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Kapı Kolu Sanmıştı: 17. Yüzyıldan Kalma Evin Döşemesinden Çıkan Gizem Çözüldü

Kapı Kolu Sanmıştı: 17. Yüzyıldan Kalma Evin Döşemesinden Çıkan Gizem Çözüldü

İngiltere Tiktok
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 13:51
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İngiltere'nin Midlands bölgesinde, 17. yüzyıldan kalma bir malikânede yaşayan James, evinin zemininde yıllardır varlığını bildiği bir boşluğa merakından ışık tuttu. Karanlıkta beliren şeklin ne olduğunu ilk anda çözemedi; kapı kolu sandı. Elindeki eşyanın, evle yaşıt olabilecek kadar eski ve alışılmadık büyüklükte bir anahtar olduğu ortaya çıktı. 

Bu boyuttaki bir anahtarın uyabileceği kapı sayısı sınırlıydı, James de aramaya koyuldu!

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Yıllardır Bildiği Boşluğa İlk Kez Işık Tuttu

Yıllardır Bildiği Boşluğa İlk Kez Işık Tuttu

James, İngiltere'nin orta kesimindeki Midlands bölgesinde, 17. yüzyıldan kalma bir malikânede yaşıyor. Haber kaynaklarında, soyadının ve evinin tam konumunun yazılmamasını istediği belirtiliyor. Yaklaşık 15 yıldır orada olduğunu söylüyor: 'Malikânenin güzelliğini, konumunu ve çevresindeki parkı çok seviyorum.'

Son yıllarda evinden kesitleri TikTok'ta @englishcountryestate hesabından paylaşıyor. Bir gün de yüzyıllık evin döşemesinin altında ne olduğunu göstermeye karar verdi. 'Yan taraftan ulaşılabilen bir boşluk hep vardı, orada ne olduğunu görmek tamamen meraktandı' diyor.

Aslında bir şey bulmayı beklemiyordu. Ancak el fenerinin ışığı karanlık boşlukta gezinirken kameraya bir şekil takıldı.

Kapı Kolu Sandığı Şey Dev Bir Anahtar Çıktı

Kapı Kolu Sandığı Şey Dev Bir Anahtar Çıktı

Görüntüye giren şey bir anahtardı. Hem de alışılmadık büyüklükte bir anahtar. 'Başta onun anahtar olduğunu bile anlamadım. Kapı kolu sandım ama ilgimi çektiğini itiraf etmeliyim' diyor James.

Bu büyüklük aslında şimdilerde aşırı gelse de dönemine göre oldukça uygun. 17. yüzyıl İngiltere'sinde taşra evleri mütevazı çiftlik konaklarından görkemli aristokrat malikânelerine kadar uzanıyordu ve güvenlik ciddi bir meseleydi.

Kapılar çoğunlukla ağır demir kilitlerle korunuyordu. Bu kilitlerin içinde, yanlış biçimdeki bir anahtarın dönmesini engelleyen metal bölmeler bulunuyordu. Daha gelişmiş modellerde birden fazla bölme ya da ek sürgüler vardı; kalın ahşap kapılar ve demir aksamlar da korumayı tamamlıyordu. Standart bir üretim söz konusu değildi, her kilit o hanenin ihtiyacına ve ustasının elinden çıktığı hâline göre şekilleniyordu.

Eleme Yöntemiyle Bulundu: Anahtar Kilerin Kapısına Ait

Eleme Yöntemiyle Bulundu: Anahtar Kilerin Kapısına Ait

Gotik edebiyatın kalıplarına yabancı olmayan James, anahtarı bulduğunda bir an 'uyuyan bir sırrı rahatsız etmiş' olabileceklerini düşündüğünü söylüyor. Yine de araştırmaktan vazgeçmedi.

Yöntemi basitti: eleme. 'Anahtar o kadar büyüktü ki uyabileceği sadece birkaç kilit vardı, bu yüzden denemek çok kolay oldu' diyor.

Sonuç kısa sürede çıktı. Anahtar, evdeki büyük kilerin kapısına aitti. James, 'Evin epey büyük bir bölümü orası.' diyor.

Peki anahtar döşemenin altına nasıl gitti? Bir zamanlar, kilerde birileri mi saklanıyordu? Yoksa kıymetli eşyalarını orada mı saklıyorlardı? 

Bu soruların cevapları henüz bilinmiyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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