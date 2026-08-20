article/comments
article/share
Haberler
TV
Gönül Dağı'nın 7. Sezonu Ne Zaman? Fenomen Dizinin Yayın Tarihi Açıklandı

Gönül Dağı'nın 7. Sezonu Ne Zaman? Fenomen Dizinin Yayın Tarihi Açıklandı

Gönül Dağı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.08.2026 - 16:18
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

TRT'nin uzun soluklu dizisi Gönül Dağı, 7. sezonuyla ekrana geri dönüyor. Yeni sezon öncesinde kadrosunda ciddi değişiklikler yaşanan Gönül Dağı'nın ana kadrosu neredeyse tamamen değişime uğradı. Gönül Dağı'nın başrolü Semih Ertürk diziye veda ederken tam 7 genç oyuncunun diziye dahil olması hikayedeki zaman atlamasını doğruladı. Öte yandan Gönül Dağı'nın yeni sezonunun yayın tarihi belli oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gönül Dağı'nın 7. sezon yayın tarihi sonunda belli oldu.

Gönül Dağı'nın 7. sezon yayın tarihi sonunda belli oldu.

TRT 1'in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı, büyük değişikliklerle 7. sezonuna hazırlanıyor. Yeni sezon öncesinde peş peşe ayrılıkların yaşandığı dizinin kadrosuna 7 genç oyuncunun birden katılması, hikayede yaşanacak zaman atlamasıyla birlikte yeni bir dönemin başlayacağını gösterdi. Gönül Dağı'nda yeni sezon öncesi en dikkat çeken vedalardan biri Veysel karakterine hayat veren Semih Ertürk oldu. Dizinin yıllardır hikayenin merkezinde yer alan karakterlerinden Veysel'in ayrılığının ardından genç kuşağı canlandıracak yeni isimler kadroya dahil edildi.

Tüm bu gelişmelerin ardından dizinin merakla beklenen yeni sezon yayın tarihi de belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gönül Dağı, 12 Eylül Cumartesi akşamı 7. sezonuyla TRT 1 ekranlarına geri dönecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın