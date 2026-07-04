Haftada 75 Dakika Yoğun Egzersiz Erken Ölüm Riskini Azaltabilir

Araştırma, elde edilen faydaların özellikle hareketsiz yaşam süren kişilerde çok daha belirgin olduğunu gösteriyor. Düzenli olarak spor yapan bireylerde ise ek kazanımların daha sınırlı kaldığı belirtiliyor.

Bu nedenle uzmanlar, söz konusu sonuçların mevcut fiziksel aktivite önerilerini değiştirdiği şeklinde yorumlanmaması gerektiğini vurguluyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yetişkinler için hâlâ haftada 150 ila 300 dakika orta yoğunlukluya da 75 ila 150 dakika yüksek yoğunluklu fiziksel aktiviteyi tavsiye ediyor. Başka bir deyişle, 75 dakikalık yoğun egzersiz yeni bir keşif değil; mevcut önerilerin yüksek yoğunluklu alternatifi olarak değerlendiriliyor.

Kısa ama yoğun antrenmanlar öne çıkıyor

Araştırmanın sonuçları, son yıllarda popülerliği artan yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman (HIIT) modeliyle de örtüşüyor. Kısa süreli ancak tempolu egzersizlerden oluşan bu antrenmanlar, kardiyovasküler sağlık açısından uzun süreli düşük tempolu egzersizlere benzer faydalar sağlayabiliyor.

Örneğin yaklaşık 20 dakikalık yoğun bir HIIT antrenmanı, kalp ve dolaşım sistemi üzerindeki etkileri bakımından daha uzun süren hafif tempolu yürüyüşlerle benzer sonuçlar oluşturabiliyor. Bu nedenle zamanı kısıtlı olan kişiler için uygulanabilir bir seçenek olarak görülüyor.

Uzmanlar dengeyi korumayı öneriyor

Bununla birlikte uzmanlar, yalnızca kısa süreli yoğun egzersize odaklanmanın yeterli olmayabileceği konusunda uyarıyor. Kas gücünün artırılması, kemik sağlığının korunması, esnekliğin geliştirilmesi ve ruh sağlığının desteklenmesi gibi birçok alanda düzenli ve çeşitli fiziksel aktivitelerin önemli rol oynadığı ifade ediliyor.

Bu nedenle bilim insanları, mümkün olduğunda hem yeterli süreyi hem de uygun egzersiz yoğunluğunu bir araya getiren dengeli bir egzersiz programının uzun vadede en etkili yaklaşım olduğunu belirtiyor. Zamanı kısıtlı olanlar için ise haftada 75 dakikalık yüksek yoğunluklu egzersiz, hiç hareket etmemekten çok daha sağlıklı bir başlangıç olarak değerlendiriliyor.