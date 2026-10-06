Burcunuza Göre Sizi Yansıtan Köpek Irkı Hangisi? 12 Burç, 12 Sadık Dost

Boğa burcunun köpeği, rahatına düşkün ve sevimli İngiliz Bulldog. Yumuşak bir yatak, güzel bir mama ve sevdiklerinin yanında sakin bir gün; Bulldog'un hayattan beklediği tam olarak bu. Venüs'ün yönettiği Boğa da konforun ve keyfin peşindedir.

Bulldog'un meşhur inadı da Boğa'ya hiç yabancı değil. Bir kez karar verdiyse onu yerinden kıpırdatmak neredeyse imkansız. Ama sadakati sorgulanamaz.

Acele işe şeytan karışır, keyfine bak.