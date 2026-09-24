Geçen Sezondan Beri Adı Anılan Fatih Furtuna Taşacak Bu Deniz'e Ne Zaman Gelecek?

TRT 1'in sevilen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, 2. sezonu için geri sayıma geçti ve merakla beklenen afişler peş peşe yayımlandı. Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal'ın başrollerini paylaştığı dizinin toplu afişinde kalabalık kadro aynı karede buluştu.

Afişte yeni sezonun en çok konuşulan isimlerinden Emriye Hala da yer aldı. Yıllardır yaylada yaşayan ve Koçari ailesi üzerinde sözü geçen Emriye Varoğlu'yu, 1994'ten bu yana Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Ayla Baki canlandırıyor. Emriye'nin Esme'yi aileye yakıştırmadığı ve Adil ile evliliğine karşı çıkacağı konuşuluyor.

Yeni sezonda Emriye'nin yanı sıra Buse Sinem İren'in hayat verdiği Huriye ve Ali Önsöz'ün canlandırdığı Cengiz Volkov da seyirci karşısına çıkacak. Ancak geçtiğimiz sezondan beri adı anılan Fatih Furtuna'nın afişlerde yine görünmemesi dikkat çekti.