Burcunuza Göre Sizi Yansıtan Çiçek Hangisi? 12 Burcun Çiçeği
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Astrologlara göre her burçun doğada bir yansıması var. İngiliz yaşam tarzı dergisi Homes & Gardens'ın yayımladığı bir analiz, 12 burcu birer çiçekle eşleştirdi.
Kiminde tutku, kiminde sadelik, kiminde de dinginlik öne çıkıyor. Peki sizin burcunuz hangi çiçeğe benziyor?
İşte detaylar.
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Koç: Hanımeli
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Boğa: Gelincik
İkizler: Lavanta
Yengeç: Beyaz Gül
Aslan: Ayçiçeği
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Başak: Düğün Çiçeği
Terazi: Gül
Akrep: Sardunya
Yay: Karanfil
Oğlak: Hercai Menekşe
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Kova: Orkide
Balık: Nilüfer (Water Lily)
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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