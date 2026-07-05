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Mevsim Alerjisi Sandığınız Şikayetin Nedeni Bambaşka Bir Hastalık Olabilir

Mevsim Alerjisi Sandığınız Şikayetin Nedeni Bambaşka Bir Hastalık Olabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.07.2026 - 09:11
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Bahar ve yaz aylarında ortaya çıkan hapşırık, burun tıkanıklığı ve gözlerde sulanma gibi belirtiler çoğu zaman mevsim alerjisi olarak yorumlanıyor. Ancak uzmanlar, bu şikayetlerin her zaman polenlerden kaynaklanmadığını ve bazı enfeksiyonlar ya da alerjik olmayan rahatsızlıkların da benzer belirtiler gösterebildiğini belirtiyor. Peki mevsim alerjisiyle en sık karıştırılan hastalıklar hangileri?

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Bahar ve yaz aylarında ortaya çıkan hapşırık, burun tıkanıklığı ve gözlerde sulanma gibi belirtiler çoğu kişi tarafından mevsim alerjisi olarak değerlendiriliyor.

Bahar ve yaz aylarında ortaya çıkan hapşırık, burun tıkanıklığı ve gözlerde sulanma gibi belirtiler çoğu kişi tarafından mevsim alerjisi olarak değerlendiriliyor.

Ancak uzmanlara göre bu şikayetler her zaman polenlerden kaynaklanmıyor; bazı enfeksiyonlar ve alerji dışı rahatsızlıklar da benzer belirtilerle kendini gösterebiliyor. İşte mevsim alerjisiyle en sık karıştırılan durumlar...

Mevsim alerjisi ile başka hastalıklar neden karıştırılıyor?

Her bahar ve yaz döneminde milyonlarca kişi burun tıkanıklığı, hapşırma, burun akıntısı ve gözlerde sulanma gibi şikayetler yaşamaya başlıyor. Bu belirtiler çoğunlukla mevsimsel alerjiye bağlansa da uzmanlar, benzer semptomların farklı sağlık sorunlarından da kaynaklanabileceğine dikkat çekiyor. Kendi kendine alerji tanısı koymak, gereksiz ilaç kullanımına ve asıl hastalığın gözden kaçmasına neden olabiliyor.

Mevsim alerjisiyle en sık karıştırılan hastalıklar hangileri?

Mevsim alerjisiyle en sık karıştırılan hastalıklar hangileri?

Uzmanlara göre mevsim alerjisi en sık viral üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla karıştırılıyor. COVID-19 ve diğer solunum yolu virüsleri; burun akıntısı, tıkanıklık ve hapşırma gibi alerjiye benzeyen belirtiler oluşturabiliyor. Ancak ateş, kas ağrısı ve belirgin halsizlik genellikle alerjiden çok enfeksiyon düşündürüyor.

Bir diğer yaygın karışıklık ise vazomotor rinit olarak bilinen alerjik olmayan rinit türü. Soğuk hava, yoğun parfüm kokuları, sigara dumanı veya ani nem değişiklikleri nedeniyle gelişen bu rahatsızlıkta belirtiler alerjiye oldukça benziyor. Ancak yapılan alerji testleri negatif sonuç veriyor.

Uzmanların paylaştığı verilere göre rinit vakalarının önemli bir bölümü alerjik kökenli değil. Bu nedenle yalnızca belirtilere bakılarak tanı koymak doğru kabul edilmiyor.

Alerjik rinit ile alerjik olmayan rinit nasıl ayırt edilir?

Alerjik rinitte belirtiler genellikle belirli dönemlerde veya belirli tetikleyicilerle ortaya çıkıyor. Ağaç ve çimen polenleri, evcil hayvan tüyleri ya da ev tozu akarları gibi alerjenlerle karşılaşınca şikayetler artabiliyor. Ayrıca göz kaşıntısı ve yoğun göz sulanması da alerjik rinitte sık görülen belirtiler arasında yer alıyor.

Alerjik olmayan rinitte ise şikayetler belirli bir mevsime bağlı kalmıyor. Ortam sıcaklığındaki değişimler, keskin kokular, stres veya hava kirliliği gibi faktörler belirtileri tetikleyebiliyor. Kesin tanı için alerji uzmanının değerlendirmesi, gerektiğinde cilt prick testi veya kanda IgE testi yapılması öneriliyor.

Alerjik olmadığı halde neden alerji benzeri belirtiler görülüyor?

Alerjik olmadığı halde neden alerji benzeri belirtiler görülüyor?

Burun şikayetlerinin tek nedeni alerji değil. Uzmanlar; hava kirliliği, sinüs polipleri, hormonal değişiklikler, bazı ilaçlar ve kronik stresin de burun mukozasını etkileyerek benzer belirtilere yol açabileceğini belirtiyor.

Özellikle büyük şehirlerde ince partikül madde (PM2.5) kirliliğine uzun süre maruz kalmanın burun tahrişini artırdığı ve alerjik olmayan rinit gelişme riskini yükseltebildiği ifade ediliyor. Bu nedenle uzun süredir devam eden veya her yıl tekrarlayan şikayetlerde kendi kendine ilaç kullanmak yerine uzman değerlendirmesi almak, doğru tedaviye ulaşmanın en güvenilir yolu olarak gösteriliyor.

Mevsim alerjisi belirtileri ne zaman ciddiye alınmalı?

Belirtilere yüksek ateş, nefes darlığı, şiddetli yüz ağrısı, uzun süren öksürük ya da giderek artan halsizlik eşlik ediyorsa bunun yalnızca mevsim alerjisi olmadığı ihtimali göz önünde bulundurulmalı. Şikayetlerin uzun süre devam etmesi veya kullanılan alerji ilaçlarına rağmen düzelmemesi durumunda bir alerji ve immünoloji ya da kulak burun boğaz uzmanına başvurulması öneriliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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