Sosyal Medyası Olmayan İnsan Neden Daha Çekici Görünüyor: Gizem, Özgüven ve Dumbphone Akımı

İlişki uzmanı James Preece, VICE'a verdiği demeçte mekanizmayı şöyle özetledi: 'Birini stalklayıp neler yaptığını öğrenemiyorsanız, merak edersiniz.' Yani ulaşılamazlık tek başına bir çekim unsuru. Randevu koçu Hayley Quinn de gizemin, her şeyin açık olduğu bir profilden daha işe yarayabileceğini, insanları gerçek hayatta konuşmaya ittiğini belirtiyor.

Özgüven algısı da işin içinde. Sarah Murray aynı yazıda, çevrimdışı olmanın kişinin kendi başına rahat olduğunu gösterdiğini, bunun da çekici bir özgüven olduğunu söylüyor. Swansea Üniversitesi'nden Psikolog Dr. Alex Jones'a göre ise sosyal medyayı az kullanmak ya da hiç kullanmamak, genellikle daha az kendini beğenmiş bir kişilik tipiyle ilişkilendiriliyor.

Bir de 'yanlış kare' meselesi var: Profili olmayan birinin vintage filtre kullanmasına ya da öfkeli tweet atmasına tanık olamazsınız. 2023'te 1000 Amerikalı bekâr üzerinde yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 19'u sosyal medyası olmamayı çekici bulduğunu söylerken, yüzde 80'i partnerle çevrimdışı tanışmak istediğini belirtti.

Yazıda şu da not düşülüyor: Çekim ilk adımı atar, gerisini gerçek uyum belirler.