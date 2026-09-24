Havuçlu Tarçınlı Meşhur Keke X Kullanıcılarından Kısa İsim Önerileri Gecikmedi
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Sonbahar geldi, fırınlar yeniden havuçlu keklerle dolmaya başladı. Ama bu kekin küçük bir sorunu var: adını söylemek neredeyse tarifini okumak kadar uzun sürüyor. 23 Eylül'de bir X kullanıcısı da tam bu dertten yakınıp havuçlu tarçınlı cevizli kek için herkesin kullanabileceği kısa bir isim istedi. Çağrı kısa sürede yüzlerce yanıt topladı. Malzemelerin baş harflerinden türetilen Hatice ve HaTCe açık ara öne geçerken havaların soğumasıyla birlikte kış keki ve sonbahar keki diyenler de azımsanmayacak kadar çoktu. Issız Adam'daki meşhur tarif sahnesini hatırlayanlar ise bu kekin zaten bir adı olduğunda ısrar etti.
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İlk paylaşım şöyleydi:
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En çok destek gören öneri, havuç, tarçın ve cevizin baş harflerinden türetilen isim oldu
Bir kullanıcı haklı bir soru sordu: Sütlü Nuriye varsa Hatice neden olmasın?
Bir başkası ismi hemen cümle içinde kullanıp test etti
Biri de HTCK kısaltmasının neden işe yaramayacağını açıkladı
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Issız Adam'ı izleyenlere göre bu kekin zaten bir adı var
Bir takipçi, Ada'nın Alper'e yazdığı o meşhur cümleyi yanıt olarak bıraktı
Havalar soğudukça kış keki diyenlerin sayısı da artıyor
Bir kullanıcıya göre içinde tarçın olan her şey sonbahar demek
Bir kullanıcı, havuç olan yerde tarçınla cevizin de olmasını anayasa maddelerine benzetti
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Biri de ismi yerli markaların kısaltma geleneğine göre türetti
Bir kullanıcıdan İtalyan esintili bir öneri geldi
Kekin rengine bakıp isim koyan da oldu
Üç malzemeyi futbola bağlayan bir takipçi de vardı
Bir kullanıcı ismi kısaltmak yerine uzatmayı seçti
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Bu keki hiç sevmeyen biri de fikrini esirgemedi
Bir başkasına göre isim bulunsa bile sonuç değişmeyecek
Bir kullanıcı aynı derdi kremalı mantarlı tavuklu makarna için de yaşadığını söyledi
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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