Taşacak Bu Deniz'in 2. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu, İlk Fragman Geldi

İlk sezon, Timur Volkov'un Adil'i imkânsız bir seçimle baş başa bırakmasıyla sona ermişti. Adil, sevdiklerinden hangisini kurtaracağına karar vermek zorundaydı. Yeni fragman da tam bu noktadan açılıyor.

Fragmanın en çarpıcı sahnelerinden biri, Burak Yörük'ün canlandırdığı Oruç'un boğulma anı oldu. Oruç'un sulara gömüldüğü kareler seyircilerin gözünden kaçmadı ve karakterin akıbeti şimdiden merak konusu oldu.

Adil ise Esme ile Eleni arasında kalıyor. Elleri ve ağızları bağlanan Esme, Eleni ve Fadime'nin gözyaşları arasında Adil'in kimi kurtaracağına karar veremediği anlar, fragmanın en duygusal bölümü oldu.

Şirin Furtuna'nın 'Kulların merhamet etmedi. Sen et ya Rabbim' duasıyla yükselen sahneler, yeni sezonun sert bir açılış yapacağının işareti oldu.