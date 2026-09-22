Kapı Kolu Sanmıştı: 17. Yüzyıldan Kalma Evin Döşemesinden Çıkan Gizem Çözüldü
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İngiltere'nin Midlands bölgesinde, 17. yüzyıldan kalma bir malikânede yaşayan James, evinin zemininde yıllardır varlığını bildiği bir boşluğa merakından ışık tuttu. Karanlıkta beliren şeklin ne olduğunu ilk anda çözemedi; kapı kolu sandı. Elindeki eşyanın, evle yaşıt olabilecek kadar eski ve alışılmadık büyüklükte bir anahtar olduğu ortaya çıktı.
Bu boyuttaki bir anahtarın uyabileceği kapı sayısı sınırlıydı, James de aramaya koyuldu!
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Yıllardır Bildiği Boşluğa İlk Kez Işık Tuttu
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Kapı Kolu Sandığı Şey Dev Bir Anahtar Çıktı
Eleme Yöntemiyle Bulundu: Anahtar Kilerin Kapısına Ait
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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