Havuçlu Tarçınlı Meşhur Keke X Kullanıcılarından Kısa İsim Önerileri Gecikmedi

Sonbahar geldi, fırınlar yeniden havuçlu keklerle dolmaya başladı. Ama bu kekin küçük bir sorunu var: adını söylemek neredeyse tarifini okumak kadar uzun sürüyor. 23 Eylül'de bir X kullanıcısı da tam bu dertten yakınıp havuçlu tarçınlı cevizli kek için herkesin kullanabileceği kısa bir isim istedi. Çağrı kısa sürede yüzlerce yanıt topladı. Malzemelerin baş harflerinden türetilen Hatice ve HaTCe açık ara öne geçerken havaların soğumasıyla birlikte kış keki ve sonbahar keki diyenler de azımsanmayacak kadar çoktu. Issız Adam'daki meşhur tarif sahnesini hatırlayanlar ise bu kekin zaten bir adı olduğunda ısrar etti.