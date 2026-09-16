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Eşi 50 Yıl Kimseye Söylememişti: Bisküvi Kutusundan 62 Altın Sikke Çıktı

Eşi 50 Yıl Kimseye Söylememişti: Bisküvi Kutusundan 62 Altın Sikke Çıktı

İngiltere
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.09.2026 - 09:09
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Eşinin vefatının ardından küçük bir eve taşınmayı düşünen kadın, evinde büyük bir sürprizle karşılaştı. İngiltere'nin güneybatısındaki Cornwall'da, Penzance yakınlarında yaşayan kadın, evine bir müzayedeci çağırdı. Bakılan son yerlerden biri bahçedeki atölyeydi ve oradaki eski bir bisküvi kutusu şaşırtıcı derecede ağırdı. Kutunun içinde yarım asırdır duran, kimsenin varlığından haberi olmayan bir servet vardı: 113 bin sterlini aşan değerde altın sikkeler!

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"Kutuyu Yere Koydum, İçinde Gümüş Sikkeler Gördüm"

"Kutuyu Yere Koydum, İçinde Gümüş Sikkeler Gördüm"

Evi gezen isim, Penzance'daki Lay's Auctioneers'dan müzayedeci David Lay'di. Lay o günü şöyle anlatıyor: 'Hanımefendi küçük bir eve taşınmayı düşünüyordu, ben de bazı eşyalara bakmak için evine gittim. Baktığım son yerlerden biri bu atölyeydi ve içeride çok ağır bir bisküvi kutusu vardı. Kutuyu yere koyup içine baktım ve gümüş sikkeler gördüm.'

Asıl sürpriz gümüşlerin altındaydı. Sikkeler daha sonra kurumun sikke uzmanına gösterildiğinde, altınların hâlâ kendi orijinal ambalajlarında durduğu ortaya çıktı. Yanlarında satın alma belgeleri ve o döneme ait bir harçlık rehberi bile vardı. Lay bu anı 'hayret verici' diye tarif ediyor: 'Daha önce de keşifler yaşadık ama o kadar altın gerçekten olağanüstüydü.' Ailenin bu birikimden hiç haberi olmaması hikâyenin en çarpıcı tarafı; yatırım yapıldığı günden vefata kadar kimseye tek kelime edilmemişti.

Her Biri 22 Ayar ve 33,93 Gram: 41 Krugerrand 100 Bin, 21 Sovereign 13 Bin Sterline Alıcı Buldu

Her Biri 22 Ayar ve 33,93 Gram: 41 Krugerrand 100 Bin, 21 Sovereign 13 Bin Sterline Alıcı Buldu

Kutudan toplam 62 altın sikke çıktı: 41 adet Güney Afrika krugerrandı ve 21 adet İngiliz altın sovereigni. Lay'in verdiği bilgiye göre krugerrandların her biri 22 ayar ve 33,93 gram ağırlığında. Krugerrand, Güney Afrika'nın 1967'den beri bastığı ve bir ons saf altın içeren yatırım sikkesi; sovereign ise İngiltere'nin klasik altın parası. Yani kutudaki birikim süs ya da koleksiyon amaçlı değil, doğrudan altına yatırım yapmak için oluşturulmuştu.

Altın fiyatlarının 1970'lerden bu yana yaşadığı yükseliş sayesinde açık artırmada krugerrandlar 100 bin sterline, sovereignler ise 13 bin sterline alıcı buldu. Toplam 113 bin sterlini aşan bu rakam, elli yıl boyunca bir atölyede, bisküvi kutusunun içinde, kimsenin farkında olmadan bekledi.

"Birkaç Bin Sterlin Harcayıp Sakladı, Eşine Bile Söylemedi": 1975'te Enflasyondan Altına Kaçmış

"Birkaç Bin Sterlin Harcayıp Sakladı, Eşine Bile Söylemedi": 1975'te Enflasyondan Altına Kaçmış

Belgeler sayesinde yatırımın tarihi netleşti. Sikkelerin neredeyse tamamı 1975 basımı ve tanesi 70 ila 80 sterlin arasında bir fiyatla alınmış. Lay o yılları şöyle anlatıyor: 'Ekonomi resesyondan yeni çıkıyordu, enflasyon almış başını gitmişti ve insanlar borsa konusunda endişeliydi. Bazı insanlar bu yüzden korunma amacıyla gidip altın alıyordu.' Müzayedeciye göre hikâyenin can alıcı noktası da burada: 'Müşterimiz, eşinin gidip birkaç bin sterlin harcayarak bu altın yatırımını yaptığını ve saklayıp kendisine hiç söylemediğini bilmiyordu; bugün geldiğimiz noktada ise değeri 100 bin sterlin.'

Lay's Auctioneers'dan bir yetkili ise olayı şöyle yorumluyor: 'İnsanların o dönem bankalara güvenmediği için parayı yatağın altında ya da döşeme tahtalarının arasında sakladığını duyarsınız ama bunun bugün hâlâ karşınıza çıkmasını beklemezsiniz.' 

Bu sözler bize hiç yabancı değil: 'yastık altı' tabirinin dilimize bu kadar yerleşmiş olması, enflasyon dönemlerinde altına sığınma refleksinin burada da ne kadar köklü olduğunu gösteriyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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