandını takip ediyoruz. Süreç boyunca bu aralık kritik önem taşıyacak.'

Kapalıçarşı'da gram altın 6.582 liradan işlem görüyor: Memiş kısa vadede 6.570-7.000 lira aralığını bekliyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 6.582 liradan işlem görüyor: Memiş kısa vadede 6.570-7.000 lira aralığını bekliyor.

İç piyasaya dair de rakam veren İslam Memiş, Kapalıçarşı'da gram altının 6.582 lira seviyelerinden işlem gördüğünü belirtti. Kısa vadede gram altında 6.570 ile 7.000 lira arasındaki dalgalı seyrin devam etmesini beklediklerini söyledi.

Memiş'in bu aralığa ilişkin sözleri: 'Kapalıçarşı'da gram altın 6.582 lira seviyelerinden işlem görüyor. Kısa vadede gram altın tarafında 6.570 ile 7.000 lira arasındaki dalgalı seyrin devam etmesini bekliyoruz.'

"Ekim ayı içerisinde altın ve gümüşte sert dalgalanmalar göreceğimiz bir dönem karşımızda olacak."

"Ekim ayı içerisinde altın ve gümüşte sert dalgalanmalar göreceğimiz bir dönem karşımızda olacak."

Kısa vadeli piyasa gürültüsüne odaklanılmaması gerektiğinin altını çizen İslam Memiş, takvimi şöyle sıraladı: Önümüzdeki hafta enflasyon rakamları, ardından gelen üçüncü haftada ise Fed'in faiz kararı değerli metallerde sert hareketlere yol açacak.

Stratejisini de açıklayan Memiş, 2026'nın kendileri için bir 'toplama yılı' olduğunu söyledi. Dolar karşısındaki varlıkların 2027 ve 2028 için yapılan planlarla birlikte toplanmaya devam edileceğini belirten Memiş, yol haritasında Ekim'deki dalgalanmaların bir değişiklik yaratmayacağını ima etti. Yatırımcıların 21 Ekim'de Fed'den çıkacak karara kilitlenmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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