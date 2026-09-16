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Zirve İsim Şaşırtmadı: 100 Bin Sürücü En İyi Otomobil Markasını Seçti

Zirve İsim Şaşırtmadı: 100 Bin Sürücü En İyi Otomobil Markasını Seçti

otomobil
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.09.2026 - 08:45
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Otomobil markaları hakkında en güvenilir yorumu kim yapar? Elbette, o arabayı her gün kullanan sahibi. 

İngiltere'de her yıl düzenlenen Driver Power anketinde bu yıl, 100 binden fazla araç sahibi kendi markasını güvenilirlikten fiyat-performansa, kullanışlılıktan güvenliğe ve sürüş keyfine kadar pek çok başlıkta puanladı. Sonuçta 30 markalık bir sıralama çıktı ve bazı isimlerin yeri hiç beklendiği gibi değil. Zirvede Mercedes var, listenin alt sıralarında ise Toyota, Volkswagen ve Dacia gibi çok tanıdık markalar yer alıyor.

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En İyi Otomobil Markasını Sürücüler Seçti

En İyi Otomobil Markasını Sürücüler Seçti

Listenin zirvesinde yüzde 88,96 ile Mercedes yer alıyor. Mercedes, tam altı farklı kategoride birinciliğe yerleşti. Sahipleri iç mekân kalitesini, yol tutuşundaki sakinliği ve araç içi teknolojiyi öne çıkardı. Tek ciddi şikâyet ise yüksek kullanım maliyeti. 

İkinci sırada yüzde 87,17 ile Alfa Romeo yer alıyor. İtalyan markası çarpıcı tasarımı ve sürüş keyfiyle öne çıkıyor. Bu puanların, markanın yıllardır peşini bırakmayan üretim kalitesi ve masraf eleştirilerini dengelediğini gösteriyor.

Podyumun son basamağında yüzde 86,91 ile Tesla duruyor. Tesla, aktarma organlarında tam puan, multimedya sisteminde de yüksek puan aldı. Sahiplerin hız, sadelik ve teknoloji odaklı deneyimi sevdikleri ancak tasarım ve işçilik konusunda fikir ayrılığı yaşadıkları görülüyor.

Dördüncü sıradaki Lexus (yüzde 86,71) kalite ve güvenilirlikle övülüyor, iç mekân konforu ve kullanışlılıkta yüksek puan alıyor. Ancak kimi sahipler sakin sürüş karakterini 'fazla durgun' buluyor.

Altıncı Sıradaki Vauxhall Aslında Opel

Altıncı Sıradaki Vauxhall Aslında Opel

Altıncı sıradaki Vauxhall, Türkiye'de tanıdık gelmeyebilir; çünkü bu marka Opel'in İngiltere'deki adı ve modelleri büyük ölçüde ortak. Yüzde 85,94 ile listeye giren marka fiyat-performans ve sürüş konforunda öne çıkmış, hiçbir başlıkta ciddi bir zayıflık göstermemiş. Ayrıca kullanım maliyetleri de sahipleri tarafından yüksek puan almış. 

Yedinci sıradaki Peugeot (yüzde 85,90) tasarım odaklı yaklaşımıyla beğenilmiş, direksiyon ve yol tutuş puanları yüksek çıkmış; ancak multimedya sistemlerinin kullanımı sahipleri pek memnun etmemiş. 

Sekizinci sıradaki Jeep (yüzde 85,68) sürüş konforu ve motor performansıyla iyi not almış, buna karşılık güvenilirlik ve fiyat-performans konusunda soru işaretleri sürüyor.

Dokuzuncu sıradaki Renault (yüzde 85,59) tam da bütçelerin zorlandığı bir dönemde en çok düşük kullanım maliyetiyle övülmüş. Google altyapılı multimedya sistemi de sahipler arasında özellikle popüler çıkmış; ancak sessizlik ve aktarma organlarının yumuşaklığı konusunda eleştiriler var. 

İlk 10'u yüzde 85,44 ile Land Rover kapatıyor: iç mekân kalitesi ve tasarımı öne çıkarken, yakıt tüketimi ve güvenilirlik puanlarının düşüklüğü markayı daha yukarı taşımaya yetmemiş.

Listenin devamında, oldukça popüler markalar yer alıyor.

Listenin devamında, oldukça popüler markalar yer alıyor.

İlk onun ardından sıralama şu şekilde:

Ancak bu anketin İngiltere'de, İngiliz araç sahipleriyle yapıldığını belirtelim. Puanlar o ülkedeki modelleri, servis ağını, yedek parça fiyatlarını ve yakıt maliyetlerini yansıtıyor. Türkiye'deki fiyat, vergi ve servis koşulları bambaşka olduğu için sıralamayı doğrudan buraya taşımak doğru olmaz.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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