Farah Zeynep Abdullah Bu Yıl Kimi Canlandıracağı Sorusuna Verdiği Cevapla Kısa Devre Yaptırdı
Farah Zeynep Abdullah Bu Yıl Kimi Canlandıracağı Sorusuna Verdiği Cevapla Kısa Devre Yaptırdı
Farah Zeynep Abdullah'ın sosyal medyadaki aktifliğine hepimiz aşinayızdır diye düşünüyorum. Verdiği tepkiler olsun, takipçileriyle etkileşimi olsun sık sık konuştuğumuz bir isim haline geldi kendisi. Biyografi filmlerinin arana yüzü Farah, 2024'te kimi canlandıracağı sorusuna verdiği cevapla hepimize kısa devre yaptırdı!
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Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin Aylin'i olarak hafızalarda büyük bir yer edinen Farah Zeynep Abdullah son dönemlerin en dikkat çeken oyuncularından bir tanesi.
Bu denli konuşulur olduğu dönem ise Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı İnci rolü ile oldu.
Tabii esas patlaması Bergen'le oldu desek haksız sayılmayız. Ününe ün kattı filmdeki başarılı rolü.
Son dönemde ise Aşk-ı Memnu'nun dijital versiyonu olan Bihter'de başrolü oynadı kendisi.
Son olarak ise Kızılcık Şerbeti'nde konuk oyuncu olarak çıktı karşımıza. Bir an diziye dahil oldu diye çok heyecanlanmıştık.
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Şimdilerde hangi projede yer alacağı sabırsızlıkla beklenen Farah Zeynep Abdullah, 1.5 milyon takipçili Instagram hesabında soru cevap yaptı.
Sosyal medyadaki "Farah Zeynep Abdullah canlandırsın!" goygoyları devam ederken, yeni bir biyografi filmi olup olmayacağı merak edildi.
Gelen "Bu sene kimleri canlandıracaksın?" sorusuna verdiği cevapla ise kısa devre yaptırdı. Serenay Sarıkaya'yı canlandırmak istiyor ama nasıl...
Ajda Pekkan'ın hayatı film oluyor bilmeyenleriniz için. Başrolde de Serenay Sarıkaya olacağı konuşuluyordu.
Kayahan'ı da sen canlandıracakmışsın?
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Farah Zeynep Abdullah bu, normal cevap vermesini bekleyemezdik. Tekerlemeden hallice cevabını izlemek isteyenleri de buraya alalım:
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