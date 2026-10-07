İdam Edilen Kadın Hayatta Kaldı: Christa Pike'ın Bilinci Açıldı, Konuşmaya Başladı
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ABD'nin Tennessee eyaletinde 30 Eylül'de enjeksiyonla idam edilmeye çalışılan 50 yaşındaki Christa Pike'ın, aradan geçen altı günün ardından bilinci açıldı ve konuşmaya başladı. Hukuk ekibi, kadının hâlâ yoğun bakımda olduğunu ve yatağına kelepçeyle bağlı tutulduğunu açıkladı. Pike, ABD'de idam ilacı verildikten sonra hayatta kaldığı bilinen ilk kişi oldu.
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Pike'a Nashville'deki Riverbend Hapishanesi'nde iki doz pentobarbital verildi ama kadın ölmedi.
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Hukuk ekibi altı gün sonra yaptığı açıklamada "Tüm olasılıklara rağmen Christa Pike bilinci yerinde, konuşuyor ve kritik tıbbi bakım görmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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