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Pavyon Türkücüsü Sincanlı Erkal Pavyonların Bıraktığı Kötü İmajın Yanlış Anlaşıldığını Garip Örnekle Savundu

Pavyon Türkücüsü Sincanlı Erkal Pavyonların Bıraktığı Kötü İmajın Yanlış Anlaşıldığını Garip Örnekle Savundu

GNS
GNS - Onedio Editörü
22.01.2024 - 14:06

İnci Taneleri dizisinin dans sahneleri sosyal medyanın dilinden düşmüyor bildiğiniz gibi. Bu sahnelerde arkada şarkıyı söyleyen ve enstrümanını çalan isim Sincanlı Erkal Sonel de yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye başladı. Pavyon türkücüsü olan Sincanlı Erkal, pavyonun itibarını garip bir örnekle savundu.

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Gemileri Yakarım şarkısıyla tüm sosyal medyanın dilinde dolaşan Sincanlı Erkal, İnci Taneleri dizisindeki performansıyla herkesin tanıdığı bir isim haline geldi.

Gemileri Yakarım şarkısıyla tüm sosyal medyanın dilinde dolaşan Sincanlı Erkal, İnci Taneleri dizisindeki performansıyla herkesin tanıdığı bir isim haline geldi.

Son dönemde tüm sosyal medyanın dilinde dolanan, istemsizce söylemeye başladığımız Gemileri Yaktım şarkısı müzik platformlarında da patlamış durumda elbette.

İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü'nün dans ettiği sahnede şarkıyı seslendiren Sincanlı Erkal Soner, şarkının bir anda patlaması ile birlikte hayrete düştüğünü anlatmıştı.

İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü'nün dans ettiği sahnede şarkıyı seslendiren Sincanlı Erkal Soner, şarkının bir anda patlaması ile birlikte hayrete düştüğünü anlatmıştı.

Büyük kitlelere ulaşan Erkal Sonel, dizi çekimleri süresince 10 saat boyunca şarkıyı canlı canlı çaldığını ve söylediğini anlatmıştı.

YouTube'a yüklediği şarkılarıyla ve sahneleriyle tanınan Sincanlı Erkal, Ankara'nın geleneksel oyun havalarını seslendirmesiyle biliniyor.

YouTube'a yüklediği şarkılarıyla ve sahneleriyle tanınan Sincanlı Erkal, Ankara'nın geleneksel oyun havalarını seslendirmesiyle biliniyor.

26 yıldır sahne aldığını anlatan Sincanlı Erkal, ilk defa bu denli ilgi çektiğini söylüyor. Diğer bir yandan da pavyonda çalışmasının bıraktığı 'kötü' imajla ilgili konuşuyor.

Pavyonun kötü bir yer olmadığından bahseden Sincanlı Erkal, ilginç bir örnek vererek savunma yapıyor.

Pavyonun kötü bir yer olmadığından bahseden Sincanlı Erkal, ilginç bir örnek vererek savunma yapıyor.

'Pavyon kelimesinin kötü bir imajı var ama aslında öyle bir şey yok.'

"Pavyona doktorlar, mühendisler de geliyor."

"Pavyona doktorlar, mühendisler de geliyor."
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Sincanlı Erkal'ın bu açıklaması sosyal medyada görenlerin diline düştü.

Sincanlı Erkal'ın bu açıklaması sosyal medyada görenlerin diline düştü.

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