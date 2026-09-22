"Kova Burcunda Hesaplaşma Var" Doktorlar'ın Ela ve Levent'inin Tuzlu Kahve'de Buluşmasına Astrolog Yorumu

Tuzlu Kahve'nin yayımlanan fragmanında iki oyuncunun karşı karşıya geldiği sahne, Doktorlar dizisindeki Ela ve Levent karakterlerini hatırlattı. Fragmanda Nebahat Çehre'nin canlandırdığı Feryal Hanım'ın rahatsızlanarak hastaneye gittiği görülüyor. Feryal Hanım'la ilgilenen doktoru ise Kutsi canlandırıyor. Doktorun “Stres yapmışsınız” sözlerine Feryal Hanım, “Nasıl yapmayayım? Kızımın sözü var bu cuma” yanıtını veriyor.

Tam bu sırada odaya Yasemin Ergene'nin canlandırdığı Elit giriyor. Kutsi'nin karakteri, Elit'e “Annen söyledi, cuma günü sözleniyormuşsun” diyor. Elit ise “Kısmet. İnsan bir kere aşka olan inancını kaybedince artık hiçbir şeye inanmıyor” sözleriyle karşılık veriyor.

İki oyuncunun bu sahnede yeniden yan yana gelmesi, Doktorları izleyenler için ayrı bir anlam taşıyor. Ela'nın düğün günü Levent tarafından terk edildiği hikayeyi hatırlayanlar, Tuzlu Kahve fragmanındaki aşk ve hayal kırıklığı sözlerini eski diziye bir gönderme olarak yorumladı.