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Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu Anne-Oğul Oldu! ATV Dizisinden İlk Kare Geldi

Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu Anne-Oğul Oldu! ATV Dizisinden İlk Kare Geldi

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Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.08.2026 - 12:06
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Burak Özçivit ve Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nu anne-oğul olarak buluşturan Güneşin Doğduğu Yer'in Adana çekimleri başladı. İlk set gününde birlikte kamera karşısına geçen ikilinin Kenan ve Celadet Kozan olarak ilk fotoğrafı da yayınlandı.

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ATV'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından Güneşin Doğduğu Yer için Adana'da çekimler başladı.

ATV'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından Güneşin Doğduğu Yer için Adana'da çekimler başladı.

TİMSBİ Productions imzalı Güneşin Doğduğu Yer'in yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar, senaristliğini ise Yıldız Tunç üstleniyor. Burak Özçivit dizide Kenan Kozan, Sibel Taşçıoğlu ise Kenan'ın annesi Celadet Kozan karakterine hayat verecek. Adana'daki ilk çekim gününde birlikte kamera karşısına geçen Burak Özçivit ile Sibel Taşçıoğlu'nun dizideki ilk karesi de yayınlandı.

İşte Sibel Taşçıoğlu ve Burak Özçivit'in Güneşin Doğduğu Yer setinden ilk karesi:

İşte Sibel Taşçıoğlu ve Burak Özçivit'in Güneşin Doğduğu Yer setinden ilk karesi:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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