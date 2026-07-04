Haftada 75 Dakika Yoğun Egzersiz Erken Ölüm Riskini Azaltabilir
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Yoğun iş temposu ve günlük koşuşturma nedeniyle spora vakit ayıramayanlar için sevindirici bir araştırma yayımlandı. Bilim insanları, haftada yalnızca 75 dakika yüksek yoğunluklu egzersizin kalp sağlığından erken ölüm riskine kadar birçok alanda önemli faydalar sağlayabileceğini ortaya koydu. Ancak uzmanlar, bu sonucun geçerli olması için egzersizin belirli bir yoğunlukta yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.
Kaynak: WHO
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Sağlıklı bir yaşam için haftada en az 150 dakika egzersiz yapılması gerektiği uzun yıllardır kabul gören bir öneri.
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Herkes için aynı sonucu vermiyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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