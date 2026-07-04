Müzik Kulağını Kullanarak En Tatlı Karpuzu Seçen Kız Viral Oldu

Karpuz seçerken sapına, kabuğuna ya da ağırlığına bakmak artık eski usul kalabilir. Sosyal medyada viral olan bir videoda, küçük bir kız çocuğu karpuzlara vurarak çıkardıkları sesleri nota olarak ayırt ediyor ve 'si bemol' sesini veren karpuzun en tatlısı olduğunu iddia ediyor. Eve götürdükleri karpuzu kestiklerinde ise ortaya çıkan sonuç, binlerce kişiyi şaşırtmayı başardı.

Kaynak: ipeknisagoker