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Yurt Dışına Çıkacakları İlgilendiriyor: E-Devlet’in Yeni Özelliği Hayat Kurtarıyor

Yurt Dışına Çıkacakları İlgilendiriyor: E-Devlet’in Yeni Özelliği Hayat Kurtarıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 13:54
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Yurt dışına seyahat edecek Türk vatandaşlarını ilgilendiren yeni bir e-Devlet hizmeti kullanıma sunuldu. “Yurt Dışı Acil Durum Bildirimi” sayesinde yurt dışında yaşanan acil durumlarda Dışişleri Bakanlığına ve ilgili Türk temsilciliğine daha hızlı bilgi aktarılabilecek.

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E-Devlet'teki “Yurt Dışı Acil Durum Bildirimi” Ne İşe Yarıyor?

E-Devlet'teki “Yurt Dışı Acil Durum Bildirimi” Ne İşe Yarıyor?

Dışişleri Bakanlığı tarafından e-Devlet'e eklenen “Yurt Dışı Acil Durum Bildirimi” modülü, vatandaşların yurt dışında karşılaşabilecekleri acil durumları Bakanlığa iletebilmesi için oluşturuldu. Hizmet 18 Mayıs 2026'da kullanıma açıldı ve şu anda e-Devlet üzerinde Dışişleri Bakanlığı hizmetleri arasında yer alıyor.

Buradaki önemli nokta ise bu hizmetin yalnızca “yurt dışına çıkıyorum” şeklinde bir seyahat kaydı oluşturmak için kullanılmaması. Sistem üzerinden deprem, güvenlik/savaş, sağlık veya salgın hastalık, tsunami, ulaşım kazası ve diğer acil durumlar bildirilebiliyor. Kullanıcı ayrıca bulunduğu konum veya adresi, telefon numarası ve e-posta adresini, yaşanan durumla ilgili açıklamayı ve ulaşılabilecek bir kişinin iletişim bilgilerini sisteme girebiliyor. Gerekli durumlarda acil duruma ilişkin en fazla 1 MB boyutunda fotoğraf veya belge de eklenebiliyor.

Başvuru Nasıl Yapılıyor ve Bilgiler Nereye İletiliyor?

Başvuru Nasıl Yapılıyor ve Bilgiler Nereye İletiliyor?

Hizmeti kullanmak isteyenlerin e-Devlet'te “Yurt Dışı Acil Durum Bildirimi” şeklinde arama yaparak Dışişleri Bakanlığı tarafından sunulan hizmete giriş yapması gerekiyor. Hizmete erişmek için e-Devlet'te kimlik doğrulaması yapılması gerekiyor; e-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı yöntemlerinden biri kullanılabiliyor.

Sisteme girilen konum veya adres bilgisi, ilgili Türk dış temsilciliğinin görev bölgesiyle eşleştiriliyor ve başvurunun hangi temsilciliğe yönlendirileceği sistem tarafından belirleniyor. Böylece yurt dışında acil bir durum yaşayan vatandaşların taleplerinin ilgili temsilciliğe doğrudan iletilmesi amaçlanıyor. Dışişleri Bakanlığına bağlı temsilciliklerin duyurularında da modülün özellikle doğal afet, savaş ve salgın hastalık gibi olağanüstü durumlarda vatandaşlara hızlı şekilde ulaşılması amacıyla geliştirildiği belirtiliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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