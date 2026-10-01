Taşacak Bu Deniz'de Yüksel Baltacı Türkülerini Seslendirecek İlk Ünlü İsim Ortaya Çıktı
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Taşacak Bu Deniz, yeni sezonda Yüksel Baltacı türkülerini ünlü sanatçıların sesinden dinleteceğini açıkladı ve ilk konuğun adını bir gün sonraya sakladı. Ancak sürprizi bozan bizzat konuğun kendisi oldu. Ünlü sanatçı, dizinin paylaşımının altına Karadeniz şivesiyle 'Ula bu cuma acaba misafir sanatçı kimdur?' yazınca kim olduğu ortaya çıktı. Dizi 2 Ekim Cuma akşamı 2. sezonuyla TRT 1'e dönüyor.
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Taşacak Bu Deniz, yeni sezonda Yüksel Baltacı türkülerini ünlü sanatçıların sesinden dinletecek.
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Ferhat Göçer, dizinin "yarını bekleyin" notuna Karadeniz şivesiyle yanıt verdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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