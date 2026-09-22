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Bekar Kalmaya Mahkum 3 Burç Belli Oldu

Bekar Kalmaya Mahkum 3 Burç Belli Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 13:27
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Bazı burçlar için ilişki, hayatın merkezine oturmak yerine ancak kendi düzenlerini bozmadığı sürece bir anlam ifade ediyor. Astrolojiye göre Kova özgürlüğünden, Yay bağımsızlığından, Oğlak ise yüksek standartlarından kolay kolay vazgeçmiyor. Bu da onları uzun süreli bekarlıkla en çok anılan üç burç haline getiriyor. Peki bu üç burç neden yalnız kalmayı bu kadar rahat kabulleniyor?

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Kova, ilişkide bile kendi alanından vazgeçmiyor

Kova, ilişkide bile kendi alanından vazgeçmiyor

Kova burçları söz konusu olduğunda listenin başında genellikle özgürlük geliyor. İlişki yaşarken bile kendi hayatını, arkadaş çevresini ve kişisel alanını korumak isteyen Kova, fazla kontrolcü veya bağımlı ilişkilerden kolayca uzaklaşabiliyor.

Astroloji yorumlarında Kova'nın uzun süre yalnız kalmasının temel nedenlerinden biri de ilişkide kendi kimliğini kaybetmek istememesi olarak gösteriliyor. Partnerinin hayatına tamamen dahil olmak yerine iki tarafın da kendi dünyasına sahip olmasını tercih edebiliyor.

Bu burç için 'neden hâlâ yalnız?' sorusunun cevabı bazen oldukça basit: Çünkü yalnızken gayet iyi durumda. Kova bir bağ kurduğunda ise bunun yüzeysel bir birliktelikten çok, güçlü ve anlamlı bir ilişki olmasını istiyor.

Yay, ilişkiyi bazen bir sorumluluk gibi hissediyor

Yay, ilişkiyi bazen bir sorumluluk gibi hissediyor

Yay burcunun özgürlüğüne düşkün yapısı, onu uzun süreli ilişkiler konusunda temkinli davranan burçlardan biri haline getiriyor. Yeni yerler görmek, farklı insanlarla tanışmak ve kendi planlarının peşinden gitmek isteyen Yay için ilişki bazen romantizmden çok bir yük hissi yaratabiliyor.

Özellikle ilişkinin fazla ciddi, kuralcı veya kısıtlayıcı hale geldiğini düşündüğünde geri çekilmesi mümkün. Astroloji içeriklerinde Yay'ın zaman zaman ciddi ilişkiler yerine daha rahat ve bağlayıcılığı düşük birliktelikleri tercih edebildiği öne sürülüyor.

Bu yüzden Yay'ın uzun süre bekar kalması, aşk hayatında başarısız olduğu anlamına gelmiyor. Yanlış kişiyle vakit geçirmek yerine kendi hayatına devam etmeyi seçmesi olarak da okunabilir.

Oğlak, doğru kişiyi bulana kadar acele etmiyor

Oğlak, doğru kişiyi bulana kadar acele etmiyor

Oğlak burcu ise bu listenin farklı bir noktasında duruyor. Onun meselesi özgürlükten çok seçicilik ve acele etmemek.

Oğlakların ilişki konusunda hızlı karar vermekten hoşlanmadığı, karşısındaki kişiyi uzun süre gözlemlediği ve hayatına herkesi dahil etmediği astroloji yorumlarında sık sık vurgulanıyor. Bu yüzden flört döneminde karşısındaki kişiye 'acaba benden hoşlanıyor mu?' dedirtecek kadar mesafeli davranması mümkün.

Kariyer ve kişisel hedefler de Oğlak için önemli olduğundan, hayatına gerçekten uyum sağlayamayacağını düşündüğü biriyle sırf yalnız kalmamak için ilişkiye başlamayı tercih etmeyebiliyor. Meselenin özü 'kimse beni istemiyor' değil, standartlarından ödün vermek istememesi.

Astrolojideki bu yorumlar eğlence amaçlı değerlendirilmelidir. Bir kişinin evlenip evlenmeyeceğini ya da ne kadar süre bekar kalacağını yalnızca burcuna bakarak kesin biçimde söylemek mümkün değil; doğum haritasının tamamı da bunu kesin olarak öngöremez.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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