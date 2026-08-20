Kadroda Büyük Değişim: Başrol Ayrılığı Yaşanan Gönül Dağı'na 4 Genç Oyuncu Dahil Oldu
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TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı'nın yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Pek çok oyuncu ayrılığı yaşanan diziye son olarak başrol karakterlerden Veysel'i canlandıran Semih Ertürk veda etmişti. Zaman atlaması yaşanacak Gönül Dağı'nın kadrosuna 4 genç oyuncu dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda yeni sezon öncesi büyük değişim yaşanıyor.
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Başrol ayrılıkları yaşanan Gönül Dağı'nın kadrosuna 4 genç oyuncu dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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