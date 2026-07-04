Psikologlara Göre Marketlerin Fark Ettirmeden Daha Fazla Harcama Yaptırmak İçin Kullandığı 5 Yöntem

1. Temel ihtiyaç ürünleri özellikle arka reyonlara yerleştiriliyor

Süt, ekmek, yumurta gibi sık alınan ürünlerin çoğu markette en arka bölümlerde bulunuyor. Bunun temel amacı, müşterilerin bu ürünlere ulaşabilmek için mağazanın büyük kısmını dolaşmasını sağlamak.

Bu süreçte tüketiciler indirim stantları, kampanyalı ürünler ve dikkat çekici raf düzenleriyle karşılaşıyor. Böylece aslında ihtiyaç listesinde olmayan ürünlerin sepete eklenme ihtimali artıyor.

Perakende uzmanı Kayleigh Fazan da tüketicilerin seçimlerinin tamamen bağımsız olduğunu düşündüğünü ancak ürünlerin görünürlüğünün satın alma kararları üzerinde büyük etkisi bulunduğunu belirtiyor.

2. Market düzeni zaman zaman bilinçli olarak değiştiriliyor

Her zaman aynı rafta bulduğunuz ürünün bir sonraki alışverişinizde farklı bir yerde olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Uzmanlara göre bu da tesadüf değil.

Skinner'a göre mağaza düzeninin belirli aralıklarla değiştirilmesi, müşterilerin aradıkları ürünü bulmak için daha fazla dolaşmasına neden oluyor. Bu da yeni ürünlerle karşılaşma ve plansız alışveriş yapma ihtimalini artırıyor.

Ayrıca mağazada geçirilen süre uzadıkça satın alınan ürün sayısının da artabildiği belirtiliyor.

3. Girişteki büyük ürün stantları bilinçli olarak dikkat çekiyor

Market girişlerinde çiçekler, taze meyveler, büyük indirim afişleri ve kampanya stantlarıyla karşılaşmak oldukça yaygın.

Skinner, bu görsel düzenlemelerin tüketiciler üzerinde olumlu ve alışverişe daha açık bir ruh hali oluşturduğunu söylüyor. Büyük indirim etiketleri ve sınırlı süreli kampanyalar ise 'kaçırma korkusu' oluşturarak ani satın alma davranışlarını tetikleyebiliyor.

Kayleigh Fazan'a göre alışveriş kararları çoğu zaman mantıktan çok duygularla veriliyor. Çoklu alım kampanyaları ve avantajlı paketler de bu psikolojiden yararlanıyor.

4. Çalan müzik alışveriş hızınızı etkiliyor

Marketlerde duyulan müzikler de rastgele seçilmiyor.

Skinner, süpermarketlerin genellikle insanların dikkatini dağıtmayan sakin ve arka planda kalan müzikleri tercih ettiğini belirtiyor. Böylece müşteriler zamanın nasıl geçtiğini daha az fark ediyor ve mağazada daha uzun süre kalabiliyor.

Araştırmalar ayrıca hafta içi çalınan müziklerin tüketiciler üzerinde hafta sonuna göre daha olumlu etkiler oluşturabildiğini gösteriyor.

5. Büyük alışveriş arabaları daha fazla ürün almaya teşvik ediyor

Alışveriş arabalarının boyutu da tüketici davranışını etkileyen önemli unsurlardan biri.

Skinner'a göre büyük alışveriş arabaları kullanıldığında insanlar, sepet boş göründüğü için yeterince alışveriş yapmadıkları hissine kapılabiliyor. Bu da farkında olmadan daha fazla ürün satın almaya neden olabiliyor.

Uzmanlar, marketlerin bunun yanında yüksek kâr marjına sahip ürünleri göz hizasına yerleştirme, fiyat karşılaştırmalarını öne çıkarma ve sürekli 'fırsat' algısı oluşturma gibi yöntemlerle de tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyebildiğini belirtiyor.