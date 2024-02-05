Issız Adam'ın Alper'i Cemal Hünal'ın Havuçlu Kek İtirafı "Aşkı Beceremedin Bari Onu Yapabilseydin" Dedirtti
Issız Adam'ın Alper'i Cemal Hünal'ın Havuçlu Kek İtirafı "Aşkı Beceremedin Bari Onu Yapabilseydin" Dedirtti
Issız Adam'ın Alper'i Cemal Hünal, yine ve yeniden Issız Adam yorumuyla kalplerimi hançerledi!
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İnsanı ekranın başına kitleyen, garip garip duygular içine sürükleyen ve aşk acısı çekenleri can evinden vuran efsane film Issız Adam'ı izlemeyeniniz yoktur herhalde!
Şayet filmiz izlediyseniz de bir Alper travmanız vardır muhakkak! Türk film tarihinde izleyicide tescilli bad boy Alper kadar hasar bırakmış isim azdır...
Bir dönem dakikalarca ağlamamıza sebep olan o meşhur sahneyi, salya sümük ağlama modunda olanlar için şöyle bırakalım, depresyona girmeye niyeti olmayanlar hiç açmasın bile!
Hatırlar ve takdir edersiniz ki Issız Adam Alper denildiğinde "nankörlük", "kıymet bilmezlik" ve benzeri duygulardan sonra akıllara gelen ilk şey havuçlu kektir.
Ada'nın bir türlü Alper'inki kadar güzel yapamadığı ama o kadar güzel yapabileceğine umut ettiği o havuçlu kek...
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Unutmak ne mümkün ama küçük bir hatırlatma ve nostalji de yaptığımıza göre konumuza dönebiliriz. Alper'i canlandıran oyuncu Cemal Hünal, zaman zaman Issız Adam yorumlarıyla gündeme geliyor biliyorsunuz.
Belki denk gelmişsinizdir, Ada'yla ayrılığını sorgulayan bir kullanıcıya şöyle cevap vermişti kendisi 👇
Geçtiğimiz dakikalarda ise bir itirafta daha bulunmaya karar verdi. Havuçlu kek tarifi soran kullanıcılarına seslenen Cemal Hünal, "hiç yapmadım, tarifini bilmiyorum" açıklamasında bulundu!
Açıklaması, "bari bunu yapabilseydin" dedirtti... 😂
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