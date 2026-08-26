40 Gün Şarj İstemeyen Tuşlu Telefon Nokia 300 Charge Tanıtıldı

'Nokia 300 Power Bank' ismiyle de adlandırılan Nokia 300 Charge, 3700 mAh kapasiteli devasa bataryası ve pratik işlevleriyle açıklandı.

Sadece basit bir telefon olmanın ötesine geçen cihaz, yan tarafında bulunan özel 'Çıkış' (Out) düğmesi ve USB-C bağlantı noktası yardımıyla 10W gücünde ters şarj desteği sağlıyor. Bu özellik sayesinde telefon, diğer akıllı cihazları şarj eden bir powerbank’e dönüşüyor.

Cihazın üst kısmına konumlandırılan dev LED el feneri ise dikkat çekici detaylar arasında. HMD'nin aktardığı verilere göre bu fener, Nokia 105 modelinden 4 kat, iPhone 16 Pro’nun flaş modundan ise yaklaşık 2 kat daha parlak bir aydınlatma sunuyor.