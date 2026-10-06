Terazi Yeni Ayında Bir Dileği Gerçek Olacak 4 Burç
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Yeni Ay, astrolojide yeni başlangıçların ve dileklerin zamanı olarak bilinir. Gökyüzü karardığında niyetler tohum gibi ekilir, sonraki haftalarda filizlenir. 10 Ekim Cumartesi saat 18.50'de Terazi burcunun 17. derecesinde gerçekleşecek Yeni Ay da bu açıdan oldukça güçlü.
Bu Yeni Ay'ın en şanslı detayı, Aslan burcundaki bolluk gezegeni Jüpiter'le kurduğu uyumlu açı. Jüpiter, dokunduğu şeyi büyütür. Yani bu dönemde dile getirilen bir istek, beklenenden hızlı karşılık bulabilir.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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