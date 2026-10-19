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Fermuarlarda Yer Alan YKK Harflerinin Anlamı Bakın Ne Çıktı: Arkasında İlginç Bir Hikaye Var

Fermuarlarda Yer Alan YKK Harflerinin Anlamı Bakın Ne Çıktı: Arkasında İlginç Bir Hikaye Var

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 16:54
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Kıyafetlerden çantalara pek çok fermuarın sürgüsünde aynı üç harf göze çarpıyor: YKK. Bu harfler, 1934'te Japonya'da kurulan bir şirketin adının kısaltması.

Gelin birlikte bakalım.

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YKK, "Yoshida Kogyo Kabushikikaisha" adının kısaltması.

YKK, "Yoshida Kogyo Kabushikikaisha" adının kısaltması.

Şirketi 1934'te Tadao Yoshida kurdu. Adı Türkçeye 'Yoshida Şirketi Ltd.' olarak çevrilebiliyor.

YKK, küresel fermuar pazarının değer olarak yüzde 40'ını, adet olarak ise yüzde 20'sini elinde tutuyor.

Şirket hammaddeden makineye kadar her şeyi kendisi üretiyor.

Şirket hammaddeden makineye kadar her şeyi kendisi üretiyor.

YKK'nın 'tam dikey entegre üretim sistemi' adını verdiği bu yöntemde fermuarda kullanılan pirinç bile çinko ve bakırdan şirketin kendi tesislerinde üretiliyor. Fermuarın durdurucuları, sürgüleri ve çekme parçaları da aynı çatı altında yapılıyor.

Bugünkü fermuarın temelini İsveçli bir mühendis attı.

Bugünkü fermuarın temelini İsveçli bir mühendis attı.

Amerikalı mucit Whitcomb Judson, 1893'te 'Clasp Locker' adını verdiği bir kapatma mekanizması geliştirmişti. Ancak büyük dişleri zor kapanıyor, mekanizma da kendiliğinden açılabiliyordu.

1906'da işe alınan İsveçli elektrik mühendisi Gideon Sundback, bugün fermuar olarak bilinen birbirine geçen küçük dişler sistemini geliştirdi. Tasarımın geliştirilmiş hâlinin patentini 1917'de aldı.

"Zipper" adı bir lastik çizme serisinden geliyor.

"Zipper" adı bir lastik çizme serisinden geliyor.

B.F. Goodrich şirketi 1923'te bu kapatma mekanizmasını bir lastik çizme serisinde kullandı. Bir çalışanın, fermuarın kayarken çıkardığı sesi duyunca 'Zip 'er up!' dediği aktarılıyor. Şirket 'Zipper' adını 1925'te marka olarak tescil ettirdi.

İlk yıllarda fermuar, pantolonu çıkarmayı fazla kolaylaştırdığı gerekçesiyle ahlaksız bir icat olarak eleştirildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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