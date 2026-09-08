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Uzak Şehir 3. Sezon Ne Zaman Başlıyor? 64. Bölümde Neler Olacak?

Uzak Şehir 3. Sezon Ne Zaman Başlıyor? 64. Bölümde Neler Olacak?

Kanal D Uzak Şehir
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.09.2026 - 12:53
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Geçtiğimiz sezonun reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, yeni sezon için geri sayıma başladı. 63. bölümde yaşananların ardından gözler şimdi Cihan, Alya ve Deniz'in hikayesinde neler olacağına çevrildi. Peki, oğlu ile birlikte Budapeşte'ye giden Alya, geri dönecek mi? Uzak Şehir 3. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezonun ilk bölümünde neler yaşanacak? 

Belki de en çok merak edilen soru ise 'Cihan ve Alya yeniden bir araya gelecek mi?' 

İşte detaylar.

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Uzak Şehir 3. Sezon Ne Zaman Başlıyor?

Uzak Şehir 3. Sezon Ne Zaman Başlıyor?

Uzak Şehir'in merakla beklenen 3. sezonu 14 Eylül 2026 akşamı saat 20.00'de başlayacak. Yeni sezonun ilk bölümü aynı zamanda dizinin 64. bölümü olacak.

Yani Uzak Şehir hayranlarının yeni bölümler için bekleyişi 14 Eylül Pazartesi akşamı sona erecek.

Uzak Şehir Hangi Kanalda, Hangi Gün Yayınlanıyor?

Uzak Şehir, yeni sezonda da Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümleri Pazartesi akşamları saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Uzak Şehir 64. Bölümde Neler Olacak?

Uzak Şehir 64. Bölümde Neler Olacak?

Yeni sezonun ilk bölümünde hikaye Budapeşte'de başlayacak. Yayınlanan tanıtıma göre Cihan, Alya ve Deniz'i Mardin'e götürmek için Budapeşte'ye gidiyor. Ancak Alya'nın bu dönüşe hiç hazır olmadığı görülüyor.

İkilinin karşı karşıya geldiği sırada yaşanan gerilim ise kısa sürede büyüyor. Silahlı çatışmanın ardından Cihan'ın Deniz'i de yanına alarak Mardin'e dönmesi, yeni sezonda dengelerin yeniden değişeceğinin ilk işaretlerini veriyor.

Cihan ve Alya Yeniden Bir Araya Gelecek mi?

Yeni sezonun en büyük merak konusu kuşkusuz Cihan ve Alya'nın ilişkisi. İkilinin sezon finalinde yaşadığı yol ayrılığının ardından yeni sezonda karşı karşıya gelmesi dikkat çekiyor. 

Kanal D'nin yayınladığı ilk tanıtımda Cihan'ın Deniz'i Mardin'e götürmek istemesi, Alya'nın ise buna karşı çıkması ikili arasındaki gerilimin devam edeceğini gösteriyor.

Dolayısıyla 3. sezonda Cihan ve Alya için işler hiç de kolay görünmüyor.

Uzak Şehir 3. Sezonda Neler Olacak?

Uzak Şehir 3. Sezonda Neler Olacak?

Uzak Şehir'in yeni sezonunda Deniz'in güvenliği büyük bir tehlikeye girecek. Alya'nın gitmesinin ardından iyice bilenmiş olan Sadakat, yeni sezonda yaşanacak gelişmelerle birlikte yeniden harekete geçecek. Öte yandan Ecmel'in soyunu devam ettirecek tek kişinin Deniz olması, küçük çocuğu aile içindeki hesaplaşmaların tam ortasına taşıyacak.

Cihan, Deniz'i korumak için oğlunu Mardin'e kaçırırken, Alya da oğlunun peşinden gitmek zorunda kalacak. Böylece Alya yeniden Mardin'e dönecek ve Cihan'la yolları bir kez daha kesişecek. Deniz üzerinden büyüyen tehlike, hem Alya hem de Cihan için yeni bir mücadeleyi başlatırken, Albora ailesinde dengeler bir kez daha değişecek.

Uzak Şehir 3. Sezonda Kimler Var?

Yeni sezonda dizinin başrollerinde Ozan Akbaba (Cihan Albora) ve Sinem Ünsal (Alya Albora) yer almaya devam ediyor. Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Sahra Şaş, Atakan Özkaya, Dilin Döğer, Nazmi Kırık ve Kuzey Gezer gibi isimler de kadroda bulunuyor.

Ancak yeni sezon öncesinde bazı ayrılıklar da yaşandı. Alper Çankaya'nın canlandırdığı Şahin Albora ve Ferit Kaya'nın hayat verdiği Demir Baybars karakterleri yeni sezonda yer almayacak.

Uzak Şehir 64. Bölüm Fragman | “Cihan yapmaz demiyorum artık. Cihan yaptı, yapıyor!"

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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