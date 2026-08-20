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Kadroda Büyük Değişim: Başrol Ayrılığı Yaşanan Gönül Dağı'na 4 Genç Oyuncu Dahil Oldu

Kadroda Büyük Değişim: Başrol Ayrılığı Yaşanan Gönül Dağı'na 4 Genç Oyuncu Dahil Oldu

Gönül Dağı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.08.2026 - 15:24
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TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı'nın yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Pek çok oyuncu ayrılığı yaşanan diziye son olarak başrol karakterlerden Veysel'i canlandıran Semih Ertürk veda etmişti. Zaman atlaması yaşanacak Gönül Dağı'nın kadrosuna 4 genç oyuncu dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda yeni sezon öncesi büyük değişim yaşanıyor.

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda yeni sezon öncesi büyük değişim yaşanıyor.

Son olarak Gönül Dağı'nın önemli karakterlerinden Veysel'e hayat veren Semih Ertürk'ün vedası gündeme gelmişti. Yeni sezonda yapılacak zaman atlamasıyla birlikte üç amcaoğlu Taner, Veysel ve Ramazan'ın çocukları büyümüş halleriyle hikâyenin önemli bir parçası olacak.

Peş peşe ayrılıkların ardından zaman atlamasıyla ekrana dönecek dizinin genç kuşak kadrosu şekillenmeye başladı. Taner, Veysel ve Ramazan'ın çocuklarını canlandıracak oyuncuların ardından partnerleri de belli oldu.

Başrol ayrılıkları yaşanan Gönül Dağı'nın kadrosuna 4 genç oyuncu dahil oldu.

Başrol ayrılıkları yaşanan Gönül Dağı'nın kadrosuna 4 genç oyuncu dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre zaman atlaması yaşanacak dizide üç amcaoğlunun partnerleri için yapılan seçimler tamamlandı. Esila Umut, Miray Akay, Bilgesu Kural ve Özge Bilici, Gönül Dağı'nın yeni sezon kadrosuna katıldı.

Özge Bilici, Ramazan Mete'nin partneri Selin'e; Esila Umut, Ali'nin partneri Zehra'ya; Bilgesu Kural ise Yusuf'un partneri Aslı'ya hayat verecek. Miray Akay da yeni sezonda Semih'in kızı Yağmur karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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