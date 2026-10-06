"Ben Bir Şey Demedim" Diyen 4 Burç: Söylemeden Her Şeyi Söylüyorlar!

Bazıları vardır, tek bir cümleyle karşısındakine söylemek istediği her şeyi anlatır ama iş cevap vermeye gelince hemen geri çekilir. İma eder, lafı ortaya bırakır ve ardından da o meşhur cümleyi kurarlar: “Ben bir şey demedim ki!” Astrolojiye göre bazı burçlar bu konuda gerçek birer usta.

İşte hiçbir şey söylemeden her şeyi söyleyen o 4 burç!