Zirve İsim Şaşırtmadı: 100 Bin Sürücü En İyi Otomobil Markasını Seçti

Altıncı sıradaki Vauxhall, Türkiye'de tanıdık gelmeyebilir; çünkü bu marka Opel'in İngiltere'deki adı ve modelleri büyük ölçüde ortak. Yüzde 85,94 ile listeye giren marka fiyat-performans ve sürüş konforunda öne çıkmış, hiçbir başlıkta ciddi bir zayıflık göstermemiş. Ayrıca kullanım maliyetleri de sahipleri tarafından yüksek puan almış.

Yedinci sıradaki Peugeot (yüzde 85,90) tasarım odaklı yaklaşımıyla beğenilmiş, direksiyon ve yol tutuş puanları yüksek çıkmış; ancak multimedya sistemlerinin kullanımı sahipleri pek memnun etmemiş.

Sekizinci sıradaki Jeep (yüzde 85,68) sürüş konforu ve motor performansıyla iyi not almış, buna karşılık güvenilirlik ve fiyat-performans konusunda soru işaretleri sürüyor.

Dokuzuncu sıradaki Renault (yüzde 85,59) tam da bütçelerin zorlandığı bir dönemde en çok düşük kullanım maliyetiyle övülmüş. Google altyapılı multimedya sistemi de sahipler arasında özellikle popüler çıkmış; ancak sessizlik ve aktarma organlarının yumuşaklığı konusunda eleştiriler var.

İlk 10'u yüzde 85,44 ile Land Rover kapatıyor: iç mekân kalitesi ve tasarımı öne çıkarken, yakıt tüketimi ve güvenilirlik puanlarının düşüklüğü markayı daha yukarı taşımaya yetmemiş.