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NOW Dizisi Halef: Köklerin Çağrısı Sete Çıktı, Başrollerden Paylaşım Gecikmedi

NOW Dizisi Halef: Köklerin Çağrısı Sete Çıktı, Başrollerden Paylaşım Gecikmedi

Halef: Köklerin Çağrısı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.08.2026 - 14:14
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Aybüke Pusat'ın sezon finalindeki vedasının ardından Halef: Köklerin Çağrısı'nda yeni dönem resmen başladı. 2. sezon çekimleri için Şanlıurfa'da sete çıkan dizinin başrolleri İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz, Serhat ve Yıldız olarak yeniden kamera karşısına geçti. İkilinin yeni sezondaki ilk karesi de yayınlandı.

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NOW'ın sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı Şanlıurfa'da sete çıktı.

NOW'ın sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı Şanlıurfa'da sete çıktı.

Yeni sezon çekimleri için Şanlıurfa'da sete çıkan diziden ilk kareler gelirken başroller İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz uzun bir aranın ardından Serhat ve Yıldız olarak yeniden kamera karşısına geçti. Sezon finalinde Aybüke Pusat'ın diziye veda etmesinin ardından Halef: Köklerin Çağrısı'nın yeni hikayesi, İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın başrolleriyle devam edecek. 2. sezon için sete çıkan Halef dizisinin başrollerinden paylaşım gecikmedi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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