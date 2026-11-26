Belanger'e göre birliğin bazı üyeleri, gerçek bir açılımı olmayan bir isim kullanmaktan çekindi. Uzlaşmak için isme 'The Standard for Wireless Fidelity' sloganı eklendi. Bu slogan, 2000 civarında yaklaşık ilk bir yıl boyunca bütün yazışmalarda yer aldı.

Belanger, 2005'teki açıklamasında üzerinde bu sloganın yazdığı bir şapkayı ve birkaç golf tişörtünü hâlâ sakladığını da anlattı. Yönetime büyük şirketlerden pazarlama uzmanları katıldıktan sonra ise slogan tamamen bırakıldı.