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Okullar Açılınca Reyting Savaşı Kızıştı: Bir Haftada Zirvedeki Kanal Değişti, Eski Lider Devrildi

Okullar Açılınca Reyting Savaşı Kızıştı: Bir Haftada Zirvedeki Kanal Değişti, Eski Lider Devrildi

TRT Kanal D Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.09.2026 - 14:01
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Okulların açılmasıyla televizyonda yeni sezon geçen hafta resmen başladı ve neredeyse her kanalın haftalık reytinginde belirgin bir artış görüldü. 13-19 Eylül haftasında ölçülen ABC1 20+ reyting tablosuna göre son beş yılın en yüksek ikinci bölüm artışı da bu hafta yaşandı. Ancak asıl sürpriz zirvede yaşandı: geçen haftanın lideri bu hafta üçüncü sıraya düştü ve yerini başka bir kanala bıraktı.

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TRT1'in Gönül Dağı, 5 Eylül'de başlayan yedinci sezonuyla geçen hafta reytinglerin zirvesindeydi.

TRT1'in Gönül Dağı, 5 Eylül'de başlayan yedinci sezonuyla geçen hafta reytinglerin zirvesindeydi.

Okulların tatilden dönmesiyle birlikte kanallar sezonun en güçlü yapımlarını art arda ekrana taşıdı. Geçtiğimiz hafta bu yarışın en önünde TRT1'in aile draması Gönül Dağı vardı; dizi, 5 Eylül'de başlayan yedinci sezonuyla haftanın en yüksek kanal ortalamasını yakalamıştı. Ancak bu üstünlük uzun sürmedi, çünkü aynı hafta rakip kanallar da kendi amiral gemisi dizilerini yeni sezonla ekrana getirdi.

Kanal D'nin toplam kanal reytingi 13-19 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 104,84 birden yükseldi.

Kanal D'nin toplam kanal reytingi 13-19 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 104,84 birden yükseldi.

Kanal D, pazar günü ekrana gelen Daha 17 ile günün en yüksek reytingini yakaladı ve hafta boyunca zirve yarışında geri düşmedi. Pazartesi günü üçüncü sezonuna başlayan Uzak Şehir de aynı performansı gösterdi ve günün birincisi oldu. İki dizinin sezon açılışı etkisiyle kanalın haftalık toplam ortalaması 26,24'e çıktı ve bu rakam haftanın en yüksek toplamı oldu. Geçen haftaya kıyasla yüzde 104,84'lük bu artış, tablodaki tüm kanallar arasındaki en büyük sıçramalardan biri oldu.

Show TV ve ATV de yeni sezon etkisiyle reytingini ikiye katlarken geçtiğimiz haftaya göre düşüş yaşayan TV8 ikinci sırada yer aldı.

Show TV ve ATV de yeni sezon etkisiyle reytingini ikiye katlarken geçtiğimiz haftaya göre düşüş yaşayan TV8 ikinci sırada yer aldı.

Sıralamada ikinci sırada yer alan TV8, MasterChef'in sabit performansına karşın geçen haftaya göre yüzde 2,21 gerileyen tek kanal oldu. TRT ise yüzde 165,31'lik dev bir artışa imza atmasına rağmen rakiplerinin daha büyük sıçramalar yapması nedeniyle üçüncü sıraya düştü. Show TV, çarşamba günü Sevdan Bir Ateş'in ikinci bölümüyle günün birincisi olurken haftalık toplamını yüzde 106,25 yükseltti. ATV de perşembe günü ekrana gelen yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in katkısıyla yüzde 12,16 artış yakaladı. Star TV ve NOW ise haftayı altıncı ve yedinci sırada tamamlarken ikisi de geçen haftaya göre reyting kazandı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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