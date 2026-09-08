Uzak Şehir 3. Sezon Ne Zaman Başlıyor? 64. Bölümde Neler Olacak?

Uzak Şehir'in yeni sezonunda Deniz'in güvenliği büyük bir tehlikeye girecek. Alya'nın gitmesinin ardından iyice bilenmiş olan Sadakat, yeni sezonda yaşanacak gelişmelerle birlikte yeniden harekete geçecek. Öte yandan Ecmel'in soyunu devam ettirecek tek kişinin Deniz olması, küçük çocuğu aile içindeki hesaplaşmaların tam ortasına taşıyacak.

Cihan, Deniz'i korumak için oğlunu Mardin'e kaçırırken, Alya da oğlunun peşinden gitmek zorunda kalacak. Böylece Alya yeniden Mardin'e dönecek ve Cihan'la yolları bir kez daha kesişecek. Deniz üzerinden büyüyen tehlike, hem Alya hem de Cihan için yeni bir mücadeleyi başlatırken, Albora ailesinde dengeler bir kez daha değişecek.

Uzak Şehir 3. Sezonda Kimler Var?

Yeni sezonda dizinin başrollerinde Ozan Akbaba (Cihan Albora) ve Sinem Ünsal (Alya Albora) yer almaya devam ediyor. Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Sahra Şaş, Atakan Özkaya, Dilin Döğer, Nazmi Kırık ve Kuzey Gezer gibi isimler de kadroda bulunuyor.

Ancak yeni sezon öncesinde bazı ayrılıklar da yaşandı. Alper Çankaya'nın canlandırdığı Şahin Albora ve Ferit Kaya'nın hayat verdiği Demir Baybars karakterleri yeni sezonda yer almayacak.