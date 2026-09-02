Mercan Köşk Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Mercan Köşk Dizisi Hakkında Bilmeniz Gerekenler!

Mercan Köşk dizisi, Cemre’nin hayatının beklenmedik bir şekilde değişmesiyle başlıyor. Evliliğinin hemen ardından eşinin gizemli biçimde ortadan kaybolması, genç kadını cevaplarını bulmak için Tarsus’a götürüyor. Cemre burada yalnızca kayıp eşinin izini sürmekle kalmıyor, geçmişinin karanlık noktalarıyla ve yıllardır devam eden bir aile hesaplaşmasıyla da karşı karşıya geliyor.

Cemre’nin yolu, Mercandağ ve Hozan aileleri arasındaki eski düşmanlığın tam ortasında bulunan Aras Akıncı ile kesişiyor. Ailesini korumak için önemli gerçekleri gizlemek zorunda kalan Aras, Cemre’nin gelişiyle birlikte kurduğu düzenin sarsıldığını görüyor. İki ailenin yıllardır biriken öfkesi yeniden alevlenirken Cemre ve Aras arasında gelişen yakınlık, onları çok daha büyük bir mücadelenin içine çekiyor.

Geçmişte yaşanan olayların izleri bugüne taşınırken, saklanan sırların ortaya çıkması aileler arasındaki dengeleri değiştirecek. Cemre’nin gerçeğe ulaşma çabası ile Aras’ın ailesini koruma isteği karşı karşıya gelirken, ikilinin aşkı da bu çatışmanın en zor sınavlarından biri olacak.