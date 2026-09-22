Kapı Kolu Sanmıştı: 17. Yüzyıldan Kalma Evin Döşemesinden Çıkan Gizem Çözüldü

İngiltere'nin Midlands bölgesinde, 17. yüzyıldan kalma bir malikânede yaşayan James, evinin zemininde yıllardır varlığını bildiği bir boşluğa merakından ışık tuttu. Karanlıkta beliren şeklin ne olduğunu ilk anda çözemedi; kapı kolu sandı. Elindeki eşyanın, evle yaşıt olabilecek kadar eski ve alışılmadık büyüklükte bir anahtar olduğu ortaya çıktı.

Bu boyuttaki bir anahtarın uyabileceği kapı sayısı sınırlıydı, James de aramaya koyuldu!

Kaynak