Taşacak Bu Deniz'in 2. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu, İlk Fragman Geldi
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TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, 2. sezonuyla 2 Ekim Cuma günü ekrana dönüyor. Yayın tarihini de duyuran ilk fragmanda Oruç'un boğulma anı ve Esme ile Eleni arasında kalan Adil'in çaresizliği dikkat çekti. Yeni sezonla kadroya katılan karakterler de fragmanda ilk kez göründü.
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Taşacak Bu Deniz, 2 Ekim Cuma günü 2. sezonuyla TRT 1'e dönüyor.
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Fragmanda Oruç'un boğulma anı ve Esme ile Eleni arasında kalan Adil'in çaresizliği dikkat çekti.
Yeni sezonla kadroya katılan Emriye Hala ile Cengiz Volkov da fragmanda ilk kez göründü.
İşte Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon ilk fragmanı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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