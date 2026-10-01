Taşacak Bu Deniz'de Yüksel Baltacı Türkülerini Seslendirecek İlk Ünlü İsim Ortaya Çıktı

Duyurunun altına gelen yorumlardan biri kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, dizinin paylaşımına 'Ula bu cuma acaba misafir sanatçı kimdur?' yazarak karşılık verdi.

Karadeniz ağzıyla yazılan bu esprili soru, sürpriz konuğun kim olduğunu ele verdi. Göçer, böylece Taşacak Bu Deniz'e konuk olacağını dolaylı yoldan duyurmuş oldu.

Sanatçının yorumu, dizinin takipçileri için yeni sezona dair ilk ipucu oldu. Peki Ferhat Göçer hangi türküyü seslendirecek? Bu sorunun yanıtı henüz paylaşılmadı.