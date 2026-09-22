"Kova Burcunda Hesaplaşma Var" Doktorlar'ın Ela ve Levent'inin Tuzlu Kahve'de Buluşmasına Astrolog Yorumu
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Tuzlu Kahve'nin 4. bölüm fragmanında Kutsi ile Yasemin Ergene'nin karşı karşıya geldiği sahne, ikilinin yıllar önce birlikte rol aldığı Doktorlar dizisini hatırlattı. Bu karşılaşmaya bir de astroloji yorumu geldi. Dedikodu Astro adlı X kullanıcısı, Doktorlardaki Ela'nın düğün günü terk edilmesiyle yeni fragmandaki sahneyi astrolojik açıdan ilişkilendirdi.
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Kutsi ve Yasemin Ergene, Tuzlu Kahve'nin 4. bölümünde yeniden aynı hikayede buluşuyor.
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Tuzlu Kahve'deki Doktorlar sahnesine astroloji yorumu geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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