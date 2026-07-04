11 Katlı Apartman Büyüklüğündeki Dev Beton Bloklar Denize İndirildi

Yaklaşık 11 katlı bir apartman büyüklüğündeki 23. beton kesonun deniz tabanına yerleştirilmesiyle, inşa edilen açık deniz bariyerinin uzunluğu 1 kilometreyi aştı.

Ligurya Denizi'nde sürdürülen Yeni Cenova Dalgakıranı projesi, Batı Ligurya Denizi Liman Sistemi İdaresi adına Webuild liderliğindeki PerGenova Breakwater konsorsiyumu tarafından hayata geçiriliyor. Tamamlandığında 6,2 kilometre uzunluğa ulaşacak olan yapı, Avrupa'nın en büyük deniz altyapı projeleri arasında gösteriliyor.

50 Metre Derinlikte Dev Mühendislik Operasyonu

Projede dikkat çeken en önemli aşamalardan biri, dev beton kesonların yaklaşık 50 metre derinliğe yerleştirilmesi oldu. İlk blok, 5 Kasım 2025 tarihinde deniz tabanına indirildi. Yetkililer, bu derinliğin açık deniz dalgakıranı projeleri açısından Avrupa'da şimdiye kadar ulaşılan en yüksek seviyelerden biri olduğunu belirtiyor.

Denize indirilen betonarme kesonların en büyükleri yaklaşık 33 metre yüksekliğe, 30 metre genişliğe ve 67 metreyi aşan uzunluğa sahip. Yaklaşık 11 katlı bir apartman büyüklüğündeki bu dev yapılar, Vado Ligure'de üretildikten sonra özel yarı batabilir taşıma platformlarıyla açık denize taşındı. Ardından hassas pompalama sistemi kullanılarak kontrollü şekilde deniz tabanına yerleştirildi.

Yerleştirmenin ardından kesonların içindeki boşluklar su ve kaya malzemesiyle doldurularak yapıların ağırlığı artırıldı ve deniz tabanındaki stabiliteleri güçlendirildi.