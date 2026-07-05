Bekarlık Sultanlık mı? Solo-maxxing Trendi Gençler Arasında Yayılıyor

Solo-maxxing, İngilizcedeki 'maxxing' (bir şeyi en üst seviyeye çıkarmak) ifadesinden türetilen bir kavram. Bu yaklaşım, kişinin enerjisini romantik ilişki arayışına değil; kendi gelişimine, kariyerine, sağlığına, hobilerine ve yaşam kalitesini artırmaya yönlendirmesini ifade ediyor.

Bu akım, ilişkilerin değersiz olduğu fikrini savunmuyor. Tam tersine, yalnızca bir ilişki içinde olmak uğruna yanlış seçimler yapmak yerine, kişinin gerçekten mutlu olduğu yaşam biçimini tercih etmesini destekliyor.

Gençler neden bekarlığı daha bilinçli seçiyor?

Özellikle Z Kuşağı ve Y Kuşağı, ilişkileri önceki nesillere göre farklı değerlendiriyor. Bir ilişkiye sahip olmayı hayatın temel hedeflerinden biri olarak görmek yerine, önce kendi yaşamlarından memnun olmayı önceliklendiriyorlar.

Bu değişim yalnızca sosyal medyada gözlenen bir eğilim değil. 2025 yılında yayımlanan Pew Research Center araştırmasına göre, 18-24 yaş arasındaki yetişkinlerin büyük çoğunluğu kendisini bekar olarak tanımlarken, 25-39 yaş grubunda da bekarlık oranlarının geçmiş yıllara göre belirgin şekilde arttığı görülüyor. Bu tablo, ilişkilere yönelik beklentilerin zaman içinde önemli ölçüde değiştiğine işaret ediyor.