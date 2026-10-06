"Ben Bir Şey Demedim" Diyen 4 Burç: Söylemeden Her Şeyi Söylüyorlar!
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Bazıları vardır, tek bir cümleyle karşısındakine söylemek istediği her şeyi anlatır ama iş cevap vermeye gelince hemen geri çekilir. İma eder, lafı ortaya bırakır ve ardından da o meşhur cümleyi kurarlar: “Ben bir şey demedim ki!” Astrolojiye göre bazı burçlar bu konuda gerçek birer usta.
İşte hiçbir şey söylemeden her şeyi söyleyen o 4 burç!
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Terazi
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Akrep
Başak
Yengeç
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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