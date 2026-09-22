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Burcunuza Göre Sizi Yansıtan Çiçek Hangisi? 12 Burcun Çiçeği

Burcunuza Göre Sizi Yansıtan Çiçek Hangisi? 12 Burcun Çiçeği

burç
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 12:59
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Astrologlara göre her burçun doğada bir yansıması var. İngiliz yaşam tarzı dergisi Homes & Gardens'ın yayımladığı bir analiz, 12 burcu birer çiçekle eşleştirdi.

Kiminde tutku, kiminde sadelik, kiminde de dinginlik öne çıkıyor. Peki sizin burcunuz hangi çiçeğe benziyor?

İşte detaylar.

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Koç: Hanımeli

Koç: Hanımeli

Koç burcunun çiçeği, sarı ya da beyaz renkli ve tatlı kokulu boru şeklindeki çiçekleriyle tanınan hanımeli. Zorlu koşullara bile dayanıklı ve güçlü yapısıyla bilinen bu çiçek, Koç burcunun dayanıklı, atılgan ve asla pes etmeyen doğasını yansıtıyor.

Hanımelinin hızla tırmanıp yayılan büyüme biçimi de Koç'un enerjik ve öncü karakteriyle örtüşüyor.

Boğa: Gelincik

Boğa: Gelincik

Boğa burcunun çiçeği, kırmızı, pembe ve turuncu tonlarıyla göz alıcı gelincik. Yeniden doğuşu, huzuru ve tutkuyu simgeleyen bu çiçek, Boğa burcunun hem güzelliğe düşkün hem de derin duygusal yönünü temsil ediyor.

Gelinciğin narin görünümüne rağmen zorlu topraklarda bile filizlenebilmesi, Boğa'nın kırılgan gibi görünse de aslında oldukça dayanıklı doğasına işaret ediyor.

İkizler: Lavanta

İkizler: Lavanta

İkizler burcunun çiçeği, kuraklığa dayanıklı ve mis kokulu lavanta. Böcekler ve arılar tarafından oldukça sevilen bu bitki, İkizler burcunun sosyal, meraklı ve çevresiyle kolayca etkileşime giren yapısını yansıtıyor.

Lavantanın hem sakinleştirici hem canlandırıcı etkisiyle bilinmesi de İkizler'in değişken ve çok yönlü ruh haline benziyor.

Yengeç: Beyaz Gül

Yengeç: Beyaz Gül

Yengeç burcunun çiçeği, saflığı ve korumayı simgeleyen beyaz gül. Bu çiçek, tam da anaç ve kalp ısıtan Yengeç burcunun içten, şefkatli ve sevdiklerini kollayan tarafını yansıtıyor.

Beyaz gülün klasik ve zamansız zarafeti de Yengeç'in duygusal derinliğiyle ve sadakatiyle örtüşüyor.

Aslan: Ayçiçeği

Aslan: Ayçiçeği

Aslan burcunun çiçeği, güneşe yönelen iri ve gösterişli ayçiçeği. Öz güveni ve cesareti simgeleyen bu çiçek, çoğu zaman bahçenin en neşeli çiçeği olarak tanımlanıyor.

Ayçiçeğinin ışığı takip eden yapısı, Aslan burcunun doğuştan gelen karizmasını ve dikkat çekmekten çekinmeyen tarafını yansıtıyor.

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Başak: Düğün Çiçeği

Başak: Düğün Çiçeği

Başak burcunun çiçeği, sarı ve parlak yapraklarıyla dikkat çeken düğün çiçeği. Alçakgönüllülüğü ve sessiz gücü simgeleyen bu çiçek, aynı zamanda böcekleri kendine çekmesiyle biliniyor.

Düğün çiçeğinin gösterişten uzak ama etkili yapısı ise Başak burcunun pratik, titiz ve etrafına faydalı olan karakteriyle örtüşüyor.

Terazi: Gül

Terazi: Gül

Terazi burcunun çiçeği, Venüs'ün yönettiği bu burca yakışır şekilde romantizmin simgesi gül. Güzellik, aşk ve uyumu temsil eden gül, Terazi burcunun estetik anlayışını ve dengeyi arama çabasını birebir yansıtıyor.

Gülün zarif ama aynı zamanda dikenli yapısı da Terazi'nin nazik görünümünün altında yatan güçlü duruşuna işaret ediyor.

Akrep: Sardunya

Akrep: Sardunya

Akrep burcunun çiçeği, kümeler halinde açan katmanlı yapraklarıyla sardunya. Bu çiçek, Akrep burcunun koruyucu ve içine kapanık ama bir o kadar da güçlü doğasına gönderme yapıyor.

Sardunyanın dayanıklı ve uzun ömürlü olması da Akrep'in krizlerden güçlenerek çıkma yeteneğiyle örtüşüyor.

Yay: Karanfil

Yay: Karanfil

Yay burcunun çiçeği, soğuk mevsimlere bile meydan okuyarak açabilen karanfil. İyimserliği ve dayanıklılığı simgeleyen bu çiçek, Yay burcunun asla umudunu kaybetmeyen ve maceraperest ruhunu yansıtıyor.

Karanfilin zorlu koşullarda bile çiçek açmaya devam etmesi, Yay'ın iyimser bakış açısıyla doğrudan örtüşüyor.

Oğlak: Hercai Menekşe

Oğlak: Hercai Menekşe

Oğlak burcunun çiçeği, soğuk aylarda bile dayanıklılığıyla bilinen hercai menekşe. Bu çiçek, Oğlak burcunun sabırlı, azimli ve zor zamanlarda bile dik duran yapısını simgeliyor.

Hercai menekşenin renk çeşitliliğine rağmen sade ve mütevazı duruşu, Oğlak'ın gösterişten çok emek vermeyi tercih eden karakteriyle örtüşüyor.

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Kova: Orkide

Kova: Orkide

Kova burcunun çiçeği, hem ev bitkisi hem de doğada yabani türleriyle karşımıza çıkan egzotik orkide. Sıra dışı görünümüyle bilinen bu çiçek, Kova burcunun alışılmışın dışına çıkan, özgün ve yenilikçi tarafını yansıtıyor.

Orkidenin farklı iklim ve ortamlara uyum sağlayabilmesi de Kova'nın bağımsız ve özgürlükçü ruhuyla örtüşüyor.

Balık: Nilüfer (Water Lily)

Balık: Nilüfer (Water Lily)

Balık burcunun çiçeği, su üzerinde huzurla yüzen nilüfer. Barışı ve aydınlanmayı simgeleyen bu çiçek, bir su burcu olan Balık'a fazlasıyla yakışıyor.

Nilüferin köklerini çamurda tutup yüzeyde kusursuz bir güzellik sergilemesi, Balık burcunun duygusal derinliğini ve hayal gücünü yansıtıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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