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Daha 17'de Serhat Yeniden Ayağa Kalkacak mı? Çağdaş Onur Öztürk'ten Beklenen Yanıt Geldi

Daha 17'de Serhat Yeniden Ayağa Kalkacak mı? Çağdaş Onur Öztürk'ten Beklenen Yanıt Geldi

Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.08.2026 - 14:33
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Daha 17'de Şebnem ve Hakan'ın kumpasının ardından tekerlekli sandalyede kalan Serhat'ın öleceği iddiaları izleyiciyi meraklandırmıştı. Karakterin yeniden ayağa kalkıp kalkmayacağı tartışılırken Serhat'a hayat veren Çağdaş Onur Öztürk sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu karakteri hakkındaki yanıtını Tarkan'ın ikonik videosunu taklit ederek verdi.

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Kanal D'nin sevilen yaz dizisi Daha 17'de Serhat'ın akıbeti son bölümlerin en çok merak edilen konularından biri oldu.

Kanal D'nin sevilen yaz dizisi Daha 17'de Serhat'ın akıbeti son bölümlerin en çok merak edilen konularından biri oldu.

Şebnem ve Hakan'ın kurduğu kumpasın ardından tekerlekli sandalyede kalan Serhat'ın öleceği iddiaları gündeme gelirken karaktere hayat veren Çağdaş Onur Öztürk'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Dizinin son bölümlerinde Serhat'ın bildiklerini anlatmasını engellemeye çalışan Hakan'ın baskısı giderek artarken seyirci de karakterin yeniden ayağa kalkıp kalkamayacağını merak ediyordu. Serhat'ın hikayedeki geleceğiyle ilgili teoriler devam ederken Çağdaş Onur Öztürk, sosyal medyada yaptığı eğlenceli paylaşımla izleyiciye önemli bir ipucu verdi. Ünlü oyuncu, Tarkan'ın yıllar önce ikonikleşen açıklama videosunu taklit ederek Serhat'ın Daha 17'de yeniden ayağa kalkacağını duyurdu.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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