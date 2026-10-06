Sosyal Medyası Olmayan İnsan Neden Daha Çekici Görünüyor: Gizem, Özgüven ve Dumbphone Akımı
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Hoşlandığımız birinin adını arama çubuğuna yazıp hiçbir şey bulamadığımızda yaşadığımız o küçük şaşkınlık, bugünün en tanıdık dijital hâllerinden biri. Uzmanlar profilsiz insanın cazibesini gizeme, özgüvene ve 'herkes gibi olmama' algısına bağlıyor; üstelik Gen Z de akıllı telefonu bırakıp tuşlu cihazlara dönüyor. İngiltere'de yapılan bir çalışmaya göre Gen Z'nin yüzde 29'u son bir yılda en az bir sosyal medya uygulamasını sildi.
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Uzmanlara göre cazibenin asıl kaynağı, profilde ne olduğu değil; aramaya rağmen hiçbir şey bulunamamasının yarattığı merak.
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Scarlett Johansson, sosyal medyayı bırakma nedenini çocuklarıyla geçirdiği zamana bağlıyor.
Colin Firth ise evdeki özel anların kendisine ait kalmasını istediği için ekranlardan uzak duruyor.
Olivia Colman'ın itirazı ise gizemden çok platformların giderek sertleşen havasına yönelik.
Brad Pitt'e göre sosyal medyanın artık ona katacak bir şeyi kalmadı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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