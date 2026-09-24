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Geçen Sezondan Beri Adı Anılan Fatih Furtuna Taşacak Bu Deniz'e Ne Zaman Gelecek?

Geçen Sezondan Beri Adı Anılan Fatih Furtuna Taşacak Bu Deniz'e Ne Zaman Gelecek?

yerli dizi Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.09.2026 - 17:05
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Taşacak Bu Deniz'in yeni sezon afişlerinde Adil ile Esme'nin yanına yeni isimler eklendi ama bir karakter yine ortada yoktu. Geçen sezondan beri adı anılan Fatih için Birsen Altuntaş'tan kısa ama dikkat çekici bir paylaşım geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon afişlerinde Adil'in halası ve süt annesi Emriye yer aldı, Fatih ise yine görünmedi.

Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon afişlerinde Adil'in halası ve süt annesi Emriye yer aldı, Fatih ise yine görünmedi.

TRT 1'in sevilen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, 2. sezonu için geri sayıma geçti ve merakla beklenen afişler peş peşe yayımlandı. Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal'ın başrollerini paylaştığı dizinin toplu afişinde kalabalık kadro aynı karede buluştu.

Afişte yeni sezonun en çok konuşulan isimlerinden Emriye Hala da yer aldı. Yıllardır yaylada yaşayan ve Koçari ailesi üzerinde sözü geçen Emriye Varoğlu'yu, 1994'ten bu yana Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Ayla Baki canlandırıyor. Emriye'nin Esme'yi aileye yakıştırmadığı ve Adil ile evliliğine karşı çıkacağı konuşuluyor.

Yeni sezonda Emriye'nin yanı sıra Buse Sinem İren'in hayat verdiği Huriye ve Ali Önsöz'ün canlandırdığı Cengiz Volkov da seyirci karşısına çıkacak. Ancak geçtiğimiz sezondan beri adı anılan Fatih Furtuna'nın afişlerde yine görünmemesi dikkat çekti.

Oruç ile İso'nun kardeşi Fatih'in adı ilk kez 24. bölüm fragmanında duyulmuştu.

Oruç ile İso'nun kardeşi Fatih'in adı ilk kez 24. bölüm fragmanında duyulmuştu.

Fatih Furtuna, Zarife'nin oğlu ve Oruç ile İso'nun kardeşi olarak biliniyor. Sonraki bölümlerde Şerif'in destekçisi olarak anılan Fatih'in yüzü ise hiç gösterilmedi. Bugüne kadar yalnızca adıyla var olan karakter, izleyicilerin en çok merak ettiği sırlardan biri haline geldi.

Üstelik rolü kimin üstleneceği de netleşmedi. Sosyal medyada Eren Vurdem, Burak Tozkoparan, Anıl Tetik ve Ali Burak Ceylan gibi isimler konuşuldu. Eren Vurdem'in dizi hayranlarıyla etkileşimi, rolü onun alacağı yorumlarına yol açmıştı.

Birsen Altuntaş, Fatih karakteri için "O sonra gelecek" dedi.

Birsen Altuntaş, Fatih karakteri için "O sonra gelecek" dedi.

Afişlerin ardından gözler yeniden Fatih'e çevrilince gazeteci Birsen Altuntaş sessiz kalmadı. Altuntaş, X hesabından yaptığı paylaşımda Fatih için kısa ama dikkat çekici bir not düştü: 'O sonra gelecek.' Altuntaş nisan ayında da Fatih rolüne dair iddialara yanıt vermişti. O zaman oyuncunun henüz belirlenmediğini, netleştiğinde duyuracağını söylemişti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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