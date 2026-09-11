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Yaşam
161 Elektrikli Otomobil Değerlendirildi: Zirvedeki Otomobil Belli Oldu!

161 Elektrikli Otomobil Değerlendirildi: Zirvedeki Otomobil Belli Oldu!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 13:02
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Elektrikli otomobil pazarı her geçen gün büyüyor! İngiltere’de satışta bulunan 161 farklı elektrikli otomobil kapsamlı bir araştırmayla mercek altına alındı. Auto Express tarafından gerçekleştirilen araştırmada uzman yol testçileri, tüm modelleri özellikleri ve sundukları deneyim üzerinden sıralama yaptı. Zirvenin sahibi Nissan oldu. Peki, en iyi elektrikli otomobiller hangileri? 

İşte detaylar.

Kaynak

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Zirvenin Sahibi Nissan Leaf Oldu

Zirvenin Sahibi Nissan Leaf Oldu

Araştırmada birinci sıraya Nissan Leaf yerleşti. Üçüncü nesliyle tamamen yenilenen model, önceki hatchback tasarımından fastback gövdeye geçerken sürüş konforu, kullanım kolaylığı ve teknolojisiyle öne çıktı.

Auto Express, Leaf’in geniş ekranlı iç mekanını, Google destekli multimedya sistemini, sessiz ve konforlu sürüşünü ve aile kullanımına uygun alanını öne çıkardı. 

Modelin daha büyük bataryalı versiyonunda menzil 386 mile, yani yaklaşık 621 kilometreye kadar çıkıyor. 105 kW hızlı şarj desteğiyle batarya yüzde 10’dan 80’e yaklaşık 35 dakikada ulaşabiliyor.

İlk Üçte Hangi Modeller Var?

İlk Üçte Hangi Modeller Var?

Nissan Leaf’in ardından ikinci sırada BMW iX3, üçüncü sırada ise Skoda Elroq yer aldı. BMW iX3 özellikle yüksek menzili, hızlı şarj kapasitesi ve premium sürüş deneyimiyle dikkat çekerken, Skoda Elroq ise fiyat, geniş iç mekan, konfor ve kullanışlılık dengesiyle ilk üçe girdi.

İşte 161 Otomobil Arasındaki İlk 50

İşte 161 Otomobil Arasındaki İlk 50

Auto Express’in 161 elektrikli otomobil için hazırladığı sıralamanın ilk 50'si şöyle:

  • 1. Nissan Leaf

  • 2. BMW iX3

  • 3. Skoda Elroq

  • 4. Cupra Raval

  • 5. Mercedes-Benz CLA

  • 6. Kia PV5

  • 7. Volvo EX60

  • 8. Tesla Model 3

  • 9. Renault 4 E-Tech

  • 10. Kia EV3

  • 11. Renault 5 E-Tech

  • 12. Tesla Model Y

  • 13. Renault Twingo

  • 14. Audi A6 e-tron

  • 15. Nissan Micra

  • 16. Kia EV2

  • 17. Honda Super-N

  • 18. Skoda Enyaq

  • 19. MG4 Urban

  • 20. Hyundai Ioniq 5

  • 21. Mercedes-Benz C-Class Electric

  • 22. Kia EV4

  • 23. Volkswagen ID.7

  • 24. Fiat Grande Panda

  • 25. Renault Scenic E-Tech

  • 26. Porsche Taycan

  • 27. Cupra Born

  • 28. Citroen e-C5 Aircross

  • 29. Mercedes-Benz GLB

  • 30. BMW iX

  • 31. BMW i5

  • 32. Mercedes-Benz GLC

  • 33. Hyundai Ioniq 6

  • 34. Ford Puma Gen-E

  • 35. Polestar 5

  • 36. Toyota C-HR+

  • 37. Citroen e-C3 Aircross

  • 38. Kia EV9

  • 39. Porsche Cayenne Electric

  • 40. Alpine A290

  • 41. MG4

  • 42. Peugeot E-5008

  • 43. Ford Explorer

  • 44. Audi e-tron GT

  • 45. BMW i4

  • 46. Volkswagen ID.3 Neo

  • 47. Polestar 4

  • 48. Citroen e-C3

  • 49. Porsche Macan Electric

  • 50. Volvo EX30

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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