NOW Dizisi Halef: Köklerin Çağrısı Sete Çıktı, Başrollerden Paylaşım Gecikmedi
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Aybüke Pusat'ın sezon finalindeki vedasının ardından Halef: Köklerin Çağrısı'nda yeni dönem resmen başladı. 2. sezon çekimleri için Şanlıurfa'da sete çıkan dizinin başrolleri İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz, Serhat ve Yıldız olarak yeniden kamera karşısına geçti. İkilinin yeni sezondaki ilk karesi de yayınlandı.
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NOW'ın sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı Şanlıurfa'da sete çıktı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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