Bekar Kalmaya Mahkum 3 Burç Belli Oldu

Kova burçları söz konusu olduğunda listenin başında genellikle özgürlük geliyor. İlişki yaşarken bile kendi hayatını, arkadaş çevresini ve kişisel alanını korumak isteyen Kova, fazla kontrolcü veya bağımlı ilişkilerden kolayca uzaklaşabiliyor.

Astroloji yorumlarında Kova'nın uzun süre yalnız kalmasının temel nedenlerinden biri de ilişkide kendi kimliğini kaybetmek istememesi olarak gösteriliyor. Partnerinin hayatına tamamen dahil olmak yerine iki tarafın da kendi dünyasına sahip olmasını tercih edebiliyor.

Bu burç için 'neden hâlâ yalnız?' sorusunun cevabı bazen oldukça basit: Çünkü yalnızken gayet iyi durumda. Kova bir bağ kurduğunda ise bunun yüzeysel bir birliktelikten çok, güçlü ve anlamlı bir ilişki olmasını istiyor.