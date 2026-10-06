Terazi Yeni Ayında Bir Dileği Gerçek Olacak 4 Burç

Terazi Yeni Ayı, Yay burcunun tam da dilekler ve umutlar alanında gerçekleşiyor. Astrolojide bu alan, hayallerin, arkadaşlıkların ve geleceğe dair planların evi olarak bilinir. Yani bu Yeni Ay, Yay için adeta bir dilek kuyusu!

Uzun zamandır içinizden geçirdiğiniz bir isteğin kapısı aralanabilir. Bir arkadaşınızın getireceği haber ya da tesadüf gibi görünen bir tanışma, tam da beklediğiniz fırsatı önünüze koyabilir. Yönetici gezegeniniz Jüpiter'in Yeni Ay'la kurduğu uyumlu açı da bu şansı destekliyor.

Dilek dediğin, sesli söylenince yola çıkar.