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İdam Edilen Kadın Hayatta Kaldı: Christa Pike'ın Bilinci Açıldı, Konuşmaya Başladı

İdam Edilen Kadın Hayatta Kaldı: Christa Pike'ın Bilinci Açıldı, Konuşmaya Başladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.10.2026 - 07:18
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ABD'nin Tennessee eyaletinde 30 Eylül'de enjeksiyonla idam edilmeye çalışılan 50 yaşındaki Christa Pike'ın, aradan geçen altı günün ardından bilinci açıldı ve konuşmaya başladı. Hukuk ekibi, kadının hâlâ yoğun bakımda olduğunu ve yatağına kelepçeyle bağlı tutulduğunu açıkladı. Pike, ABD'de idam ilacı verildikten sonra hayatta kaldığı bilinen ilk kişi oldu.

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Pike'a Nashville'deki Riverbend Hapishanesi'nde iki doz pentobarbital verildi ama kadın ölmedi.

Pike'a Nashville'deki Riverbend Hapishanesi'nde iki doz pentobarbital verildi ama kadın ölmedi.

Tennessee Düzeltme Dairesi, Pike'ın idamını 30 Eylül akşamı Nashville'deki Riverbend Maksimum Güvenlikli Cezaevi'nde gerçekleştirmeye çalıştı. Eyalet, yaklaşık 200 yıl sonra ilk kez bir kadını idam edecekti. Saat 19.30'da kadına iki doz pentobarbital enjekte edildi.

Basın temsilcilerinden Kim Chandler, perdeler yeniden açıldığında Pike'ın 'yüksek sesle horladığını ve apaçık hayatta olduğunu' yazdı. Tanıkların anlattığına göre kadın nefes aldı, hareket etti ve acı çektiğini söyleyerek çarşafını tekmeledi. Avukatı Randy Spivey, damar bulmak için sol koluna en az yedi kez iğne batırıldığını belirtti. Prosedür yaklaşık iki buçuk saat sürdü; eyalet protokolü yeni doz verilmesine izin vermediği için işlem durduruldu. Pike ambulansla cezaevi dışındaki bir hastaneye kaldırıldı.

Hukuk ekibi altı gün sonra yaptığı açıklamada "Tüm olasılıklara rağmen Christa Pike bilinci yerinde, konuşuyor ve kritik tıbbi bakım görmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Hukuk ekibi altı gün sonra yaptığı açıklamada "Tüm olasılıklara rağmen Christa Pike bilinci yerinde, konuşuyor ve kritik tıbbi bakım görmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kadının hâlâ kelepçeli ve yatağa zincirli olduğu, uzun bir iyileşme sürecinin beklendiği de aktarıldı. Pike'ın ekibine danışmanlık yapan anestezi uzmanı Dr. Joel Zivot, gelişmenin 'iyi bir iyileşme için umut verici' olduğunu söyledi; ancak tam iyileşmenin haftalar, hatta aylar sürebileceği uyarısını yaptı.

Olay eyaleti de sarstı. Vali Bill Lee, yıl sonuna kadar planlanan idamları askıya aldı ve yaşananlar için 'kapsamlı, bağımsız bir inceleme' başlattı. Tennessee Düzeltme Dairesi Komiseri Frank Strada ise istifa etti. Uzmanlar, devletin Pike'ı yeniden idam etmeye çalışıp çalışamayacağını tartışıyor; çifte yargılama yasağının ve zalim ceza yasağının ihlal edileceği görüşü öne çıkıyor.

Pike, 18 yaşındayken 1995'te sınıf arkadaşı 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ı öldürmekten mahkûm edilmişti. Avukatları şimdi Vali Lee'den cezasının müebbet hapis cezasına çevrilmesini istiyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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