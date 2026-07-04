Psikologlara Göre Marketlerin Fark Ettirmeden Daha Fazla Harcama Yaptırmak İçin Kullandığı 5 Yöntem
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Marketten yalnızca birkaç temel ihtiyaç almak için çıkıp beklediğinizden çok daha fazla ürünle kasaya gittiğiniz oluyorsa yalnız değilsiniz. Uzmanlara göre süpermarketler, tüketicilerin daha fazla harcama yapmasını sağlamak için psikolojiden yararlanan çeşitli satış stratejeleri kullanıyor. İşte bir psikoloğun açıkladığı, fark etmeden daha fazla alışveriş yapmanıza neden olabilecek 5 yöntem...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Markete yalnızca süt ya da ekmek almak için girip elinizde beklenmedik ürünlerle kasaya yöneldiğiniz oldu mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın