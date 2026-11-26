Doğan Bektaş'a göre bu sorunda asıl ölçü, kişinin ne kadar para harcadığı değil, satın alma davranışı üzerindeki kontrolü. Kişi çoğu zaman ihtiyacı olmayan ürünleri alıyor; alışveriş sırasında geçici bir heyecan ya da rahatlama yaşıyor, ardından suçluluk, pişmanlık ve utanç geliyor. 'Sık alışveriş yapan herkes bağımlı olmadığı gibi, küçük tutarlarda ancak kontrolsüz ve tekrarlayıcı biçimde alışveriş yapan bir kişi de bağımlılık açısından risk altında olabilir' diyen Doğan Bektaş, değerlendirmede davranışın yaşama etkisine bakılması gerektiğini söyledi.

Alışveriş bağımlılığı bağımsız bir tanı kategorisi olarak yer almıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün Uluslararası Hastalık Sınıflandırması'nda diğer tanımlanmış dürtü kontrol bozuklukları kapsamında değerlendirilen sorun, davranışsal bağımlılıklarla benzerliği nedeniyle bu alanda giderek daha fazla araştırılıyor. Dünya genelindeki çalışmaları birleştiren bir meta-analizde genel popülasyonda kompulsif satın alma sıklığı yaklaşık yüzde 5 olarak bildirildi. Oran üniversite öğrencileri gibi genç yetişkin gruplarında daha yüksek, ergenlerde ise yüzde 20,6. Doğan Bektaş, ölçüm araçları ile ülkelerin kültürel ve sosyoekonomik koşulları farklı olduğu için rakamların çalışmadan çalışmaya değiştiğini, ancak sorunun 'az rastlanan bir durum olmadığını' kaydetti.