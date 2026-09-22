Bekar Kalmaya Mahkum 3 Burç Belli Oldu
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Bazı burçlar için ilişki, hayatın merkezine oturmak yerine ancak kendi düzenlerini bozmadığı sürece bir anlam ifade ediyor. Astrolojiye göre Kova özgürlüğünden, Yay bağımsızlığından, Oğlak ise yüksek standartlarından kolay kolay vazgeçmiyor. Bu da onları uzun süreli bekarlıkla en çok anılan üç burç haline getiriyor. Peki bu üç burç neden yalnız kalmayı bu kadar rahat kabulleniyor?
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Kova, ilişkide bile kendi alanından vazgeçmiyor
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Yay, ilişkiyi bazen bir sorumluluk gibi hissediyor
Oğlak, doğru kişiyi bulana kadar acele etmiyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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