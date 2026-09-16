Eşi 50 Yıl Kimseye Söylememişti: Bisküvi Kutusundan 62 Altın Sikke Çıktı

Evi gezen isim, Penzance'daki Lay's Auctioneers'dan müzayedeci David Lay'di. Lay o günü şöyle anlatıyor: 'Hanımefendi küçük bir eve taşınmayı düşünüyordu, ben de bazı eşyalara bakmak için evine gittim. Baktığım son yerlerden biri bu atölyeydi ve içeride çok ağır bir bisküvi kutusu vardı. Kutuyu yere koyup içine baktım ve gümüş sikkeler gördüm.'

Asıl sürpriz gümüşlerin altındaydı. Sikkeler daha sonra kurumun sikke uzmanına gösterildiğinde, altınların hâlâ kendi orijinal ambalajlarında durduğu ortaya çıktı. Yanlarında satın alma belgeleri ve o döneme ait bir harçlık rehberi bile vardı. Lay bu anı 'hayret verici' diye tarif ediyor: 'Daha önce de keşifler yaşadık ama o kadar altın gerçekten olağanüstüydü.' Ailenin bu birikimden hiç haberi olmaması hikâyenin en çarpıcı tarafı; yatırım yapıldığı günden vefata kadar kimseye tek kelime edilmemişti.