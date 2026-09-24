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Havuçlu Tarçınlı Meşhur Keke X Kullanıcılarından Kısa İsim Önerileri Gecikmedi

Havuçlu Tarçınlı Meşhur Keke X Kullanıcılarından Kısa İsim Önerileri Gecikmedi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.09.2026 - 17:12
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Sonbahar geldi, fırınlar yeniden havuçlu keklerle dolmaya başladı. Ama bu kekin küçük bir sorunu var: adını söylemek neredeyse tarifini okumak kadar uzun sürüyor. 23 Eylül'de bir X kullanıcısı da tam bu dertten yakınıp havuçlu tarçınlı cevizli kek için herkesin kullanabileceği kısa bir isim istedi. Çağrı kısa sürede yüzlerce yanıt topladı. Malzemelerin baş harflerinden türetilen Hatice ve HaTCe açık ara öne geçerken havaların soğumasıyla birlikte kış keki ve sonbahar keki diyenler de azımsanmayacak kadar çoktu. Issız Adam'daki meşhur tarif sahnesini hatırlayanlar ise bu kekin zaten bir adı olduğunda ısrar etti.

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İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
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En çok destek gören öneri, havuç, tarçın ve cevizin baş harflerinden türetilen isim oldu

En çok destek gören öneri, havuç, tarçın ve cevizin baş harflerinden türetilen isim oldu
twitter.com

Bir kullanıcı haklı bir soru sordu: Sütlü Nuriye varsa Hatice neden olmasın?

Bir kullanıcı haklı bir soru sordu: Sütlü Nuriye varsa Hatice neden olmasın?
twitter.com

Bir başkası ismi hemen cümle içinde kullanıp test etti

Bir başkası ismi hemen cümle içinde kullanıp test etti
twitter.com

Biri de HTCK kısaltmasının neden işe yaramayacağını açıkladı

Biri de HTCK kısaltmasının neden işe yaramayacağını açıkladı
twitter.com
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Issız Adam'ı izleyenlere göre bu kekin zaten bir adı var

Issız Adam'ı izleyenlere göre bu kekin zaten bir adı var
twitter.com

Bir takipçi, Ada'nın Alper'e yazdığı o meşhur cümleyi yanıt olarak bıraktı

Bir takipçi, Ada'nın Alper'e yazdığı o meşhur cümleyi yanıt olarak bıraktı
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Havalar soğudukça kış keki diyenlerin sayısı da artıyor

Havalar soğudukça kış keki diyenlerin sayısı da artıyor
twitter.com

Bir kullanıcıya göre içinde tarçın olan her şey sonbahar demek

Bir kullanıcıya göre içinde tarçın olan her şey sonbahar demek
twitter.com

Bir kullanıcı, havuç olan yerde tarçınla cevizin de olmasını anayasa maddelerine benzetti

Bir kullanıcı, havuç olan yerde tarçınla cevizin de olmasını anayasa maddelerine benzetti
twitter.com
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Biri de ismi yerli markaların kısaltma geleneğine göre türetti

Biri de ismi yerli markaların kısaltma geleneğine göre türetti
twitter.com

Bir kullanıcıdan İtalyan esintili bir öneri geldi

Bir kullanıcıdan İtalyan esintili bir öneri geldi
twitter.com

Kekin rengine bakıp isim koyan da oldu

Kekin rengine bakıp isim koyan da oldu
twitter.com

Üç malzemeyi futbola bağlayan bir takipçi de vardı

Üç malzemeyi futbola bağlayan bir takipçi de vardı
twitter.com

Bir kullanıcı ismi kısaltmak yerine uzatmayı seçti

Bir kullanıcı ismi kısaltmak yerine uzatmayı seçti
twitter.com
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Bu keki hiç sevmeyen biri de fikrini esirgemedi

Bu keki hiç sevmeyen biri de fikrini esirgemedi
twitter.com

Bir başkasına göre isim bulunsa bile sonuç değişmeyecek

Bir başkasına göre isim bulunsa bile sonuç değişmeyecek
twitter.com

Bir kullanıcı aynı derdi kremalı mantarlı tavuklu makarna için de yaşadığını söyledi

Bir kullanıcı aynı derdi kremalı mantarlı tavuklu makarna için de yaşadığını söyledi
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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