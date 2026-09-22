Okullar Açılınca Reyting Savaşı Kızıştı: Bir Haftada Zirvedeki Kanal Değişti, Eski Lider Devrildi
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Okulların açılmasıyla televizyonda yeni sezon geçen hafta resmen başladı ve neredeyse her kanalın haftalık reytinginde belirgin bir artış görüldü. 13-19 Eylül haftasında ölçülen ABC1 20+ reyting tablosuna göre son beş yılın en yüksek ikinci bölüm artışı da bu hafta yaşandı. Ancak asıl sürpriz zirvede yaşandı: geçen haftanın lideri bu hafta üçüncü sıraya düştü ve yerini başka bir kanala bıraktı.
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TRT1'in Gönül Dağı, 5 Eylül'de başlayan yedinci sezonuyla geçen hafta reytinglerin zirvesindeydi.
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Kanal D'nin toplam kanal reytingi 13-19 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 104,84 birden yükseldi.
Show TV ve ATV de yeni sezon etkisiyle reytingini ikiye katlarken geçtiğimiz haftaya göre düşüş yaşayan TV8 ikinci sırada yer aldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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