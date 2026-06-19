Kot Pantolonun İkonikleşmesi: İşçi Sınıfından Podyumlara Uzanan Hikaye
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Jean, blue jean ya da kot pantolon… Nasıl adlandırırsanız adlandırın, bu ikonik parçalardan mutlaka gardırobunuzda birden fazla bulunuyor olmalı. Bugün popüler kültürün ve lüks modanın en ikonik parçalarından biri olan kot pantolon, aslında işçi tulumu olarak doğmuştu. Peki nasıl oldu da bir zamanlar sınıf ayrımının doğrudan göstergesi sayılan bu kaba iş kıyafetleri, moda trendlerini belirleyen ana sembol haline geldi? Hatta o kadar popüler oldu ki her birimizin dolabına farklı farklı çeşitleriyle girmeye başladı?
Gelin kot pantolonların kaba iş kıyafetlerinden moda fenomenine dönüşen ilham verici tarihini inceleyelim!
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1850’ler Altın Hücumu her şeyin başladığı zamandı.
Bugün bilinen jean (kot pantolon) tasarımı sonraki yıllarda doğdu.
Kot pantolon kovboylar sayesinde Amerika kıtasına yayıldı.
II. Dünya Savaşı sonrasında kot pantolon artık sokaklara inmişti.
Hippi kültürü de kot pantolon modasına uydu.
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Çok geçmeden lüks moda markalarının radarına girdi.
Peki ne oldu da Türkiye’de “kot” adı kullanılmaya başladı?
Sonuç ise artık her moda, her zamana ve herkese uygun bir kot pantolonun olması.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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