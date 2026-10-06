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Terazi Yeni Ayında Bir Dileği Gerçek Olacak 4 Burç

Terazi Yeni Ayında Bir Dileği Gerçek Olacak 4 Burç

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 23:01
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Yeni Ay, astrolojide yeni başlangıçların ve dileklerin zamanı olarak bilinir. Gökyüzü karardığında niyetler tohum gibi ekilir, sonraki haftalarda filizlenir. 10 Ekim Cumartesi saat 18.50'de Terazi burcunun 17. derecesinde gerçekleşecek Yeni Ay da bu açıdan oldukça güçlü.

Bu Yeni Ay'ın en şanslı detayı, Aslan burcundaki bolluk gezegeni Jüpiter'le kurduğu uyumlu açı. Jüpiter, dokunduğu şeyi büyütür. Yani bu dönemde dile getirilen bir istek, beklenenden hızlı karşılık bulabilir.

İşte Terazi Yeni Ayı'nda bir dileği gerçek olacak o 4 burç!

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Yay

Yay

Terazi Yeni Ayı, Yay burcunun tam da dilekler ve umutlar alanında gerçekleşiyor. Astrolojide bu alan, hayallerin, arkadaşlıkların ve geleceğe dair planların evi olarak bilinir. Yani bu Yeni Ay, Yay için adeta bir dilek kuyusu!

Uzun zamandır içinizden geçirdiğiniz bir isteğin kapısı aralanabilir. Bir arkadaşınızın getireceği haber ya da tesadüf gibi görünen bir tanışma, tam da beklediğiniz fırsatı önünüze koyabilir. Yönetici gezegeniniz Jüpiter'in Yeni Ay'la kurduğu uyumlu açı da bu şansı destekliyor.

Dilek dediğin, sesli söylenince yola çıkar.

Aslan

Aslan

Şans gezegeni Jüpiter şu sıralar sizin burcunuzda ilerliyor ve Terazi Yeni Ayı'yla uyumlu bir açı kuruyor. Bu Yeni Ay, Aslan burcunun iletişim ve yakın çevre alanını harekete geçiriyor.

Bir telefon, bir mesaj ya da kısa bir yolculuk hayatınızda beklemediğiniz bir kapıyı açabilir. Özellikle bir başvuru, bir teklif ya da cevabını beklediğiniz bir konuşma varsa sonuç sizi gülümsetebilir. Yeter ki söylemek istediğinizi ertelemeyin.

Doğru kelime, doğru kapıyı açar.

İkizler

İkizler

Terazi Yeni Ayı, İkizler burcunun aşk, keyif ve yaratıcılık alanında gerçekleşiyor. Kalbinizden geçen bir dilek varsa, bu Yeni Ay onu dile getirmek için en doğru zaman olabilir.

Bekar İkizler için yeni bir flört, ilişkisi olanlar için ise romantizmin yeniden canlanması gündemde. Bir hobiye, yaratıcı bir projeye ya da uzun zamandır ertelediğiniz bir tutkuya başlamak için de gökyüzü sizden yana. Yalnız Venüs'ün geri harekette olduğunu unutmayın: Geçmişten biri de kapınızı çalabilir.

Kalbin bildiği yolu, zihin sonradan bulur.

Kova

Kova

Terazi Yeni Ayı, Kova burcunun seyahat, eğitim ve ufuk açan deneyimler alanında gerçekleşiyor. Yurt dışı planı, bir okul ya da kurs hayali, belki de uzun süredir aklınızda olan bir yolculuk... Bu Yeni Ay, o dileği gerçeğe dönüştürmek için güçlü bir başlangıç sunuyor.

Üstelik Jüpiter, Kova'nın ilişkiler alanında ilerliyor. Yani hayalinize giden yolda size el uzatacak biri çıkabilir. Bir ortaklık, bir mentor ya da yol arkadaşı... Bu dönemde yalnız değilsiniz.

Ufkunu genişleten, kaderini de genişletir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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