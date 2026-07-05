Bekarlık Sultanlık mı? Solo-maxxing Trendi Gençler Arasında Yayılıyor
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Kaynak: https://www.uplifers.com/solo-maxxing...
Bekarlık artık birçok kişi için yalnızca geçici bir dönem değil, bilinçli bir yaşam tercihi olarak görülüyor. Özellikle gençler arasında hızla yayılan solo-maxxing akımı, ilişki arayışından ziyade kişisel gelişime, bağımsızlığa ve yaşam kalitesine odaklanmayı teşvik ediyor. Peki bu yeni yaklaşım neden bu kadar ilgi görüyor?
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Uzun yıllar boyunca bekarlık, toplumun büyük bir kesimi tarafından "doğru kişiyi bulana kadar geçen geçici bir dönem" olarak değerlendirildi.
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Solo-maxxing nedir?
Ekonomik koşullar da etkili oluyor
Kendine yatırım yapmanın bir yolu olarak görülüyor
Flört uygulamalarından uzaklaşanların sayısı artıyor
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Önemli olan ilişki değil, bilinçli seçim yapmak
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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