Gönül Dağı'nın 7. Sezonu Ne Zaman? Fenomen Dizinin Yayın Tarihi Açıklandı
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TRT'nin uzun soluklu dizisi Gönül Dağı, 7. sezonuyla ekrana geri dönüyor. Yeni sezon öncesinde kadrosunda ciddi değişiklikler yaşanan Gönül Dağı'nın ana kadrosu neredeyse tamamen değişime uğradı. Gönül Dağı'nın başrolü Semih Ertürk diziye veda ederken tam 7 genç oyuncunun diziye dahil olması hikayedeki zaman atlamasını doğruladı. Öte yandan Gönül Dağı'nın yeni sezonunun yayın tarihi belli oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Gönül Dağı'nın 7. sezon yayın tarihi sonunda belli oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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