Yurt Dışına Çıkacakları İlgilendiriyor: E-Devlet’in Yeni Özelliği Hayat Kurtarıyor

Dışişleri Bakanlığı tarafından e-Devlet'e eklenen “Yurt Dışı Acil Durum Bildirimi” modülü, vatandaşların yurt dışında karşılaşabilecekleri acil durumları Bakanlığa iletebilmesi için oluşturuldu. Hizmet 18 Mayıs 2026'da kullanıma açıldı ve şu anda e-Devlet üzerinde Dışişleri Bakanlığı hizmetleri arasında yer alıyor.

Buradaki önemli nokta ise bu hizmetin yalnızca “yurt dışına çıkıyorum” şeklinde bir seyahat kaydı oluşturmak için kullanılmaması. Sistem üzerinden deprem, güvenlik/savaş, sağlık veya salgın hastalık, tsunami, ulaşım kazası ve diğer acil durumlar bildirilebiliyor. Kullanıcı ayrıca bulunduğu konum veya adresi, telefon numarası ve e-posta adresini, yaşanan durumla ilgili açıklamayı ve ulaşılabilecek bir kişinin iletişim bilgilerini sisteme girebiliyor. Gerekli durumlarda acil duruma ilişkin en fazla 1 MB boyutunda fotoğraf veya belge de eklenebiliyor.