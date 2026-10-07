İdam Edilen Kadın Hayatta Kaldı: Christa Pike'ın Bilinci Açıldı, Konuşmaya Başladı

Kadının hâlâ kelepçeli ve yatağa zincirli olduğu, uzun bir iyileşme sürecinin beklendiği de aktarıldı. Pike'ın ekibine danışmanlık yapan anestezi uzmanı Dr. Joel Zivot, gelişmenin 'iyi bir iyileşme için umut verici' olduğunu söyledi; ancak tam iyileşmenin haftalar, hatta aylar sürebileceği uyarısını yaptı.

Olay eyaleti de sarstı. Vali Bill Lee, yıl sonuna kadar planlanan idamları askıya aldı ve yaşananlar için 'kapsamlı, bağımsız bir inceleme' başlattı. Tennessee Düzeltme Dairesi Komiseri Frank Strada ise istifa etti. Uzmanlar, devletin Pike'ı yeniden idam etmeye çalışıp çalışamayacağını tartışıyor; çifte yargılama yasağının ve zalim ceza yasağının ihlal edileceği görüşü öne çıkıyor.

Pike, 18 yaşındayken 1995'te sınıf arkadaşı 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ı öldürmekten mahkûm edilmişti. Avukatları şimdi Vali Lee'den cezasının müebbet hapis cezasına çevrilmesini istiyor.