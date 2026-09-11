161 Elektrikli Otomobil Değerlendirildi: Zirvedeki Otomobil Belli Oldu!

Elektrikli otomobil pazarı her geçen gün büyüyor! İngiltere’de satışta bulunan 161 farklı elektrikli otomobil kapsamlı bir araştırmayla mercek altına alındı. Auto Express tarafından gerçekleştirilen araştırmada uzman yol testçileri, tüm modelleri özellikleri ve sundukları deneyim üzerinden sıralama yaptı. Zirvenin sahibi Nissan oldu. Peki, en iyi elektrikli otomobiller hangileri?

İşte detaylar.

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