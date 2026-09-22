Yurt Dışına Çıkacakları İlgilendiriyor: E-Devlet’in Yeni Özelliği Hayat Kurtarıyor
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Yurt dışına seyahat edecek Türk vatandaşlarını ilgilendiren yeni bir e-Devlet hizmeti kullanıma sunuldu. “Yurt Dışı Acil Durum Bildirimi” sayesinde yurt dışında yaşanan acil durumlarda Dışişleri Bakanlığına ve ilgili Türk temsilciliğine daha hızlı bilgi aktarılabilecek.
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E-Devlet'teki “Yurt Dışı Acil Durum Bildirimi” Ne İşe Yarıyor?
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Başvuru Nasıl Yapılıyor ve Bilgiler Nereye İletiliyor?
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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