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Mercan Köşk Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Mercan Köşk Dizisi Hakkında Bilmeniz Gerekenler!

Mercan Köşk Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Mercan Köşk Dizisi Hakkında Bilmeniz Gerekenler!

Atv dizi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 16:06
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Yeni sezonda ATV ekranlarında yerini almaya hazırlanan Mercan Köşk dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve iki köklü aile arasındaki hesaplaşmayı merkezine alan hikayesiyle dikkat çekiyor. Başrollerini Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın paylaştığı dizi; sırlar, aile çatışmaları, kayıplar ve imkansız bir aşkı aynı hikayede buluşturuyor. 

Peki, Mercan Köşk dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Mercan Köşk hangi gün ve saat kaçta yayınlanacak, nerede çekiliyor?

İşte detaylar.

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Mercan Köşk Dizisinin Konusu Nedir?

Mercan Köşk Dizisinin Konusu Nedir?

Mercan Köşk dizisi, Cemre’nin hayatının beklenmedik bir şekilde değişmesiyle başlıyor. Evliliğinin hemen ardından eşinin gizemli biçimde ortadan kaybolması, genç kadını cevaplarını bulmak için Tarsus’a götürüyor. Cemre burada yalnızca kayıp eşinin izini sürmekle kalmıyor, geçmişinin karanlık noktalarıyla ve yıllardır devam eden bir aile hesaplaşmasıyla da karşı karşıya geliyor.

Cemre’nin yolu, Mercandağ ve Hozan aileleri arasındaki eski düşmanlığın tam ortasında bulunan Aras Akıncı ile kesişiyor. Ailesini korumak için önemli gerçekleri gizlemek zorunda kalan Aras, Cemre’nin gelişiyle birlikte kurduğu düzenin sarsıldığını görüyor. İki ailenin yıllardır biriken öfkesi yeniden alevlenirken Cemre ve Aras arasında gelişen yakınlık, onları çok daha büyük bir mücadelenin içine çekiyor.

Geçmişte yaşanan olayların izleri bugüne taşınırken, saklanan sırların ortaya çıkması aileler arasındaki dengeleri değiştirecek. Cemre’nin gerçeğe ulaşma çabası ile Aras’ın ailesini koruma isteği karşı karşıya gelirken, ikilinin aşkı da bu çatışmanın en zor sınavlarından biri olacak.

Mercan Köşk Dizisinin Oyuncuları Kimler?

Mercan Köşk Dizisinin Oyuncuları Kimler?

Mercan Köşk’ün başrollerinde Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan bulunuyor. Aka, ailesinin sorumluluğunu omuzlayan ve geçmişten gelen sırların ağırlığını taşıyan Aras Akıncı karakterini canlandırıyor. Sancaktutan ise eşinin kaybolmasının ardından gerçeğin peşine düşen Cemre Demiray rolüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Dizinin kadrosunda Mehmet Özgür, Bertan Asllani, Tülin Özen, Halil Babür ve Ulviye Karaca gibi deneyimli oyuncuların yanı sıra genç isimler de bulunuyor.

Mercan Köşk Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri

  • Kubilay Aka – Aras Akıncı

  • Hafsanur Sancaktutan – Cemre Demiray

  • Mehmet Özgür – Esved Hozan

  • Bertan Asllani – Toprak Mercandağ

  • Zeyno Eracar – Behiye Hozan

  • Tülin Özen – Suna Mercandağ

  • Halil Babür – Selçuk Mercandağ

  • Taha Baran Özbek – Poyraz Mercandağ

  • Can Bartu Arslan – Mert Demiray

  • Hazal Çağlar – Avukat Oya

  • Zehra Kelleci – Gülcan Hozan

  • Haki Biçici – Rıza

  • Berna Cındıl – Defne Hozan

  • Selin Köseoğlu – Hülya Mercandağ

  • Merve Şeyma Zengin – Eslem Hozan

  • Ulviye Karaca – Hafsa Mercandağ

  • Mehmet Avcı – Cahit Mercandağ

  • Engin Yüksel – Seyit

Mercan Köşk Dizisinin Yönetmeni ve Senaristi Kim?

Mercan Köşk’ün yapımını FARO ve Sinehane üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Yahya Samancı oturuyor.

Dizinin orijinal hikayesi Ahunur Serdaroğlu imzasını taşıyor. Senaryo ekibinde ise Ahunur Serdaroğlu’nun yanı sıra Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici yer alıyor. Dizinin müzikleri ise Toygar Işıklı tarafından hazırlanıyor.

Mercan Köşk Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Mercan Köşk Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Mercan Köşk, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin bölümleri ve fragmanları ATV’nin resmi internet sitesinden de takip edilebilecek.

Mercan Köşk Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor?

Mercan Köşk, Cumartesi akşamları saat 20.00’de ATV’de yayınlanacak. Dizinin ilk bölümü ise 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de ekrana gelecek.

Mercan Köşk Ne Zaman Başlıyor?

ATV’nin yeni dizisi Mercan Köşk, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayacak.

Mercan Köşk Dizisi Nerede Çekiliyor?

Mercan Köşk Dizisi Nerede Çekiliyor?

Mercan Köşk’ün çekimleri Mersin’in Tarsus ilçesinde gerçekleştiriliyor. Dizinin hikayesinde önemli bir yere sahip olan Tarsus’un tarihi atmosferi, yapımın görsel dünyasında da öne çıkıyor.

Çekimlerde Tarsus’taki tarihi Hayyürnisa Konağı da kullanılıyor. Bölgenin tarihi yapıları ve Çukurova atmosferi, dizinin aile hikayesine eşlik eden önemli unsurlar arasında bulunuyor.

Mercan Köşk Dizisi Uyarlama mı?

Mercan Köşk Dizisi Uyarlama mı?

Mercan Köşk’ün orijinal hikayesi Ahunur Serdaroğlu’na ait. ATV’nin resmi tanıtımlarında dizinin bir kitaptan ya da başka bir yapımdan uyarlandığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

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Mercan Köşk Benzeri Diziler Hangileri?

Mercan Köşk Benzeri Diziler Hangileri?

İki aile arasındaki düşmanlık, geçmişten gelen hesaplaşmalar, sırlar ve tüm bu çatışmaların ortasında gelişen aşk hikayeleri ilginizi çekiyorsa Mercan Köşk sonrasında izleyebileceğiniz yapımlar arasında Hercai, Uzak Şehir, Karagül, Sıla ve Bir Zamanlar Çukurova bulunuyor.

Mercan Köşk Fragman | Mercan Köşk 1. Bölüm İlk Tanıtım

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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