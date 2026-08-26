40 Gün Şarj İstemeyen Tuşlu Telefon Nokia 300 Charge Tanıtıldı
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HMD, standart bir tuşlu telefonun neredeyse iki katı pil kapasitesine sahip yeni modeli Nokia 300 Charge’ı resmen duyurdu. Tek bir şarjla 40 günden fazla bekleme süresi sunan cihaz, üzerindeki özel düğme sayesinde taşınabilir şarj cihazı (powerbank) olarak da görev yapabiliyor.
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Mobil iletişim pazarında akıllı telefonların şarj süreleri tartışılmaya devam ederken HMD, tuşlu telefon segmentinde dengeleri değiştirecek bir adıma imza attı.
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Telefon, düşük enerji tüketen mütevazı bir donanımla geliyor. Bu sade yapı, 3700 mAh bataryayla birleştiğinde 37 saate kadar konuşma ve 40 günü aşan bekleme süresi vadediyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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