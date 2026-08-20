Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın Yıldızıydı, Kanal D'nin Yeni Dizisiyle Ekrana Dönüyor
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Çok Güzel Hareketler Bunlar'la tanınan sevilen bir oyuncu, yıllar sonra yeniden Kanal D ekranlarına dönmeye hazırlanıyor. Özge Törer ve Onur Tuna'lı Karakuyu'nun kadrosuna katılan oyuncunun rolü de belli oldu. Yeni transfer, dizinin dikkat çeken Maranoğlu ailesinin üyelerinden birine hayat verecek.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kanal D'nin yeni sezon için hazırladığı Karakuyu dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.
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Oyuncu Ayça Erturan, Karakuyu dizisiyle geri dönüyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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