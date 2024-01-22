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Farah Zeynep Abdullah Bu Yıl Kimi Canlandıracağı Sorusuna Verdiği Cevapla Kısa Devre Yaptırdı

Farah Zeynep Abdullah Bu Yıl Kimi Canlandıracağı Sorusuna Verdiği Cevapla Kısa Devre Yaptırdı

Serenay Sarıkaya Ajda Pekkan farah zeynep abdullah
GNS
GNS - Onedio Editörü
22.01.2024 - 11:07

Farah Zeynep Abdullah'ın sosyal medyadaki aktifliğine hepimiz aşinayızdır diye düşünüyorum. Verdiği tepkiler olsun, takipçileriyle etkileşimi olsun sık sık konuştuğumuz bir isim haline geldi kendisi. Biyografi filmlerinin arana yüzü Farah, 2024'te kimi canlandıracağı sorusuna verdiği cevapla hepimize kısa devre yaptırdı!

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Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin Aylin'i olarak hafızalarda büyük bir yer edinen Farah Zeynep Abdullah son dönemlerin en dikkat çeken oyuncularından bir tanesi.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin Aylin'i olarak hafızalarda büyük bir yer edinen Farah Zeynep Abdullah son dönemlerin en dikkat çeken oyuncularından bir tanesi.

Şimdiye kadar rol almış olduğu tüm yapımlar başarıya ulaşan Farah Zeynep'in kariyer yönetimi oldukça başarılı diyebiliriz bu konuda. Kurt Seyit ve Şura, Muhteşem Yüzyıl derken bu sırada birbirinden başarılı filmler de sığdırdı sürece.

Bu denli konuşulur olduğu dönem ise Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı İnci rolü ile oldu.

Bu denli konuşulur olduğu dönem ise Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı İnci rolü ile oldu.

Dönemin en popüler işlerinden biri olan Masumlar Apartmanı'nda İnci'yi canlandıran Farah Zeynep, aynı süre boyunca sosyal medya üzerinden gelen yorumlara ve olaylara verdiği tepkilerle magazinde çok sık konuşulmaya başlamıştı.

Tabii esas patlaması Bergen'le oldu desek haksız sayılmayız. Ününe ün kattı filmdeki başarılı rolü.

Tabii esas patlaması Bergen'le oldu desek haksız sayılmayız. Ününe ün kattı filmdeki başarılı rolü.

Bergen'i canlandırdığı film ile büyük kitlelere ulaştı ünlü oyuncu. Kimsenin beklemediği efsane bir performansın altına imza atmıştı. Tabii film de Farah Zeynep Abdullah da uzun süre konuşuldu. O dönem Bergen filmi ile ilgili yaşanan sorunlara da hiç sessiz kalmadı ve sosyal medyadan hakkını aradı.

Son dönemde ise Aşk-ı Memnu'nun dijital versiyonu olan Bihter'de başrolü oynadı kendisi.

Son dönemde ise Aşk-ı Memnu'nun dijital versiyonu olan Bihter'de başrolü oynadı kendisi.

Beren Saat'ten sonra Bihter'e hayat vermesi, film ve daha pek çok şey eleştiri yağmuruna tutulsa da ünlü oyuncunun bunlara da hep bir cevabı vardı. Aynı süreç boyunca gündemdeki olaylara da verdiği cevapları belki hatırlarsınız.

Son olarak ise Kızılcık Şerbeti'nde konuk oyuncu olarak çıktı karşımıza. Bir an diziye dahil oldu diye çok heyecanlanmıştık.

Son olarak ise Kızılcık Şerbeti'nde konuk oyuncu olarak çıktı karşımıza. Bir an diziye dahil oldu diye çok heyecanlanmıştık.

Dilruba rolüyle konuk oyuncu olan Farah Zeynep büyük bir sürpriz yapmıştı. Hatta aldığı iddia edilen para da magazinde epey konuşulmuştu.

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Şimdilerde hangi projede yer alacağı sabırsızlıkla beklenen Farah Zeynep Abdullah, 1.5 milyon takipçili Instagram hesabında soru cevap yaptı.

Şimdilerde hangi projede yer alacağı sabırsızlıkla beklenen Farah Zeynep Abdullah, 1.5 milyon takipçili Instagram hesabında soru cevap yaptı.

Tabii kendisinden normal bir soru cevap beklenemezdi. Gelen sorular da verdiği cevaplar kadar troll oldu.

Sosyal medyadaki "Farah Zeynep Abdullah canlandırsın!" goygoyları devam ederken, yeni bir biyografi filmi olup olmayacağı merak edildi.

Sosyal medyadaki "Farah Zeynep Abdullah canlandırsın!" goygoyları devam ederken, yeni bir biyografi filmi olup olmayacağı merak edildi.

Ünlü oyuncu buna bir fotoğrafla cevap verdi. Ne anlarsanız artık... 😂

Gelen "Bu sene kimleri canlandıracaksın?" sorusuna verdiği cevapla ise kısa devre yaptırdı. Serenay Sarıkaya'yı canlandırmak istiyor ama nasıl...

Gelen "Bu sene kimleri canlandıracaksın?" sorusuna verdiği cevapla ise kısa devre yaptırdı. Serenay Sarıkaya'yı canlandırmak istiyor ama nasıl...

'Serenay Sarıkaya, Ajda Pekkan'ı canlandırdıktan sonra, Ajda Pekkan'ı canlandıran Serenay Sarıkaya'yı canlandırmak en büyük hayalim.'

Ajda Pekkan'ın hayatı film oluyor bilmeyenleriniz için. Başrolde de Serenay Sarıkaya olacağı konuşuluyordu.

Ajda Pekkan'ın hayatı film oluyor bilmeyenleriniz için. Başrolde de Serenay Sarıkaya olacağı konuşuluyordu.

Tabii son dönemdeki iddialarda Serenay Sarıkaya değil, Ayça Varlıer'e teklif gideceği söylentileri dolaşmaya başladı.

Kayahan'ı da sen canlandıracakmışsın?

Kayahan'ı da sen canlandıracakmışsın?
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Farah Zeynep Abdullah bu, normal cevap vermesini bekleyemezdik. Tekerlemeden hallice cevabını izlemek isteyenleri de buraya alalım:

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