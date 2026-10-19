Fermuarlarda Yer Alan YKK Harflerinin Anlamı Bakın Ne Çıktı: Arkasında İlginç Bir Hikaye Var
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YKK, "Yoshida Kogyo Kabushikikaisha" adının kısaltması.
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Şirket hammaddeden makineye kadar her şeyi kendisi üretiyor.
Bugünkü fermuarın temelini İsveçli bir mühendis attı.
"Zipper" adı bir lastik çizme serisinden geliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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