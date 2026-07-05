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Yaşam
Sıcacık Atmosferiyle Dikkat Çeken Köy Odası Sosyal Medyada Yorum Yağmuruna Tutuldu

Sıcacık Atmosferiyle Dikkat Çeken Köy Odası Sosyal Medyada Yorum Yağmuruna Tutuldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.07.2026 - 12:04
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Kimi insanlar lüks otel odalarını hayal ederken, kimi için gerçek huzur sade ve samimi bir köy odasında saklı. X'te paylaşılan, geleneksel dokusuyla dikkat çeken uyuma köşesi kısa sürede binlerce kullanıcının ilgisini çekti. Paylaşımın altına 'Huzurun tanımı bu' ve 'Burada deliksiz uyunur' yorumları yağdı.

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Köy ortamı malumunuz...

Köy ortamı malumunuz...
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Bir kullanıcı, uyumak için hazırladığı yeri paylaşınca X kullanıcıları adeta etkileşime boğdu. Bazı kullanıcılar için bu uyku ortamı adeta huzurun eş anlamı gibiydi...

Gelin, neler demişler hep birlikte bakalım...

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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