Pavyon Türkücüsü Sincanlı Erkal Pavyonların Bıraktığı Kötü İmajın Yanlış Anlaşıldığını Garip Örnekle Savundu
Pavyon Türkücüsü Sincanlı Erkal Pavyonların Bıraktığı Kötü İmajın Yanlış Anlaşıldığını Garip Örnekle Savundu
İnci Taneleri dizisinin dans sahneleri sosyal medyanın dilinden düşmüyor bildiğiniz gibi. Bu sahnelerde arkada şarkıyı söyleyen ve enstrümanını çalan isim Sincanlı Erkal Sonel de yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye başladı. Pavyon türkücüsü olan Sincanlı Erkal, pavyonun itibarını garip bir örnekle savundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gemileri Yakarım şarkısıyla tüm sosyal medyanın dilinde dolaşan Sincanlı Erkal, İnci Taneleri dizisindeki performansıyla herkesin tanıdığı bir isim haline geldi.
İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü'nün dans ettiği sahnede şarkıyı seslendiren Sincanlı Erkal Soner, şarkının bir anda patlaması ile birlikte hayrete düştüğünü anlatmıştı.
YouTube'a yüklediği şarkılarıyla ve sahneleriyle tanınan Sincanlı Erkal, Ankara'nın geleneksel oyun havalarını seslendirmesiyle biliniyor.
Pavyonun kötü bir yer olmadığından bahseden Sincanlı Erkal, ilginç bir örnek vererek savunma yapıyor.
"Pavyona doktorlar, mühendisler de geliyor."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sincanlı Erkal'ın bu açıklaması sosyal medyada görenlerin diline düştü.
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda