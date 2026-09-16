Zirve İsim Şaşırtmadı: 100 Bin Sürücü En İyi Otomobil Markasını Seçti
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Otomobil markaları hakkında en güvenilir yorumu kim yapar? Elbette, o arabayı her gün kullanan sahibi.
İngiltere'de her yıl düzenlenen Driver Power anketinde bu yıl, 100 binden fazla araç sahibi kendi markasını güvenilirlikten fiyat-performansa, kullanışlılıktan güvenliğe ve sürüş keyfine kadar pek çok başlıkta puanladı. Sonuçta 30 markalık bir sıralama çıktı ve bazı isimlerin yeri hiç beklendiği gibi değil. Zirvede Mercedes var, listenin alt sıralarında ise Toyota, Volkswagen ve Dacia gibi çok tanıdık markalar yer alıyor.
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En İyi Otomobil Markasını Sürücüler Seçti
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Altıncı Sıradaki Vauxhall Aslında Opel
Listenin devamında, oldukça popüler markalar yer alıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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