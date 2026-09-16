Eşi 50 Yıl Kimseye Söylememişti: Bisküvi Kutusundan 62 Altın Sikke Çıktı
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Eşinin vefatının ardından küçük bir eve taşınmayı düşünen kadın, evinde büyük bir sürprizle karşılaştı. İngiltere'nin güneybatısındaki Cornwall'da, Penzance yakınlarında yaşayan kadın, evine bir müzayedeci çağırdı. Bakılan son yerlerden biri bahçedeki atölyeydi ve oradaki eski bir bisküvi kutusu şaşırtıcı derecede ağırdı. Kutunun içinde yarım asırdır duran, kimsenin varlığından haberi olmayan bir servet vardı: 113 bin sterlini aşan değerde altın sikkeler!
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"Kutuyu Yere Koydum, İçinde Gümüş Sikkeler Gördüm"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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