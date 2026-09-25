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Taşacak Bu Deniz'in 2. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu, İlk Fragman Geldi

Taşacak Bu Deniz'in 2. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu, İlk Fragman Geldi

TRT yerli dizi Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.09.2026 - 20:34
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TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, 2. sezonuyla 2 Ekim Cuma günü ekrana dönüyor. Yayın tarihini de duyuran ilk fragmanda Oruç'un boğulma anı ve Esme ile Eleni arasında kalan Adil'in çaresizliği dikkat çekti. Yeni sezonla kadroya katılan karakterler de fragmanda ilk kez göründü.

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Taşacak Bu Deniz, 2 Ekim Cuma günü 2. sezonuyla TRT 1'e dönüyor.

Taşacak Bu Deniz, 2 Ekim Cuma günü 2. sezonuyla TRT 1'e dönüyor.

TRT 1'in Trabzon'da çekilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı. Tarihli fragmanla birlikte dizinin ne zaman ekrana geleceği de netleşti.

Günlerdir konuşulan 2 Ekim iddiası böylece resmiyet kazandı. Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı dizi, yeni sezonuyla 2 Ekim Cuma akşamı yeniden seyirciyle buluşacak.

Kan davasıyla birbirinden kopan Koçari ve Furtuna ailelerinin hikâyesini anlatan dizi, ilk sezonunda cuma akşamlarının en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştu. 'Bıraktığımız yerdeler. Peki her şey bıraktığımız gibi mi?' sorusuyla duyurulan fragman, ilk sezonun finalinde yarım kalan hikâyeyi kaldığı yerden alıyor.

Fragmanda Oruç'un boğulma anı ve Esme ile Eleni arasında kalan Adil'in çaresizliği dikkat çekti.

Fragmanda Oruç'un boğulma anı ve Esme ile Eleni arasında kalan Adil'in çaresizliği dikkat çekti.

İlk sezon, Timur Volkov'un Adil'i imkânsız bir seçimle baş başa bırakmasıyla sona ermişti. Adil, sevdiklerinden hangisini kurtaracağına karar vermek zorundaydı. Yeni fragman da tam bu noktadan açılıyor.

Fragmanın en çarpıcı sahnelerinden biri, Burak Yörük'ün canlandırdığı Oruç'un boğulma anı oldu. Oruç'un sulara gömüldüğü kareler seyircilerin gözünden kaçmadı ve karakterin akıbeti şimdiden merak konusu oldu.

Adil ise Esme ile Eleni arasında kalıyor. Elleri ve ağızları bağlanan Esme, Eleni ve Fadime'nin gözyaşları arasında Adil'in kimi kurtaracağına karar veremediği anlar, fragmanın en duygusal bölümü oldu.

Şirin Furtuna'nın 'Kulların merhamet etmedi. Sen et ya Rabbim' duasıyla yükselen sahneler, yeni sezonun sert bir açılış yapacağının işareti oldu.

Yeni sezonla kadroya katılan Emriye Hala ile Cengiz Volkov da fragmanda ilk kez göründü.

Yeni sezonla kadroya katılan Emriye Hala ile Cengiz Volkov da fragmanda ilk kez göründü.

Fragmanda 2. sezonun yeni karakterlerinden ikisi de seyirciyle ilk kez buluştu: Ayla Baki'nin canlandırdığı Emriye Varoğlu ve Ali Önsöz'ün hayat verdiği Cengiz Volkov.

Adil'in halası ve süt annesi olan Emriye, yıllar önce Koçari'den ayrılıp yaylaya yerleşmiş, sözüne karşı gelinmesi kolay olmayan bir Karadeniz kadını. Adil'in Esme'yle evliliğine karşı çıkan Emriye Hala, Koçari ailesinde dengeleri değiştirecek.

Timur Volkov'un Londra'da eğitim görmüş avukat oğlu Cengiz Volkov ise silahı kurşun değil zekâsı olan bir karakter olarak tanıtılıyor. Şerif'in yanında yer alacak Cengiz, Esme ile Adil'e karşı yeni bir cephe açacak.

İşte Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon ilk fragmanı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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