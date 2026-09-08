Uzak Şehir 3. Sezon Ne Zaman Başlıyor? 64. Bölümde Neler Olacak?
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Geçtiğimiz sezonun reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, yeni sezon için geri sayıma başladı. 63. bölümde yaşananların ardından gözler şimdi Cihan, Alya ve Deniz'in hikayesinde neler olacağına çevrildi. Peki, oğlu ile birlikte Budapeşte'ye giden Alya, geri dönecek mi? Uzak Şehir 3. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezonun ilk bölümünde neler yaşanacak?
Belki de en çok merak edilen soru ise 'Cihan ve Alya yeniden bir araya gelecek mi?'
İşte detaylar.
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Uzak Şehir 3. Sezon Ne Zaman Başlıyor?
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Uzak Şehir 64. Bölümde Neler Olacak?
Uzak Şehir 3. Sezonda Neler Olacak?
Uzak Şehir 64. Bölüm Fragman | “Cihan yapmaz demiyorum artık. Cihan yaptı, yapıyor!"
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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