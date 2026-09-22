Burcunuza Göre Sizi Yansıtan Çiçek Hangisi? 12 Burcun Çiçeği

Boğa burcunun çiçeği, kırmızı, pembe ve turuncu tonlarıyla göz alıcı gelincik. Yeniden doğuşu, huzuru ve tutkuyu simgeleyen bu çiçek, Boğa burcunun hem güzelliğe düşkün hem de derin duygusal yönünü temsil ediyor.

Gelinciğin narin görünümüne rağmen zorlu topraklarda bile filizlenebilmesi, Boğa'nın kırılgan gibi görünse de aslında oldukça dayanıklı doğasına işaret ediyor.