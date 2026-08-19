Daha 17'de Serhat Yeniden Ayağa Kalkacak mı? Çağdaş Onur Öztürk'ten Beklenen Yanıt Geldi
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Daha 17'de Şebnem ve Hakan'ın kumpasının ardından tekerlekli sandalyede kalan Serhat'ın öleceği iddiaları izleyiciyi meraklandırmıştı. Karakterin yeniden ayağa kalkıp kalkmayacağı tartışılırken Serhat'a hayat veren Çağdaş Onur Öztürk sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu karakteri hakkındaki yanıtını Tarkan'ın ikonik videosunu taklit ederek verdi.
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Kanal D'nin sevilen yaz dizisi Daha 17'de Serhat'ın akıbeti son bölümlerin en çok merak edilen konularından biri oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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