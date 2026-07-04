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Şanssızlık Sona Eriyor! Yeni Ay Öncesinde Hayatında Yeni Bir Sayfa Açabilecek 4 Burç

Şanssızlık Sona Eriyor! Yeni Ay Öncesinde Hayatında Yeni Bir Sayfa Açabilecek 4 Burç

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.07.2026 - 12:10
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Astrolojiye göre Yeni Ay öncesindeki günler, geçmişi geride bırakıp yeni başlangıçlara hazırlanmak için önemli bir dönem olarak görülüyor. Özellikle dört burç için bu süreç, uzun süredir devam eden talihsizliklerin sona ermesi ve yeni fırsatların kapıyı çalması anlamına gelebilir. Peki, Yeni Ay öncesinde şansı dönebilecek burçlar hangileri?

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Astrolojiye göre Yeni Ay öncesindeki günler, geçmişi geride bırakıp yeni başlangıçlara hazırlanmak için en güçlü dönemlerden biri olarak kabul ediliyor.

Astrolojiye göre Yeni Ay öncesindeki günler, geçmişi geride bırakıp yeni başlangıçlara hazırlanmak için en güçlü dönemlerden biri olarak kabul ediliyor.

Özellikle uzun süredir talihsizlik yaşadığını düşünen bazı burçlar için bu süreç, yüklerinden arınıp hayatlarına yepyeni bir yön verme fırsatı sunabilir.

Yeni Ay Öncesi Neden Önemli?

Astrolojide Yeni Ay'dan önceki günler, arınma ve tamamlanma dönemi olarak görülür. Bu süreçte uzun zamandır sizi yoran konuları geride bırakmanız tavsiye edilir. Bunlar arasında:

  • Yarım kalan işler,

  • Zararlı alışkanlıklar,

  • Geçmişten kalan kırgınlıklar,

  • Maddi yükler ve borçlar,

  • Gereksiz eşyalar ve dağınıklık yer alır.

Yeni Ay ile birlikte başlayan yeni döngüye ne kadar hafif girerseniz, önünüze çıkacak fırsatları değerlendirmenin de o kadar kolay olacağına inanılır. Bu nedenle evinizi düzenlemek, borçlarınızı kapatmak, uzun süredir ertelediğiniz işleri tamamlamak ve önümüzdeki aylara dair hedeflerinizi yazıya dökmek için uygun bir dönemdesiniz.

Kova

Kova

Son dönemde yaşadığınız belirsizlikler ve aksilikler artık geride kalmaya başlayabilir. Ancak bunun gerçekleşmesi için geçmişte yaşanan olaylara takılı kalmayı bırakmanız gerekiyor. Değiştirmeniz mümkün olmayan konular enerjinizi tüketiyor ve ilerlemenizi engelliyor.

Yeni Ay sonrasında karşınıza yeni insanlarla tanışma fırsatları, beklenmedik gelişmeler ve uzun zamandır özlediğiniz şanslı dönem çıkabilir.

Aslan

Aslan

Hayatın kendiliğinden değişmesini beklemek yerine artık cesur bir adım atmanız gerekiyor. Özellikle iş, ilişki ya da uzun süredir devam eden bir alışkanlık konusunda sadece bilinmezlik korkusuyla aynı yerde kalıp kalmadığınızı sorgulayın.

Size artık fayda sağlamayan konuları geride bıraktığınız anda yeni fırsatların hızla hayatınıza girmesi mümkün. Temmuz ayının ikinci yarısı birçok Aslan için umut verici gelişmeler getirebilir.

Boğa

Boğa

Şanssızlık dönemi yavaş yavaş sona eriyor. Ancak bunun kalıcı olması için her şeyi kontrol etme isteğinizi biraz olsun bırakmanız gerekiyor. Her olayın yükünü omuzlamak zorunda değilsiniz.

Sizi yoran işleri tamamlayın, gereksiz sorumluluklara 'hayır' demekten çekinmeyin ve emeğinizi hak etmeyen insanlara enerjinizi harcamayı bırakın. Böyle yaptığınızda hayatın giderek kolaylaştığını hissedebilirsiniz.

Oğlak

Oğlak

Uzun zamandır herkesten fazla sorumluluk üstlenmiş olabilirsiniz. Yeni Ay ise size temiz bir başlangıç yapma fırsatı sunuyor. Bunun ilk şartı ise geçmişte kalan yükleri bırakabilmek.

Artık size katkı sağlamayan projeleri sonlandırmaktan, verimsiz ortaklıklara nokta koymaktan veya planlarınızı yeniden gözden geçirmekten korkmayın. Bu adımlar, uzun süredir hayalini kurduğunuz fırsatların önünü açabilir.

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Diğer Burçlar İçin Mesaj

Diğer Burçlar İçin Mesaj

Burcunuz bu dört burç arasında yer almıyorsa moralinizi bozmayın. Yeni Ay enerjisi herkes için yeni başlangıçlar anlamına geliyor.

Bu dönemi en verimli şekilde değerlendirmek için yarım kalan işlerinizi tamamlayabilir, evinizi ve yaşam alanınızı düzenleyebilir, zihninizi dinlendirebilir ve önümüzdeki aylara dair hedeflerinizi netleştirebilirsiniz. Yeni döngüye ne kadar hazırlıklı girerseniz, değişime uyum sağlamanız da o kadar kolay olabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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