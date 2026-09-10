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Land Rover Fiyat Listesi Eylül 2026! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Land Rover Fiyat Listesi Eylül 2026! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 17:00
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Arazi kabiliyetini üst düzey İngiliz lüksüyle birleştiren Land Rover, Eylül 2026 perakende fiyat listesini duyurdu. Zarafet ve prestijin simgesi Range Rover ailesi (Range Rover, Sport, Velar, Evoque) ile efsanevi off-road mirasını modern çağa taşıyan Defender ve çok yönlü aile SUV'u Discovery modelleri, sonbaharın ilk ayında güncellenen etiketleriyle yola çıkmaya hazır.

Peki Range Rover, Velar, Evoque, Discovery ve Defender modellerinin Eylül 2026 fiyatları ne kadar oldu? İşte Land Rover’ın güncel satış fiyatları.

Kaynak: https://www.landrover.com.tr/
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Eylül 2026 Land Rover Güncel Fiyat Listesi

Eylül 2026 Land Rover Güncel Fiyat Listesi

JLR (Jaguar Land Rover) grubunun ikonik arazi markası Land Rover, Eylül 2026 itibarıyla geçerli tavsiye edilen perakende satış fiyatlarını yayınladı. Terrain Response arazi yönetim sistemleri, sofistike kabin detayları ve güçlü motor seçenekleriyle ayrışan model gamı, yeni ay etiketleriyle satışta.

Aşağıda paylaşılan fiyatlar başlangıç seviyesi tavsiye edilen liste fiyatlarıdır. Nihai anahtar teslim tutarları ise kişiselleştirilmiş SV/Autobiography donanım paketlerine, Eylül ayına özel finansman seçeneklerine ve bayi stoklarına göre değişkenlik gösterebilir.

Range Rover Fiyat Listesi Eylül 2026

Range Rover Fiyat Listesi Eylül 2026

Range Rover Standart Wheelbase Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • SIGNATURE - 28.015.406 TL 

  • SIGNATURE PLUS - 29.513.713 TL 

  • AUTOBIOGRAPHY - 34.118.802 TL 

Range Rover Standart Wheelbase Benzin - Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 34.184.904 TL 

Range Rover Standart Wheelbase Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 37.283.715 TL 

  • SV BLACK - 49.093.897 TL 

Range Rover Long Wheelbase Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 35.352.702 TL 

  • AUTOBIOGRAPHY 7-KOLTUK - 34.427.277 TL 

Range Rover Long Wheelbase Benzin - Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 34.669.650 TL 

Range Rover Long Wheelbase Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 38.561.683 TL

Range Rover Sport Fiyat Listesi Eylül 2026

Range Rover Sport Fiyat Listesi Eylül 2026

Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC SE - 22.022.180 TL 

  • DYNAMIC HSE - 24.159.470 TL

  • AUTOBIOGRAPHY - 25.195.064 TL

Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • SV BLACK - 40.148.125 TL

Range Rover Velar Fiyat Listesi Eylül 2026

Range Rover Velar Fiyat Listesi Eylül 2026

  • S 1.997 cc - 204 bg - 11.432.171 TL

  • DYNAMIC SE 1.997 cc - 204 bg - 12.708.258 TL

Range Rover Evoque Fiyat Listesi Eylül 2026

Range Rover Evoque Fiyat Listesi Eylül 2026

  • S 1.498 cc - 160 bg - 6.877.916 TL 

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 160 bg - 7.281.412 TL

Plug-In Hybrid Fiyat Listesi

  • S 1.498 cc - 269 bg - 8.199.951 TL

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 269 bg - 8.681.943 TL

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Land Rover Discovery Fiyat Listesi Eylül 2026

Land Rover Discovery Fiyat Listesi Eylül 2026

Discovery Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC SE 2.997 cc - 350 bg - 17.284.887 TL 

  • DYNAMIC HSE 2.997 cc - 350 bg - 18.915.397 TL

Land Rover Discovery Sport Fiyat Listesi Eylül 2026

Land Rover Discovery Sport Fiyat Listesi Eylül 2026

  • DYNAMIC S 1.498 cc - 269 bg - 8.412.027 TL

  • LANDMARK 1.498 cc - 269 bg - 9.073.045 TL

Land Rover Defender Fiyat Listesi Eylül 2026

Land Rover Defender Fiyat Listesi Eylül 2026

Defender 110 - Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • ULTIMATE 2.997 cc - 200 bg - 14.398.444 TL

Defender 110 - Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • OCTA 4.395 cc - 635 bg - 35.344.730 TL 

  • OCTA EDITION ONE 4.395 cc - 635 bg - 37.790.496 TL 

Defender 130 - Dizel Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • X-DYNAMIC HSE 2.997 cc - 350 bg - 21.140.823 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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