Uzmanlara Göre Alışveriş Bağımlılığının 10 Nedeni
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Alışveriş bağımlılığının yalnızca fazla para harcamakla ilgili olmadığını belirten Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Doğan Bektaş, ihtiyaç dışı alışveriş, satın alma dürtüsünü kontrol edememe, harcamaları gizleme ve alışveriş sonrası suçluluk hissetmenin önemli belirtiler olduğunu söyledi. Bilimsel literatürde kompulsif satın alma-alışveriş bozukluğu olarak geçen sorunun tedavi edilebilir bir ruh sağlığı sorunu olduğunu vurgulayan Doğan Bektaş, davranışın çoğu zaman yavaş ve fark edilmeden geliştiği konusunda uyardı.
[Kaynak: İHA]
Uzmanına göre alışveriş bağımlılığında belirleyici olan harcanan para değil, davranış üzerindeki kontrol kaybı.
Alışveriş, yalnızlık, kaygı ve stres gibi duygularla baş etmenin aracına dönüşebiliyor.
Günün büyük bölümünü alışveriş sitelerinde geçirmek ve paketini bile açmadığı ürünler biriktirmek ilk uyarı işaretleri arasında.
Alışverişi azaltma kararını sürdürememek, borçlanmak ve harcamaları aileden gizlemek ise ikinci grup belirtiler.
Tedavide ilk adım, sorunun yalnızca irade ya da bütçe yönetimi meselesi olmadığını anlamak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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