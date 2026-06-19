Kot Pantolonun İkonikleşmesi: İşçi Sınıfından Podyumlara Uzanan Hikaye

Tüm dünyada halk arasında başlayan bu popülarite, kot pantolonu en sonunda ünlü markalar ve podyumlarla tanıştırdı. 1980’lerden itibaren “designer denim” adıyla yepyeni bir kavram doğdu. Calvin Klein, 15 yaşındaki Brooke Shields ile öyle bir reklam kampanyası başlattı ki onu hemen ardından Armani, Dior, Versace gibi moda devleri izlemek zorunda kaldı. Bir zamanlar işçi tulumu olan o kaba saba tasarımın yerine artık dar kesim ve tasarım parçalar satılıyordu. Çok geçmeden bu ikonik kesimler ünlü rock starlarının da dikkatini çekti ve 2000’lerle birlikte düşük bel modası tüm pop dünyasını sallamaya başladı.