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Taşacak Bu Deniz'de Yüksel Baltacı Türkülerini Seslendirecek İlk Ünlü İsim Ortaya Çıktı

Taşacak Bu Deniz'de Yüksel Baltacı Türkülerini Seslendirecek İlk Ünlü İsim Ortaya Çıktı

yerli dizi Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
01.10.2026 - 16:36
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Taşacak Bu Deniz, yeni sezonda Yüksel Baltacı türkülerini ünlü sanatçıların sesinden dinleteceğini açıkladı ve ilk konuğun adını bir gün sonraya sakladı. Ancak sürprizi bozan bizzat konuğun kendisi oldu. Ünlü sanatçı, dizinin paylaşımının altına Karadeniz şivesiyle 'Ula bu cuma acaba misafir sanatçı kimdur?' yazınca kim olduğu ortaya çıktı. Dizi 2 Ekim Cuma akşamı 2. sezonuyla TRT 1'e dönüyor.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Taşacak Bu Deniz, yeni sezonda Yüksel Baltacı türkülerini ünlü sanatçıların sesinden dinletecek.

Taşacak Bu Deniz, yeni sezonda Yüksel Baltacı türkülerini ünlü sanatçıların sesinden dinletecek.

Dizinin resmi sosyal medya hesabı, yeni sezonla ilgili dikkat çekici bir gelişmeyi paylaştı. Yapılan duyuruda, dizinin müziklerini imzalayan Yüksel Baltacı'nın türkülerinin yeni sezonda ünlü sanatçıların yorumlarıyla ekrana geleceği açıklandı.

Paylaşım 'İlk konuğumuz için yarını bekleyin' notuyla son buldu. Yani isim, merak uyandırmak için bilerek bir gün sonraya bırakılmıştı.

İlk sezondan bu yana Karadeniz ezgileriyle öne çıkan dizide Baltacı'nın türküleri, hikâyenin ayrılmaz bir parçası olarak görülüyor. Dizinin adıyla aynı sözleri taşıyan 'Ha Bu Deniz Taşacak' türküsü de Baltacı'nın repertuvarında yer alıyor.

Ferhat Göçer, dizinin "yarını bekleyin" notuna Karadeniz şivesiyle yanıt verdi.

Ferhat Göçer, dizinin "yarını bekleyin" notuna Karadeniz şivesiyle yanıt verdi.

Duyurunun altına gelen yorumlardan biri kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, dizinin paylaşımına 'Ula bu cuma acaba misafir sanatçı kimdur?' yazarak karşılık verdi.

Karadeniz ağzıyla yazılan bu esprili soru, sürpriz konuğun kim olduğunu ele verdi. Göçer, böylece Taşacak Bu Deniz'e konuk olacağını dolaylı yoldan duyurmuş oldu.

Sanatçının yorumu, dizinin takipçileri için yeni sezona dair ilk ipucu oldu. Peki Ferhat Göçer hangi türküyü seslendirecek? Bu sorunun yanıtı henüz paylaşılmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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