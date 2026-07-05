Mevsim Alerjisi Sandığınız Şikayetin Nedeni Bambaşka Bir Hastalık Olabilir
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Bahar ve yaz aylarında ortaya çıkan hapşırık, burun tıkanıklığı ve gözlerde sulanma gibi belirtiler çoğu zaman mevsim alerjisi olarak yorumlanıyor. Ancak uzmanlar, bu şikayetlerin her zaman polenlerden kaynaklanmadığını ve bazı enfeksiyonlar ya da alerjik olmayan rahatsızlıkların da benzer belirtiler gösterebildiğini belirtiyor. Peki mevsim alerjisiyle en sık karıştırılan hastalıklar hangileri?
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Bahar ve yaz aylarında ortaya çıkan hapşırık, burun tıkanıklığı ve gözlerde sulanma gibi belirtiler çoğu kişi tarafından mevsim alerjisi olarak değerlendiriliyor.
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Mevsim alerjisiyle en sık karıştırılan hastalıklar hangileri?
Alerjik olmadığı halde neden alerji benzeri belirtiler görülüyor?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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