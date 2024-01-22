Pavyon Türkücüsü Sincanlı Erkal Pavyonların Bıraktığı Kötü İmajın Yanlış Anlaşıldığını Garip Örnekle Savundu

İnci Taneleri dizisinin dans sahneleri sosyal medyanın dilinden düşmüyor bildiğiniz gibi. Bu sahnelerde arkada şarkıyı söyleyen ve enstrümanını çalan isim Sincanlı Erkal Sonel de yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye başladı. Pavyon türkücüsü olan Sincanlı Erkal, pavyonun itibarını garip bir örnekle savundu.