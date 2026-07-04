11 Katlı Apartman Büyüklüğündeki Dev Beton Bloklar Denize İndirildi
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Kaynak: https://www.webuildgroup.com/en/media...
İtalya'nın Cenova Limanı'nda yapımı süren dev dalgakıran projesinde önemli bir aşama daha tamamlandı. Yaklaşık 11 katlı bir apartman büyüklüğündeki dev beton bloklardan 23'üncüsü, 50 metre derinlikteki deniz tabanına başarıyla yerleştirildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte limanın çok daha büyük yük ve kruvaziyer gemilerine ev sahipliği yapması hedefleniyor.
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İtalya'nın en önemli limanlarından biri olan Cenova Limanı'nda yapımı süren dev dalgakıran projesinde önemli bir aşama daha tamamlandı.
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Deniz Tabanı Milyonlarca Ton Malzemeyle Güçlendirildi
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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