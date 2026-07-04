article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
11 Katlı Apartman Büyüklüğündeki Dev Beton Bloklar Denize İndirildi

11 Katlı Apartman Büyüklüğündeki Dev Beton Bloklar Denize İndirildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.07.2026 - 11:42
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İtalya'nın Cenova Limanı'nda yapımı süren dev dalgakıran projesinde önemli bir aşama daha tamamlandı. Yaklaşık 11 katlı bir apartman büyüklüğündeki dev beton bloklardan 23'üncüsü, 50 metre derinlikteki deniz tabanına başarıyla yerleştirildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte limanın çok daha büyük yük ve kruvaziyer gemilerine ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Kaynak: https://www.webuildgroup.com/en/media...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İtalya'nın en önemli limanlarından biri olan Cenova Limanı'nda yapımı süren dev dalgakıran projesinde önemli bir aşama daha tamamlandı.

İtalya'nın en önemli limanlarından biri olan Cenova Limanı'nda yapımı süren dev dalgakıran projesinde önemli bir aşama daha tamamlandı.

Yaklaşık 11 katlı bir apartman büyüklüğündeki 23. beton kesonun deniz tabanına yerleştirilmesiyle, inşa edilen açık deniz bariyerinin uzunluğu 1 kilometreyi aştı.

Ligurya Denizi'nde sürdürülen Yeni Cenova Dalgakıranı projesi, Batı Ligurya Denizi Liman Sistemi İdaresi adına Webuild liderliğindeki PerGenova Breakwater konsorsiyumu tarafından hayata geçiriliyor. Tamamlandığında 6,2 kilometre uzunluğa ulaşacak olan yapı, Avrupa'nın en büyük deniz altyapı projeleri arasında gösteriliyor.

50 Metre Derinlikte Dev Mühendislik Operasyonu

Projede dikkat çeken en önemli aşamalardan biri, dev beton kesonların yaklaşık 50 metre derinliğe yerleştirilmesi oldu. İlk blok, 5 Kasım 2025 tarihinde deniz tabanına indirildi. Yetkililer, bu derinliğin açık deniz dalgakıranı projeleri açısından Avrupa'da şimdiye kadar ulaşılan en yüksek seviyelerden biri olduğunu belirtiyor.

Denize indirilen betonarme kesonların en büyükleri yaklaşık 33 metre yüksekliğe, 30 metre genişliğe ve 67 metreyi aşan uzunluğa sahip. Yaklaşık 11 katlı bir apartman büyüklüğündeki bu dev yapılar, Vado Ligure'de üretildikten sonra özel yarı batabilir taşıma platformlarıyla açık denize taşındı. Ardından hassas pompalama sistemi kullanılarak kontrollü şekilde deniz tabanına yerleştirildi.

Yerleştirmenin ardından kesonların içindeki boşluklar su ve kaya malzemesiyle doldurularak yapıların ağırlığı artırıldı ve deniz tabanındaki stabiliteleri güçlendirildi.

Deniz Tabanı Milyonlarca Ton Malzemeyle Güçlendirildi

Deniz Tabanı Milyonlarca Ton Malzemeyle Güçlendirildi

Kesonların güvenli şekilde yerleştirilebilmesi için deniz tabanında kapsamlı bir zemin hazırlığı gerçekleştirildi. Proje kapsamında bugüne kadar 2,3 milyon tondan fazla çakıl deniz tabanına serildi. Ayrıca toplam uzunluğu 560 bin metreyi bulan yaklaşık 49 bin batık çakıl kolonu inşa edildi.

Temel güçlendirme çalışmalarında, eski dalgakıranın yıkımından elde edilen geri dönüştürülmüş kaya malzemeleri de kullanılarak milyonlarca ton dolgu gerçekleştirildi.

Amaç Daha Büyük Gemilere Ev Sahipliği Yapmak

Yeni dalgakıranın kıyıdan daha açık bir noktaya inşa edilmesiyle birlikte Cenova Limanı'nın kapasitesinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasının ardından liman, 400 metreyi aşan uzunluğa ve 60 metre genişliğe sahip yeni nesil dev konteyner gemileri ile büyük kruvaziyer gemilerine hizmet verebilecek.

Aynı zamanda yeni bariyer, şehir merkezine yakın konumdaki yük ve yolcu terminallerini açık denizden gelen güçlü dalgaların etkisine karşı koruyacak. Avrupa'nın önemli lojistik noktalarından biri olan Cenova Limanı'nın, Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı (TEN-T) üzerindeki stratejik konumunun da bu yatırımla daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın