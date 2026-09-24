Geçen Sezondan Beri Adı Anılan Fatih Furtuna Taşacak Bu Deniz'e Ne Zaman Gelecek?
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Taşacak Bu Deniz'in yeni sezon afişlerinde Adil ile Esme'nin yanına yeni isimler eklendi ama bir karakter yine ortada yoktu. Geçen sezondan beri adı anılan Fatih için Birsen Altuntaş'tan kısa ama dikkat çekici bir paylaşım geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon afişlerinde Adil'in halası ve süt annesi Emriye yer aldı, Fatih ise yine görünmedi.
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Oruç ile İso'nun kardeşi Fatih'in adı ilk kez 24. bölüm fragmanında duyulmuştu.
Birsen Altuntaş, Fatih karakteri için "O sonra gelecek" dedi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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