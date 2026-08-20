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Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın Yıldızıydı, Kanal D'nin Yeni Dizisiyle Ekrana Dönüyor

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın Yıldızıydı, Kanal D'nin Yeni Dizisiyle Ekrana Dönüyor

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.08.2026 - 10:46
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Çok Güzel Hareketler Bunlar'la tanınan sevilen bir oyuncu, yıllar sonra yeniden Kanal D ekranlarına dönmeye hazırlanıyor. Özge Törer ve Onur Tuna'lı Karakuyu'nun kadrosuna katılan oyuncunun rolü de belli oldu. Yeni transfer, dizinin dikkat çeken Maranoğlu ailesinin üyelerinden birine hayat verecek.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kanal D'nin yeni sezon için hazırladığı Karakuyu dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.

Kanal D'nin yeni sezon için hazırladığı Karakuyu dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.

Özge Törer ve Onur Tuna'yı başrollerde buluşturacak yapımın kadrosuna bu kez Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan tanıdığımız bir isim katıldı. OGM Pictures imzalı Karakuyu, abisi tarafından kuyuya atıldığı sanılan Fikriye'nin küllerinden doğuşunu ve yıllar sonra geçmişiyle hesaplaşmasını konu alacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Karakuyu dizisinin yeni transferi ise Ayça Erturan oldu.

Oyuncu Ayça Erturan, Karakuyu dizisiyle geri dönüyor.

Oyuncu Ayça Erturan, Karakuyu dizisiyle geri dönüyor.

2008-2011 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar ile geniş kitlelerce tanınan Ayça Erturan, yeni sezonda yeniden Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Erturan, Karakuyu'da Gülsüm Maranoğlu karakterine hayat verecek. Gülsüm, Sermiyan Midyat'ın canlandırdığı Kadir'in eşi ve Ali Önsöz'ün hayat vereceği Bekir'in annesi olarak hikayede yer alacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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