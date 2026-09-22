Okullar Açılınca Reyting Savaşı Kızıştı: Bir Haftada Zirvedeki Kanal Değişti, Eski Lider Devrildi

Kanal D, pazar günü ekrana gelen Daha 17 ile günün en yüksek reytingini yakaladı ve hafta boyunca zirve yarışında geri düşmedi. Pazartesi günü üçüncü sezonuna başlayan Uzak Şehir de aynı performansı gösterdi ve günün birincisi oldu. İki dizinin sezon açılışı etkisiyle kanalın haftalık toplam ortalaması 26,24'e çıktı ve bu rakam haftanın en yüksek toplamı oldu. Geçen haftaya kıyasla yüzde 104,84'lük bu artış, tablodaki tüm kanallar arasındaki en büyük sıçramalardan biri oldu.