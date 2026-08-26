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40 Gün Şarj İstemeyen Tuşlu Telefon Nokia 300 Charge Tanıtıldı

40 Gün Şarj İstemeyen Tuşlu Telefon Nokia 300 Charge Tanıtıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.08.2026 - 16:29
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HMD, standart bir tuşlu telefonun neredeyse iki katı pil kapasitesine sahip yeni modeli Nokia 300 Charge’ı resmen duyurdu. Tek bir şarjla 40 günden fazla bekleme süresi sunan cihaz, üzerindeki özel düğme sayesinde taşınabilir şarj cihazı (powerbank) olarak da görev yapabiliyor.

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Mobil iletişim pazarında akıllı telefonların şarj süreleri tartışılmaya devam ederken HMD, tuşlu telefon segmentinde dengeleri değiştirecek bir adıma imza attı.

Mobil iletişim pazarında akıllı telefonların şarj süreleri tartışılmaya devam ederken HMD, tuşlu telefon segmentinde dengeleri değiştirecek bir adıma imza attı.

'Nokia 300 Power Bank' ismiyle de adlandırılan Nokia 300 Charge, 3700 mAh kapasiteli devasa bataryası ve pratik işlevleriyle açıklandı.

Sadece basit bir telefon olmanın ötesine geçen cihaz, yan tarafında bulunan özel 'Çıkış' (Out) düğmesi ve USB-C bağlantı noktası yardımıyla 10W gücünde ters şarj desteği sağlıyor. Bu özellik sayesinde telefon, diğer akıllı cihazları şarj eden bir powerbank’e dönüşüyor.

Cihazın üst kısmına konumlandırılan dev LED el feneri ise dikkat çekici detaylar arasında. HMD'nin aktardığı verilere göre bu fener, Nokia 105 modelinden 4 kat, iPhone 16 Pro’nun flaş modundan ise yaklaşık 2 kat daha parlak bir aydınlatma sunuyor.

Telefon, düşük enerji tüketen mütevazı bir donanımla geliyor. Bu sade yapı, 3700 mAh bataryayla birleştiğinde 37 saate kadar konuşma ve 40 günü aşan bekleme süresi vadediyor.

Telefon, düşük enerji tüketen mütevazı bir donanımla geliyor. Bu sade yapı, 3700 mAh bataryayla birleştiğinde 37 saate kadar konuşma ve 40 günü aşan bekleme süresi vadediyor.

  • Ekran: 2.4 inç LCD (320 x 240 piksel)

  • İşlemci ve İşletim Sistemi: Unisoc SC6531E / S30+

  • Bellek: 4 MB RAM / 4 MB Depolama (32 GB'a kadar microSD kart desteği)

  • Kamera: 320 x 240 piksel arka sensör

  • Bağlantı: Çift bant 2G (900MHz / 1800MHz) ve 3,5 mm kulaklık girişi

  • Boyutlar ve Ağırlık: 136,6 x 55 x 14,94 mm / 138 gram

Nokia 300 Charge, Kumtaşı ve Yeşil renk seçenekleriyle Asya pazarındaki perakendecilerde satışa sunuldu. Cihazın yurt dışı satış fiyatı bölgesine göre yaklaşık 35 / 30 dolar civarında seyrediyor. Cihazın yalnızca 2G şebekesini desteklemesi sebebiyle, 2G altyapısını kapatmış ülkelerde sınırlı kullanım sunabileceği hatırlatılıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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