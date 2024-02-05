Bircan Bali'den 'Gemileri Yakarım'la Öne Çıkan Pavyon Türkücüsü Sincanlı Erkal Hakkında Şok Açıklamalar!
Bircan Bali'den 'Gemileri Yakarım'la Öne Çıkan Pavyon Türkücüsü Sincanlı Erkal Hakkında Şok Açıklamalar!
Bircan Bali, İnci Taneleri'ndeki Dilber sahnesinde 'Gemileri Yakarım' şarkısını seslendiren ve fragmandan sonra ünlenen pavyon türkücüsü Sincanlı Erkal hakkında ağızları açık bırakacak iddialarda bulundu...
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Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve aynı zamanda da başrollerinden biri olduğu İnci Taneleri dizisi, daha ilk fragmanıyla ülkenin gündemine bomba gibi düştü biliyorsunuz.
"Dilber" karakterini canlandıran Hazar Ergüç'lünün, şimdilerde sosyal medyada gezinirken dakika başı denk geldiğimiz Gemileri Yakarım şarkısı eşliğindeki pavyon dansı koca bir "pavyon kültürü" tartışmasına sebep oldu.
Bütün bu hararetli tartışmanın içinde gündem olan tek şey Dilber'in dansı da değil üstelik. Gemileri Yakarım şarkısıyla tüm sosyal medyanın diline dolanan Sincanlı Erkal, İnci Taneleri'ndeki müzisyen rolüyle hemen hemen herkesin tanıdığı bir isim haline geldi.
Normalde daha kısıtlı bir kitle tarafından YouTube'daki Ankara'nın geleneksel oyun havalarını seslendirdiği videolarıyla tanınan Erkal Sonel, İnci Taneleri'nin Dilberli fragmanının ardından ününe ün kattı.
Skandal magazin açıklamalarıyla tanınan sunucu Bircan Bali, geçtiğimiz saatlerde gündemin kokusunu aldıktan sonra sık sık konuşulacak açıklamalarda bulunmaya başlayan ve ilgiyi de üzerine çeken Sincanlı Erkal hakkında şoke eden açıklamalarda bulundu.
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Sincanlı Erkal için "O adamın başı yandı. Ünlü oldu ya, bütün özel hayatı ortaya çıktı hiç yoktan" diyen Bircan Bali, Erkal Sonel'in evliyken başka birinden çocuk yaptığını, hamile bıraktığı kadını dövdüğünü ve çocuğunu da aldırttığını iddia etti...
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