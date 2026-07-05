Mevsim Alerjisi Sandığınız Şikayetin Nedeni Bambaşka Bir Hastalık Olabilir

Uzmanlara göre mevsim alerjisi en sık viral üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla karıştırılıyor. COVID-19 ve diğer solunum yolu virüsleri; burun akıntısı, tıkanıklık ve hapşırma gibi alerjiye benzeyen belirtiler oluşturabiliyor. Ancak ateş, kas ağrısı ve belirgin halsizlik genellikle alerjiden çok enfeksiyon düşündürüyor.

Bir diğer yaygın karışıklık ise vazomotor rinit olarak bilinen alerjik olmayan rinit türü. Soğuk hava, yoğun parfüm kokuları, sigara dumanı veya ani nem değişiklikleri nedeniyle gelişen bu rahatsızlıkta belirtiler alerjiye oldukça benziyor. Ancak yapılan alerji testleri negatif sonuç veriyor.

Uzmanların paylaştığı verilere göre rinit vakalarının önemli bir bölümü alerjik kökenli değil. Bu nedenle yalnızca belirtilere bakılarak tanı koymak doğru kabul edilmiyor.

Alerjik rinit ile alerjik olmayan rinit nasıl ayırt edilir?

Alerjik rinitte belirtiler genellikle belirli dönemlerde veya belirli tetikleyicilerle ortaya çıkıyor. Ağaç ve çimen polenleri, evcil hayvan tüyleri ya da ev tozu akarları gibi alerjenlerle karşılaşınca şikayetler artabiliyor. Ayrıca göz kaşıntısı ve yoğun göz sulanması da alerjik rinitte sık görülen belirtiler arasında yer alıyor.

Alerjik olmayan rinitte ise şikayetler belirli bir mevsime bağlı kalmıyor. Ortam sıcaklığındaki değişimler, keskin kokular, stres veya hava kirliliği gibi faktörler belirtileri tetikleyebiliyor. Kesin tanı için alerji uzmanının değerlendirmesi, gerektiğinde cilt prick testi veya kanda IgE testi yapılması öneriliyor.