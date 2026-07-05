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Bekarlık Sultanlık mı? Solo-maxxing Trendi Gençler Arasında Yayılıyor

Bekarlık Sultanlık mı? Solo-maxxing Trendi Gençler Arasında Yayılıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.07.2026 - 12:49
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Bekarlık artık birçok kişi için yalnızca geçici bir dönem değil, bilinçli bir yaşam tercihi olarak görülüyor. Özellikle gençler arasında hızla yayılan solo-maxxing akımı, ilişki arayışından ziyade kişisel gelişime, bağımsızlığa ve yaşam kalitesine odaklanmayı teşvik ediyor. Peki bu yeni yaklaşım neden bu kadar ilgi görüyor?

Kaynak: https://www.uplifers.com/solo-maxxing...
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Uzun yıllar boyunca bekarlık, toplumun büyük bir kesimi tarafından "doğru kişiyi bulana kadar geçen geçici bir dönem" olarak değerlendirildi.

Ancak son yıllarda özellikle genç kuşaklar arasında bu anlayış değişmeye başladı. Artık birçok kişi için bekar olmak, zorunlu bir durum değil; bilinçli şekilde seçilen bir yaşam tarzı haline geliyor.

Sosyal medyada giderek daha fazla konuşulan solo-maxxing akımı da bu değişimin en dikkat çeken örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki solo-maxxing tam olarak ne anlama geliyor ve neden bu kadar popüler hale geldi?

Solo-maxxing nedir?

Solo-maxxing, İngilizcedeki 'maxxing' (bir şeyi en üst seviyeye çıkarmak) ifadesinden türetilen bir kavram. Bu yaklaşım, kişinin enerjisini romantik ilişki arayışına değil; kendi gelişimine, kariyerine, sağlığına, hobilerine ve yaşam kalitesini artırmaya yönlendirmesini ifade ediyor.

Bu akım, ilişkilerin değersiz olduğu fikrini savunmuyor. Tam tersine, yalnızca bir ilişki içinde olmak uğruna yanlış seçimler yapmak yerine, kişinin gerçekten mutlu olduğu yaşam biçimini tercih etmesini destekliyor.

Gençler neden bekarlığı daha bilinçli seçiyor?

Özellikle Z Kuşağı ve Y Kuşağı, ilişkileri önceki nesillere göre farklı değerlendiriyor. Bir ilişkiye sahip olmayı hayatın temel hedeflerinden biri olarak görmek yerine, önce kendi yaşamlarından memnun olmayı önceliklendiriyorlar.

Bu değişim yalnızca sosyal medyada gözlenen bir eğilim değil. 2025 yılında yayımlanan Pew Research Center araştırmasına göre, 18-24 yaş arasındaki yetişkinlerin büyük çoğunluğu kendisini bekar olarak tanımlarken, 25-39 yaş grubunda da bekarlık oranlarının geçmiş yıllara göre belirgin şekilde arttığı görülüyor. Bu tablo, ilişkilere yönelik beklentilerin zaman içinde önemli ölçüde değiştiğine işaret ediyor.

Ekonomik koşullar da etkili oluyor

Ekonomik koşullar da etkili oluyor

Artan yaşam maliyetleri, romantik ilişkilerle ilgili kararları da etkiliyor.

Restoran fiyatları, ulaşım giderleri, sosyal etkinlikler ve günlük harcamaların yükselmesi, özellikle kariyerinin başındaki genç yetişkinlerin önceliklerini değiştiriyor. Birçok kişi için finansal güvence oluşturmak veya birikim yapmak, yeni bir ilişkiye başlamaktan daha önemli hale gelebiliyor.

Bu nedenle solo-maxxing yaklaşımını benimseyen bazı kişiler, ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeyi öncelikleri arasına koyuyor.

Bekarlık bazı insanlar için daha fazla huzur anlamına geliyor

Modern flört kültürü, birçok kişi açısından duygusal olarak yorucu bir deneyime dönüşebiliyor.

İletişim problemleri, belirsizlikler ve kısa sürede sona eren ilişkiler nedeniyle bazı insanlar, yalnız kalmanın kendilerine daha fazla huzur verdiğini düşünüyor.

Uluslararası araştırma şirketi MyIQ tarafından farklı kıtalarda yaşayan 14 binden fazla yetişkinle yapılan araştırmada, 18-34 yaş grubundaki katılımcıların yaklaşık yarısı bekar olmanın kendilerini bir ilişki içinde olmaktan daha huzurlu hissettirdiğini ifade etti.

