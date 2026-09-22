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"Kova Burcunda Hesaplaşma Var" Doktorlar'ın Ela ve Levent'inin Tuzlu Kahve'de Buluşmasına Astrolog Yorumu

"Kova Burcunda Hesaplaşma Var" Doktorlar'ın Ela ve Levent'inin Tuzlu Kahve'de Buluşmasına Astrolog Yorumu

yerli dizi Tuzla
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.09.2026 - 13:56
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Tuzlu Kahve'nin 4. bölüm fragmanında Kutsi ile Yasemin Ergene'nin karşı karşıya geldiği sahne, ikilinin yıllar önce birlikte rol aldığı Doktorlar dizisini hatırlattı. Bu karşılaşmaya bir de astroloji yorumu geldi. Dedikodu Astro adlı X kullanıcısı, Doktorlardaki Ela'nın düğün günü terk edilmesiyle yeni fragmandaki sahneyi astrolojik açıdan ilişkilendirdi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kutsi ve Yasemin Ergene, Tuzlu Kahve'nin 4. bölümünde yeniden aynı hikayede buluşuyor.

Kutsi ve Yasemin Ergene, Tuzlu Kahve'nin 4. bölümünde yeniden aynı hikayede buluşuyor.

Tuzlu Kahve'nin yayımlanan fragmanında iki oyuncunun karşı karşıya geldiği sahne, Doktorlar dizisindeki Ela ve Levent karakterlerini hatırlattı. Fragmanda Nebahat Çehre'nin canlandırdığı Feryal Hanım'ın rahatsızlanarak hastaneye gittiği görülüyor. Feryal Hanım'la ilgilenen doktoru ise Kutsi canlandırıyor. Doktorun “Stres yapmışsınız” sözlerine Feryal Hanım, “Nasıl yapmayayım? Kızımın sözü var bu cuma” yanıtını veriyor.

Tam bu sırada odaya Yasemin Ergene'nin canlandırdığı Elit giriyor. Kutsi'nin karakteri, Elit'e “Annen söyledi, cuma günü sözleniyormuşsun” diyor. Elit ise “Kısmet. İnsan bir kere aşka olan inancını kaybedince artık hiçbir şeye inanmıyor” sözleriyle karşılık veriyor.

İki oyuncunun bu sahnede yeniden yan yana gelmesi, Doktorları izleyenler için ayrı bir anlam taşıyor. Ela'nın düğün günü Levent tarafından terk edildiği hikayeyi hatırlayanlar, Tuzlu Kahve fragmanındaki aşk ve hayal kırıklığı sözlerini eski diziye bir gönderme olarak yorumladı.

Tuzlu Kahve'deki Doktorlar sahnesine astroloji yorumu geldi.

Tuzlu Kahve'deki Doktorlar sahnesine astroloji yorumu geldi.

Dedikodu Astro adlı X kullanıcısı, iki dizideki sahneleri astrolojik açıdan ilişkilendiren bir paylaşım yaptı:

“Ela 2008 yılında kuzey düğüm kovadayken terk edilmiş... 2026 yılındayız ve düğümler düz kavuşurken ve yine kovadayken hesaplaşma yaşanıyor... Astroloji dizilerde bile çalışıyor şaka mı?”

Astrolog, yaptığı paylaşımda Doktorlar'daki ayrılık ile Tuzlu Kahve'deki karşılaşma arasında astrolojik bir paralellik kurdu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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