Burcunuza Göre Sizi Yansıtan Köpek Irkı Hangisi? 12 Burç, 12 Sadık Dost
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Köpek sahipleri iyi bilir: Bazı köpekler sahibine öyle benzer ki insan şaşırır kalır. Kimi enerjisiyle, kimi sadakatiyle, kimi de inadıyla tam bir ayna gibidir. Astrolojiye göre bu benzerlik tesadüf değil! Her burcun karakteri, bir köpek ırkında karşılık buluyor. Peki sizin burcunuz hangi sadık dostta saklı?
İşte 12 burcun köpek ırkı!
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Koç: Jack Russell Terrier
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Boğa: İngiliz Bulldog
İkizler: Border Collie
Yengeç: Golden Retriever
Aslan: Afgan Tazısı (Afghan Hound)
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Başak: Poodle
Terazi: Cavalier King Charles Spaniel
Akrep: Doberman
Yay: Sibirya Kurdu
Oğlak: Alman Çoban Köpeği
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Kova: Dalmaçyalı
Balık: Shih Tzu
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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