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Müzik Kulağını Kullanarak En Tatlı Karpuzu Seçen Kız Viral Oldu

Müzik Kulağını Kullanarak En Tatlı Karpuzu Seçen Kız Viral Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.07.2026 - 14:14

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Karpuz seçerken sapına, kabuğuna ya da ağırlığına bakmak artık eski usul kalabilir. Sosyal medyada viral olan bir videoda, küçük bir kız çocuğu karpuzlara vurarak çıkardıkları sesleri nota olarak ayırt ediyor ve 'si bemol' sesini veren karpuzun en tatlısı olduğunu iddia ediyor. Eve götürdükleri karpuzu kestiklerinde ise ortaya çıkan sonuç, binlerce kişiyi şaşırtmayı başardı.

Kaynak: ipeknisagoker

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Bir kullanıcı, karpuz seçmenin ilginç yolunu paylaştı.

Bir kullanıcı, karpuz seçmenin ilginç yolunu paylaştı.

Karpuza vurulduğunda 'si bemol' notasının sesini veriyorsa o karpuzun tatlı olacağına dair edindiği bilgiyle manavdaki karpuzları tek tek test eden ve duyduğu farklı notaları söyleyen kız, sonunda aradığı doğru tınıyı buluyor. Büyük bir heyecanla eve götürdükleri karpuzu kestiklerinde içinin kıpkırmızı çıkması ve tadının çok güzel olmasıyla denediği yöntemin başarılı olduğunu görüyoruz.

Gelen yorumlara hep birlikte bakalım...

Gelen yorumlara hep birlikte bakalım...

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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