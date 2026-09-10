Land Rover Fiyat Listesi Eylül 2026! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Arazi kabiliyetini üst düzey İngiliz lüksüyle birleştiren Land Rover, Eylül 2026 perakende fiyat listesini duyurdu. Zarafet ve prestijin simgesi Range Rover ailesi (Range Rover, Sport, Velar, Evoque) ile efsanevi off-road mirasını modern çağa taşıyan Defender ve çok yönlü aile SUV'u Discovery modelleri, sonbaharın ilk ayında güncellenen etiketleriyle yola çıkmaya hazır.

Peki Range Rover, Velar, Evoque, Discovery ve Defender modellerinin Eylül 2026 fiyatları ne kadar oldu? İşte Land Rover’ın güncel satış fiyatları.