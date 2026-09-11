161 Elektrikli Otomobil Değerlendirildi: Zirvedeki Otomobil Belli Oldu!
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Elektrikli otomobil pazarı her geçen gün büyüyor! İngiltere’de satışta bulunan 161 farklı elektrikli otomobil kapsamlı bir araştırmayla mercek altına alındı. Auto Express tarafından gerçekleştirilen araştırmada uzman yol testçileri, tüm modelleri özellikleri ve sundukları deneyim üzerinden sıralama yaptı. Zirvenin sahibi Nissan oldu. Peki, en iyi elektrikli otomobiller hangileri?
İşte detaylar.
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Zirvenin Sahibi Nissan Leaf Oldu
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İlk Üçte Hangi Modeller Var?
İşte 161 Otomobil Arasındaki İlk 50
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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