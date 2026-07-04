Şanssızlık Sona Eriyor! Yeni Ay Öncesinde Hayatında Yeni Bir Sayfa Açabilecek 4 Burç

Şanssızlık dönemi yavaş yavaş sona eriyor. Ancak bunun kalıcı olması için her şeyi kontrol etme isteğinizi biraz olsun bırakmanız gerekiyor. Her olayın yükünü omuzlamak zorunda değilsiniz.

Sizi yoran işleri tamamlayın, gereksiz sorumluluklara 'hayır' demekten çekinmeyin ve emeğinizi hak etmeyen insanlara enerjinizi harcamayı bırakın. Böyle yaptığınızda hayatın giderek kolaylaştığını hissedebilirsiniz.