Elbette bu durum herkes için geçerli değil. Ancak araştırma, özellikle genç yetişkinlerin neden önce kendi ruhsal dengelerini korumaya odaklandığını göstermesi açısından dikkat çekiyor.

Kendine yatırım yapmanın bir yolu olarak görülüyor

Solo-maxxing'in temel düşüncelerinden biri de bekar geçirilen zamanın 'boşa geçen süre' olarak değerlendirilmemesi.

Bir ilişki; zaman, ilgi ve duygusal emek gerektiriyor. Hayatın bazı dönemlerinde ise kişiler bu kaynaklarını farklı alanlara yönlendirmek isteyebiliyor.

Yeni bir dil öğrenmek, yüksek lisans yapmak, spor alışkanlığı kazanmak, kariyerde ilerlemek veya sosyal çevreyi güçlendirmek gibi hedefler, solo-maxxing yaklaşımını benimseyen kişiler için öncelik haline gelebiliyor.

Bu süreçte edinilen deneyimlerin, gelecekte kurulacak ilişkileri de olumlu etkileyebileceği düşünülüyor.

Bağımsızlık hissi ön plana çıkıyor

Solo-maxxing'i benimseyenler için en önemli değerlerden biri de bağımsızlık.

Hayatla ilgili kararları tek başına alabilmek, finansal sorumlulukları yönetebilmek ve kendi yaşam düzenini kurabilmek, duygusal dayanıklılığın önemli göstergeleri arasında kabul ediliyor.

Uzmanlar da gerçek istikrarın yalnızca bir ilişkiye sahip olmakla değil, kişinin kendi yaşamını sağlıklı şekilde sürdürebilmesiyle başladığını vurguluyor.

Flört uygulamalarından uzaklaşanların sayısı artıyor

Flört uygulamalarından uzaklaşanların sayısı artıyor

Solo-maxxing akımının yükselişinde dijital flört kültürünün de etkisi bulunuyor.

Sürekli profil kaydırmak, kısa sürede başlayan ve aynı hızla sona eren sohbetler ya da yüzeysel tanışmalar, birçok kişi için yorucu hale gelebiliyor.

MyIQ araştırmasına katılanların yaklaşık yüzde 46'sı, flört uygulamalarının ilişkileri daha tüketilebilir hale getirdiğini düşünüyor.

Bu nedenle son dönemde insanlar; spor kulüpleri, gönüllülük projeleri, eğitim atölyeleri ve ortak ilgi alanlarına dayalı sosyal etkinliklerde tanışmayı daha doğal bir alternatif olarak görmeye başladı.

Herkes için doğru tercih olmayabilir

Uzmanlara göre solo-maxxing her birey için aynı anlama gelmiyor.

Bekar kalma kararı gerçekten kişinin kendisini geliştirme isteğinden kaynaklanıyorsa sağlıklı bir tercih olabilir. Ancak bu kararın arkasında geçmiş ilişkilerden kaynaklanan hayal kırıklıkları, bağlanma korkusu veya incinmekten kaçınma isteği bulunuyorsa, zamanla bir savunma mekanizmasına dönüşme riski de taşıyor.

Bu nedenle uzmanlar, kişilerin kendilerine şu soruyu dürüstçe sormasını öneriyor: 'Gerçekten yalnız kalmayı mı tercih ediyorum, yoksa hayal kırıklığı yaşamaktan mı kaçıyorum?'

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Önemli olan ilişki değil, bilinçli seçim yapmak

Solo-maxxing, yalnızca bekarlığı öven bir akım olarak değerlendirilmiyor. Daha çok, insanların ilişkilere neden ihtiyaç duyduklarını ve gerçekten nasıl bir yaşam istediklerini sorgulamalarını teşvik eden bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.

Sağlıklı, güven veren ve iki tarafın da gelişebildiği ilişkiler elbette yaşamın en değerli deneyimleri arasında yer alıyor. Ancak yalnız kalmamak uğruna sürdürülen mutsuz ilişkiler, çoğu zaman tek başına olmaktan daha yıpratıcı olabiliyor.

Bu nedenle solo-maxxing'in temel mesajı, 'bir ilişkiye sahip olmak' yerine, kişinin kendi mutluluğunu ve yaşam kalitesini merkeze alarak bilinçli seçimler yapmasının önemini vurguluyor. Çünkü güçlü ilişkilerin temeli çoğu zaman, kişinin önce kendisiyle kurduğu sağlıklı bağdan geçiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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